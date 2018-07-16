Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Коллекционная мебель

Где покупать limited

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Заха Хадид

15 лучших построек

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Особняк в центре Лондона

Интерьер в английском стиле

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези
16 июля 2018

Миланская квартира Карлотты де Бевилаквы

Апартаменты в Милане архитектора Карлотты де Бевилаквы демонстрируют потрясающую коллекцию культовых объектов дизайна и современного искусства

«Главная роль моей жизни — дизайнер» Карлотта Де Бевилаква.

Квартира итальянского промышленного дизайнера, архитектора и вице-президента марки Artemide Карлотты де Бевилаквы (Carlotta de Bevilacqua) наполнена произведениями искусства. Коллекция просто поражает — такое собрание культовых объектов редко можно увидеть в одном пространстве, если вы находитесь не в музее, конечно. «Дом — это наша история. Поэтому каждый предмет, арт-объект, светильник — связаны с нашим прошлым, — рассказывает Карлотта.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
МиланArtemideIn ResidenceКарлотта Де Бевилаква (Carlotta de Bevilacqua)
Блоги
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
 