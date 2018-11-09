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9 ноября 2018

Новые имена: дизайнер Таша Теренина

Таша Теренина — восходящая звезда российского дизайна. Ее последняя мебельная коллекция Archico обошла все интерьерные журналы мира. Об истории ее появления и о планах на будущее Таша рассказала ELLE DECORATION

Новые имена: дизайнер Таша Теренина (фото 0)

О СЕБЕ

Высшее образование в области промышленного дизайна я получила в Москве и вот уже пять лет работаю по специальности.

Начинала с дизайна выставочных пространств, потом долгое время создавала мебель для российских фабрик. Сотрудничала с такими крупными брендами как Loft Art, My Little France, Диспетчерские пульты Атлант.

Параллельно участвовала в различных конкурсах предметного дизайна.

После успеха коллекции Archiсо открыла собственную студию.

Новые имена: дизайнер Таша Теренина (фото 2)
Стеллаж Expedition.

О КОЛЛЕКЦИИ ARCHICO

Тогда был расцвет стиля лофт, но я предвидела, что интерес к столь грубой и холодной эстетике в скором времени угаснет. Я решила сделать другую мебель из металла — легкую и утонченную. Так появилась коллекция Archico, которая впервые была представлена на Moscow Design Week в 2017 году.

В то время я находилась под впечатлением от недавней поездки в Рим. Силуэты тумб и стеллажей напоминают об арках Колизея. Только вот материалом для их создания послужил не камень, а металл, который дал полную свободу в выборе цвета предметов. Еще одна особенность серии Archico — отсутствие каких-либо крепежей, она абсолютно монолитна.

Новые имена: дизайнер Таша Теренина (фото 2)
Коллекция мебели Archico, окрашенный металл.
Новые имена: дизайнер Таша Теренина (фото 3)
Стеллаж Triple, коллекция Archico.
Новые имена: дизайнер Таша Теренина (фото 6)
Тумба Arcade, коллекция Archico.

О ПЛАНАХ

Сейчас я работаю над дизайном интерьеров и планирую представить новую коллекцию предметов мебели на выставке Salone del Mobile 2019 в Милане.

Контактная информация: Таша Теренина, www.tashaterenina.com; www.behance.net/ttasha

Новые имена: дизайнер Таша Теренина (фото 8)
Керамическая ваза органической формы Plump Organic.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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