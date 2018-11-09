Новые имена: дизайнер Таша Теренина

Таша Теренина — восходящая звезда российского дизайна. Ее последняя мебельная коллекция Archico обошла все интерьерные журналы мира. Об истории ее появления и о планах на будущее Таша рассказала ELLE DECORATION

О СЕБЕ Высшее образование в области промышленного дизайна я получила в Москве и вот уже пять лет работаю по специальности. Начинала с дизайна выставочных пространств, потом долгое время создавала мебель для российских фабрик. Сотрудничала с такими крупными брендами как Loft Art, My Little France, Диспетчерские пульты Атлант. Параллельно участвовала в различных конкурсах предметного дизайна. После успеха коллекции Archiсо открыла собственную студию.

Стеллаж Expedition.

О КОЛЛЕКЦИИ ARCHICO Тогда был расцвет стиля лофт, но я предвидела, что интерес к столь грубой и холодной эстетике в скором времени угаснет. Я решила сделать другую мебель из металла — легкую и утонченную. Так появилась коллекция Archico, которая впервые была представлена на Moscow Design Week в 2017 году. В то время я находилась под впечатлением от недавней поездки в Рим. Силуэты тумб и стеллажей напоминают об арках Колизея. Только вот материалом для их создания послужил не камень, а металл, который дал полную свободу в выборе цвета предметов. Еще одна особенность серии Archico — отсутствие каких-либо крепежей, она абсолютно монолитна.

Коллекция мебели Archico, окрашенный металл.

Стеллаж Triple, коллекция Archico.

Тумба Arcade, коллекция Archico.

О ПЛАНАХ Сейчас я работаю над дизайном интерьеров и планирую представить новую коллекцию предметов мебели на выставке Salone del Mobile 2019 в Милане. Контактная информация: Таша Теренина, www.tashaterenina.com; www.behance.net/ttasha