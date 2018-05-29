Новые имена: Игорь Царук и Марина Ахмадова

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Tsaruk & Ahmadova — восходящие звезды белорусского дизайна.
О СЕБЕ
По образованию мы оба архитекторы, учились в одной группе. На пятом курсе вместе с одногруппниками создали собственный проект Fajno Design. С лета 2017 года компания занимается только производством (изготавливает и продает предметы, которые мы придумываем), а мы основали дизайн-студию Tsaruk & Ahmadova.
О ТВОРЧЕСКОМ СОЮЗЕ
У нас не совсем типичная для творческого дуэта история. Мы не муж и жена, не парень и девушка, не брат с сестрой. У нас просто совпадают представления о красоте и дизайне. Мы дополняем друг друга в профессиональном плане и считаем, что это наш большой плюс.
О РАБОТАХ
Наша основная деятельность — разработка дизайна для больших производств и компаний. И не только отечественных: мы начали сотрудничество с несколькими зарубежными производителями.
О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
Мы мечтаем поработать в сфере экологического дизайна, с переработанными материалами, с экспериментальными вещами и современными технологиями. Мы видим дизайн как неотъемлемую часть мира и хотим быть гибкими в плане мировосприятия. www.tsarukahmadova.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)