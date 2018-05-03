Новые имена: Анна Харченко

Анна Харченко с корзиной для хранения «Чешуя», натуральная кожа, Archpole, 2018.

О СЕБЕ По образованию я дизайнер среды, но еще в институте поняла, что люблю именно то, что наполняет интерьер — мебель и аксессуары, и хочу создавать их сама.

О ПРОИЗВОДСТВЕ На одной из выставок я познакомилась с Константином Лагутиным из Archpole. Показала ему фотографии своего стола «Гексагон», и буквально через десять минут было принято решение выпускать стол и развивать линейку офисной мебели. А через месяц мы уже сделали первый прототип.

О ТРУДНОСТЯХ Трудности встречались на каждом шагу. Конструкторы говорили, что стол невозможно собрать, столяры — что его невозможно произвести, и так далее. Но нас это не остановило, и теперь «Гексагон» — большая коллекция, насчитывающая около десяти предметов и выпускающаяся в количестве более ста единиц в месяц!

Офисный стол «Гексагон», Archpole, 2014.

О КОЛЛЕКЦИИ «ЧЕШУЯ» В Милан я привезла свою экоколлекцию «Чешуя» из отходов производства. Это серия аксессуаров для дома из обрезков мебельной кожи: корзина, кашпо, ширма, торшер. А последним пополнением стала сумка, с которой я теперь хожу везде! www.annakharchenko.ru

Торшер «Ракета», крашеный металл, Archpole, 2018.