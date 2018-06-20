Маттиа Бонетти: дизайн в стиле фэнтези

Имя дизайнера Маттиа Бонетти тесно связано с fashion-империей Кристиана Лакруа. Модельер начал свое дело в конце 1980-х, когда Маттиа уже успел прославиться броским интерьером парижского ночного клуба La Place, ставшего культовым местом десятилетия. С Лакруа дизайнера свел случай. Приехав в Париж из Швейцарии (Бонетти родился в деревне под Лугано), он посвятил себя фотографии и подрабатывал стилистом, набирая связи в мире моды.

Для Лакруа Бонетти придумал логотип модного дома, рекламу и брендинг, но главное оформил интерьер первого бутика марки, а также квартиру самого кутюрье. 1980-е не были пуританским десятилетием, но швейцарец перешел все границы. С точки зрения вкуса. Его в голос осуждали!

Правда, впоследствии, сделав себе имя, дизайнер любил эпатировать критиков заявлениями, что вкуса у него нет и никогда не было, и это его совершенно не заботит. Очевидное кокетство. Интерьеры Бонетти действительно были яркими и вызывающими, но сбалансированными. Его эпатаж был далек от китча, яркость — от пестроты, а микс старого и нового — от сумбурности и хаоса.

Элизабет Гаруст и Маттиа Бонетти.

Проекты для Лакруа запомнились небанальным сочетанием рококо и салонной культуры 19 века. Казалось, Бонетти пробежал пару залов Лувра и решил выразить свои мимолетные впечатления от экспозиций французских Людовиков и академического искусства. Получился яркий, театрализованный образ в духе декораций к фильмам Тима Бертона.

В своих последующих работах Бонетти культивировал однажды найденный стиль. До начала 2000-х его соавтором выступала дизайнер Элизабет Гаруст (Elisabeth Garouste). Дуэт Garouste&Bonetti оформлял интерьеры и проектировал мебель. Из их совместных работ можно выделить интерьеры для заказчиков с именем.

Замок Буагелу под Парижем дизайнеры оформляли для внука Пикассо, получившего его в наследство (Пикассо здесь жил и работал в 1930-х). Боннети и Гаруст переделали интерьер в духе голубого периода художника, когда все его работы, словно бы, были подернуты небесной пеленой.

Затем дизайнеров пригласила графиня Турн-и-Таксис. Они оформили квартиру аристократки, построив интерьер на китчевом сочетании розового, желтого и фиолетового. Квартира скандализовала высшее общество, но заказчица, славившаяся своей эксцентричностью и любовью к современному искусству, была в восторге.

Диван Cut Out. Диван Mars, дизайнеры Элизабет Гаруст и Маттиа Бонетти.

В начале 2000-х творческий союз распался, и Бонетти начал работать один. Из последних интерьерных проектов дизайнера выделяется квартира в Гонконге (2016 год), которую он оформил в лучших традициях прошлого. Доминирует оранжевый — любимый цвет Маттиа. Цветами-компонентами выступают голубой и травянисто-зеленый.

Обстановку Бонетти, к этому моменту уже работавший как дизайнер мебели, по большей части проектировал сам, скрестив свою фантасмагоричную мебель с произведениями современного искусства. В частности, в интерьере то тут, то там попадаются арт-объекты культовой японской художницы Яёи Кусамы, живущей в сумасшедшем доме.

Стол Taurus. Консоль Endless Ribbon.

Мебель про проекту Бонетти столь же артистична, как и его интерьеры. Еще в 1970-х он начал делать глиняные маски и использовать их в декоре интерьеров. (За что, кстати, их с Гаруст ресторан Le Privelege называли варварским). Дизайнер не работает на поток, предпочитая массовости limited edition.

Cтол Abyss, Duffy.