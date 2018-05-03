Новые имена: Анна Харченко

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Участник выставки русского дизайна NRussia в рамках i Saloni 2018
О СЕБЕ
По образованию я дизайнер среды, но еще в институте поняла, что люблю именно то, что наполняет интерьер — мебель и аксессуары, и хочу создавать их сама.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
На одной из выставок я познакомилась с Константином Лагутиным из Archpole. Показала ему фотографии своего стола «Гексагон», и буквально через десять минут было принято решение выпускать стол и развивать линейку офисной мебели. А через месяц мы уже сделали первый прототип.
О ТРУДНОСТЯХ
Трудности встречались на каждом шагу. Конструкторы говорили, что стол невозможно собрать, столяры — что его невозможно произвести, и так далее. Но нас это не остановило, и теперь «Гексагон» — большая коллекция, насчитывающая около десяти предметов и выпускающаяся в количестве более ста единиц в месяц!
О КОЛЛЕКЦИИ «ЧЕШУЯ»
В Милан я привезла свою экоколлекцию «Чешуя» из отходов производства. Это серия аксессуаров для дома из обрезков мебельной кожи: корзина, кашпо, ширма, торшер. А последним пополнением стала сумка, с которой я теперь хожу везде! www.annakharchenko.ru