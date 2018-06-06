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6 июня 2018

Матье Леаннер: дизайнер из наукограда

Он борется с загрязнением воздуха и авитаминозом, создавая интерьер будущего

Матье Леаннер: дизайнер из наукограда (фото 0)
Матье Леаннер.

Матье Леаннер (Mathieu Lehanneur) учился на художника, но быстро понял, что хочет менять материальный мир, и перешел на отделение промышленного дизайна (в парижской «Строгановке», ENSI-Les Ateliers). Еще в студенческие годы он начал задействовать в творчестве новые технологии, а в 2001-м открыл свое дизайн-бюро, нацеленное на промышленный дизайн будущего.

В портфолио Леаннера — «умные» обогреватели и воздухоочистители, нанопилюли, розетки с функциями роботов и «дышащий» спортинвентарь. В 2011-м, например, он придумал устройство The Island. Оно распыляет в помещении субстанцию, насыщенную микроэлементами, содержащимися в морском воздухе. Он полезен для организма: улучшает самочувствие и повышает иммунитет. Теперь можно дышать морем, даже сидя в офисе! Затем дизайнер разработал аппарат K, контролирующий биоритмы человека. Леаннер называет его «наносолнцем». С ним становишься активнее, ведь он стимулирует жизненные силы организма, в пасмурные дни насыщая помещение естественным светом, как от солнечных лучей.

Матье Леаннер: дизайнер из наукограда (фото 4)
Интерьер бутика Maison Kitsuné, Нью-Йорк, 2017.

Славу же Леаннеру принесли воздухоочиститель Andrea, который поглощает формальдегиды и вредное излучение от компьютера, вырабатывая свежий воздух, и суперлегкие переносные колонки Boom Boom!, работающие по Bluetooth. «Мне нравится жить будущим, — уверяет дизайнер. — Мое место — в лаборатории!». Или в пещере, сказали бы мы. Ведь мебель по дизайну Леаннера, в отличие от его коллекции «агрегатов», подчеркнуто нетехнологична.

Матье Леаннер: дизайнер из наукограда (фото 6)
Экспозиция AD Interieurs, 2017.

В 2017-м он предложил свою концепцию интерьера в рамках парижской выставки AD Interieurs, наполнив экспозицию предметами собственного дизайна. Кресло Elephant, неуловимо напоминающее голову слона, из розовой кожи со спрятанными в «ушастых» подлокотниках газетницами, зеркала-капли Le Passage, настольные лампы Spring в виде струй воды, буфет Inverted Gravity из мрамора и стеклянной пены, архаичная консоль Pilar и торшеры S.M.O.K.E из глыбы оникса и «пенящегося» стекла — все эти вещи были сделаны в разные годы для галерей, специализирующихся на коллекционном дизайне. В сфере не-гаджетов Леаннер, с недавних пор арт-директор Huawei, парадоксально сторонится массовости.

Матье Леаннер: дизайнер из наукограда (фото 8)
Экспозиция Матье Леаннера в Сarpenters Workshop Gallery, 2016.

Несколько лет назад он начал работать с именитой галереей Carpenters Workshop. Дизайнер продает через нее свою коллекцию мебели и декора Liquid. Первые эксперименты он поставил над металлом, сделав столики Liquid Aluminium. С помощью 3D-моделирования превратил статичный металл в подернутую рябью поверхностью воды: металл был сформован таким образом, что казалось, будто он находится в движении. В прошлом году серия получила развитие, на этот раз дизайнер использовал мрамор. Фото кофейных столиков и скамьи из серии Liquid Marble обошли все новостные издания. В этом году пришел черед керамики: 50 панно из серии Liquid сначала украшали интерьеры парижского офиса аукционного дома Christie’s, а затем отправились в Нью-Йорк. Леаннер использовал увеличенные снимки морского дна в разных уголках планеты, воспроизведя топонимику в рельефном декоре панно.

Лампа Spring, 2016.
Лампа Spring, 2016.
Люстра Les Cordes (стеклянные трубки ручной работы), 2014/2016.

Инсталляции из серии Liquid проходили в рамках Миланской недели дизайна-2016, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в замке Шомон. В руках Леаннера камень действительно становится жидким, текучим — посетители обманывались, принимая мрамор за вспененное ветром море.

Матье Леаннер: дизайнер из наукограда (фото 12)
Низкий столик Liquid Aluminum, алюминий и стекло, 2014/2016.

Дизайн не для всех нравится люксовым маркам. Так, Veuve Clicquot приглашает Леаннера, чтобы сделать декантер для знаменитого шампанского, а Cartier — за футлярами для драгоценностей. Также на его счету– интерьеры бутиков Kenzo и инсталляции для легендарных швейцарских часовщиков Audemars Piguet, выражающие дух истории и инноваций бренда.

Инсталляция Petite Loire, зеленый мрамор, полированный вручную, 2016.
Инсталляция Petite Loire, зеленый мрамор, полированный вручную, 2016.
Инсталляция Petite Loire, зеленый мрамор, полированный вручную, 2016.
Инсталляция Petite Loire, зеленый мрамор, полированный вручную, 2016.
Инсталляция Petite Loire, зеленый мрамор, полированный вручную, 2016.

Громкими интерьерными проектами дизайнера стал парижский клуб Electric с техногенным деревом, опутывающим своими ветками-проводами все помещение, и кафе Mollien в Лувре с гигантскими торшерами в стиле стим-панк. Прошлый год запомнился интерьерами бутика Maison Kitsune в Нью-Йорке и кафе для веганов Noglu в Париже, такими гламурными пещерами из латуни и терраццо.

Матье Леаннер: дизайнер из наукограда (фото 16)
Клуб Electric.

«Я практикую научный подход, — рассказывает дизайнер о своем творческом кредо. — Но во главу угла я ставлю потребности человека. Я не верю в бездушие науки, ее нужно подчинить человечеству. Она помогает нам жить, делает наше существование проще, продуманнее, лучше. В природе все на редкость разумно устроено, надо взять этот порядок на вооружение. Таким образом, теоретическая база моих исследований — это естественная история, я отталкиваюсь от природного начала. Пытаюсь вписать человека в природное окружение, сонастроить наши биополя!»

Матье Леаннер: дизайнер из наукограда (фото 18)
Коллекция Ocean Memories, галерея Carpenters Workshop, 2018.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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