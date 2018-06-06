Матье Леаннер: дизайнер из наукограда

Матье Леаннер.

Матье Леаннер (Mathieu Lehanneur) учился на художника, но быстро понял, что хочет менять материальный мир, и перешел на отделение промышленного дизайна (в парижской «Строгановке», ENSI-Les Ateliers). Еще в студенческие годы он начал задействовать в творчестве новые технологии, а в 2001-м открыл свое дизайн-бюро, нацеленное на промышленный дизайн будущего.

В портфолио Леаннера — «умные» обогреватели и воздухоочистители, нанопилюли, розетки с функциями роботов и «дышащий» спортинвентарь. В 2011-м, например, он придумал устройство The Island. Оно распыляет в помещении субстанцию, насыщенную микроэлементами, содержащимися в морском воздухе. Он полезен для организма: улучшает самочувствие и повышает иммунитет. Теперь можно дышать морем, даже сидя в офисе! Затем дизайнер разработал аппарат K, контролирующий биоритмы человека. Леаннер называет его «наносолнцем». С ним становишься активнее, ведь он стимулирует жизненные силы организма, в пасмурные дни насыщая помещение естественным светом, как от солнечных лучей.

Интерьер бутика Maison Kitsuné, Нью-Йорк, 2017.

Славу же Леаннеру принесли воздухоочиститель Andrea, который поглощает формальдегиды и вредное излучение от компьютера, вырабатывая свежий воздух, и суперлегкие переносные колонки Boom Boom!, работающие по Bluetooth. «Мне нравится жить будущим, — уверяет дизайнер. — Мое место — в лаборатории!». Или в пещере, сказали бы мы. Ведь мебель по дизайну Леаннера, в отличие от его коллекции «агрегатов», подчеркнуто нетехнологична.

Экспозиция AD Interieurs, 2017.

В 2017-м он предложил свою концепцию интерьера в рамках парижской выставки AD Interieurs, наполнив экспозицию предметами собственного дизайна. Кресло Elephant, неуловимо напоминающее голову слона, из розовой кожи со спрятанными в «ушастых» подлокотниках газетницами, зеркала-капли Le Passage, настольные лампы Spring в виде струй воды, буфет Inverted Gravity из мрамора и стеклянной пены, архаичная консоль Pilar и торшеры S.M.O.K.E из глыбы оникса и «пенящегося» стекла — все эти вещи были сделаны в разные годы для галерей, специализирующихся на коллекционном дизайне. В сфере не-гаджетов Леаннер, с недавних пор арт-директор Huawei, парадоксально сторонится массовости.

Экспозиция Матье Леаннера в Сarpenters Workshop Gallery, 2016.

Несколько лет назад он начал работать с именитой галереей Carpenters Workshop. Дизайнер продает через нее свою коллекцию мебели и декора Liquid. Первые эксперименты он поставил над металлом, сделав столики Liquid Aluminium. С помощью 3D-моделирования превратил статичный металл в подернутую рябью поверхностью воды: металл был сформован таким образом, что казалось, будто он находится в движении. В прошлом году серия получила развитие, на этот раз дизайнер использовал мрамор. Фото кофейных столиков и скамьи из серии Liquid Marble обошли все новостные издания. В этом году пришел черед керамики: 50 панно из серии Liquid сначала украшали интерьеры парижского офиса аукционного дома Christie’s, а затем отправились в Нью-Йорк. Леаннер использовал увеличенные снимки морского дна в разных уголках планеты, воспроизведя топонимику в рельефном декоре панно.

Инсталляции из серии Liquid проходили в рамках Миланской недели дизайна-2016, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в замке Шомон. В руках Леаннера камень действительно становится жидким, текучим — посетители обманывались, принимая мрамор за вспененное ветром море.

Низкий столик Liquid Aluminum, алюминий и стекло, 2014/2016.

Дизайн не для всех нравится люксовым маркам. Так, Veuve Clicquot приглашает Леаннера, чтобы сделать декантер для знаменитого шампанского, а Cartier — за футлярами для драгоценностей. Также на его счету– интерьеры бутиков Kenzo и инсталляции для легендарных швейцарских часовщиков Audemars Piguet, выражающие дух истории и инноваций бренда.

Громкими интерьерными проектами дизайнера стал парижский клуб Electric с техногенным деревом, опутывающим своими ветками-проводами все помещение, и кафе Mollien в Лувре с гигантскими торшерами в стиле стим-панк. Прошлый год запомнился интерьерами бутика Maison Kitsune в Нью-Йорке и кафе для веганов Noglu в Париже, такими гламурными пещерами из латуни и терраццо.

Клуб Electric.

«Я практикую научный подход, — рассказывает дизайнер о своем творческом кредо. — Но во главу угла я ставлю потребности человека. Я не верю в бездушие науки, ее нужно подчинить человечеству. Она помогает нам жить, делает наше существование проще, продуманнее, лучше. В природе все на редкость разумно устроено, надо взять этот порядок на вооружение. Таким образом, теоретическая база моих исследований — это естественная история, я отталкиваюсь от природного начала. Пытаюсь вписать человека в природное окружение, сонастроить наши биополя!»