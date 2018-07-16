Миланская квартира Карлотты де Бевилаквы

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Апартаменты в Милане архитектора Карлотты де Бевилаквы демонстрируют потрясающую коллекцию культовых объектов дизайна и современного искусства
«Главная роль моей жизни — дизайнер» Карлотта Де Бевилаква.
Квартира итальянского промышленного дизайнера, архитектора и вице-президента марки Artemide Карлотты де Бевилаквы (Carlotta de Bevilacqua) наполнена произведениями искусства. Коллекция просто поражает — такое собрание культовых объектов редко можно увидеть в одном пространстве, если вы находитесь не в музее, конечно. «Дом — это наша история. Поэтому каждый предмет, арт-объект, светильник — связаны с нашим прошлым, — рассказывает Карлотта.
Elle Decoration
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