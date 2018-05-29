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29 мая 2018

Новые имена: Игорь Царук и Марина Ахмадова

Tsaruk & Ahmadova — восходящие звезды белорусского дизайна.

О СЕБЕ

По образованию мы оба архитекторы, учились в одной группе. На пятом курсе вместе с одногруппниками создали собственный проект Fajno Design. С лета 2017 года компания занимается только производством (изготавливает и продает предметы, которые мы придумываем), а мы основали дизайн-студию Tsaruk & Ahmadova.

Новые имена: Игорь Царук и Марина Ахмадова (фото 0)
Марина Ахмадова и Игорь Царук, студия Tsaruk & Ahmadova.

О ТВОРЧЕСКОМ СОЮЗЕ

У нас не совсем типичная для творческого дуэта история. Мы не муж и жена, не парень и девушка, не брат с сестрой. У нас просто совпадают представления о красоте и дизайне. Мы дополняем друг друга в профессиональном плане и считаем, что это наш большой плюс.

Новые имена: Игорь Царук и Марина Ахмадова (фото 3)
Журнальные столики Boo Table, концепт.

О РАБОТАХ

Наша основная деятельность — разработка дизайна для больших производств и компаний. И не только отечественных: мы начали сотрудничество с несколькими зарубежными производителями.

Новые имена: Игорь Царук и Марина Ахмадова (фото 5)
Ваза Ufological vase, Fajno Design, 2018.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Мы мечтаем поработать в сфере экологического дизайна, с переработанными материалами, с экспериментальными вещами и современными технологиями. Мы видим дизайн как неотъемлемую часть мира и хотим быть гибкими в плане мировосприятия. www.tsarukahmadova.com

Новые имена: Игорь Царук и Марина Ахмадова (фото 7)
Стул Branch chair, Fajno Design.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
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Факс:
+7 (495) 633-57-95
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