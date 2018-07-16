Миланская квартира Карлотты де Бевилаквы

Квартира итальянского промышленного дизайнера, архитектора и вице-президента марки Artemide Карлотты де Бевилаквы (Carlotta de Bevilacqua) наполнена произведениями искусства. Коллекция просто поражает — такое собрание культовых объектов редко можно увидеть в одном пространстве, если вы находитесь не в музее, конечно. «Дом — это наша история. Поэтому каждый предмет, арт-объект, светильник — связаны с нашим прошлым, — рассказывает Карлотта.