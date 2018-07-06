Новый Старк: интервью о личной ответственности за будущее планеты

Филипп Старк одержим мечтой об идиллическом будущем Земли с экологически чистыми продуктами и домами с низким энергопотреблением, один из которых он уже построил для себя

Сборные дома P.A.T.H. (Prefabricated Accessible Technological Homes) с рекордно низким энергопот­реблением Старк разработал совместно со словенской компанией Riko. Образец такого дома будущего дизайнер построил в своей загородной резиденции Монфор-л’Амори во Франции.

«Нужно найти способ разумного самоограничения. Это и есть главный вызов для человека Будущего»

Быть на полшага впереди всех — это жизненный принцип самого известного дизайнера современности, которого он, кажется, придерживается и сейчас. В разговорах о работе Старк часто сравнивает себя — не без нотки тщеславия — с сумасшедшим профессором-изобретателем.

Площадь домов P.A.T.H. варьируется от 140 до 350 кв. м, количество комнат — от одной до восьми.

В последнее время львиная доля его достижений — инициативы в области экологии. Этой темой дизайнер одержим многие годы, сначала рекламируя оливковое органическое масло, затем — строя энергосберегающие дома. Как однажды он метко сформулировал, «представим, что Земля вручила нам полную колоду карт — допустим, их было 52.

Сегодня мы пришли к тому, что у нас на руках осталось всего три карты, которые нам нужно разыграть. И человечество просто обязано не продуть эту партию!» Как это сделать? У него готова стратегия, конечно, с расчетом на победу, ведь проигрывать Старк не привык.

В общей сложности разработано 34 варианта планировки помещений. Конструкция — сборная, из готовых модулей, которая монтируется на участке за несколько месяцев.

ELLE DECORATION Вам не кажется, что для борца с массовым производством вы слишком много производите? ФИЛИПП СТАРК Что поделаешь! Такова задача, которую поставили передо мной мой век, мое поколение: облачать идеи в материальную оболочку. Мой отец мечтал о самолетах. А я сделал самолет. Для меня мечтать — это создавать. Трагедия моего существования в том, что на самом деле я считаю все материальное вульгарным.

Зарядная станция для электрокара Bently x Starck Power Dock, 2018 год.

Вещи духовные мне всегда были значительно интереснее, но мое призвание в другом. Чтобы красиво выйти из положения, мне оставалось только дать отпор этому злому року, используя юмор и поэзию. Я хотел превратить свой публичный позор в нечто элегантное. Забота об экологии в этом контексте — тоже метод оправдаться в моей ситуации. Из-за моей одержимости — то, что она есть, это факт: я занимаюсь творчеством, как адреналиновый наркоман экстремальным спортом, — создано больше, чем нужно.

Я ощущаю себя персонажем мультика, который продолжает плыть, по инерции энергично размахивая руками, будучи уже на суше. Я думаю, что, когда мы рождаемся, подписываем контракт с этим миром: Богом и обществом. В условиях моего контракта значилось, что я обязан помогать другим, производя вещи, которых у них не было до меня. Чем больше я создавал, тем больше понимал, что пора бы остановиться. Но я ни о чем не жалею. Просто сейчас пришло время заняться другими неотложными делами.

Зарядная станция была продемонстрирована на Женевском автосалоне, где Bentley показал гибридную версию внедорожника Bentayga Hybrid.

В прошлом вы были новатором. Как дела обстоят сейчас? Сейчас я практически не занимаюсь разработкой модных коллекций. Наука меня интересует больше культуры — в частности, открытия в области биологии и космоса. Мы ведем ряд проектов. Я первым заговорил о постпластиковой эре. Мы точно знаем, что продукты нефтепереработки вредны.

Штабелируемые стулья Zartan, Magis, дизайн Филиппа Старка и Евгения Квитле, переработанный полипропилен, джут, натуральные волокна.

Они постепенно уходят из нашей жизни, так как нефть заканчивается. Будущее за электрокарами — такими, как Tesla, это вопрос решенный. Проблема в другом: 80% добываемой нефти сейчас идет на производство пластика, без которого цивилизованное существование многих бедных и неблагополучных регионов Земли, например той же Африки, просто невозможно. Инновационные синтетические экоматериалы очень дорогие, и если завтра запретить пластик, полмира вернется в Средневековье. Поэтому я постоянно говорю, как важен демократичный и доступный экодизайн.

Барные стулья Broom, Emeco, восстановленный полипропилен и древесное волокно.

Приведите конкретные примеры. Вместе с Magis мы сделали кресло из переработанного полипропилена, стекла и натуральных волокон, для бренда Emeco — стул из переработанного дерева. Мы работаем с необычными материалами природного происхождения: водорослями, шерстью, льном, пробкой... К сожалению, несмот­ря на то что синтетические материалы на основе природных волокон постоянно совершенствуются, они по-прежнему не очень надежны.

Своими инициативами мы стараемся мотивировать разработчиков улучшать качество сырья. Для моей парусной яхты я разработал революционную конструкцию корпуса — он не создает больших волн. Это позволяет сохранить подводный ландшафт береговой линии нетронутым. Много потенциальных открытий в области здорового питания. Наше органическое оливковое масло признано лучшим по своему составу в мире. Вместе с Louis Roederer мы также разрабатываем шампанское без сахара. В планах — вина без сульфитов и органическое пиво.

Экодом Старка P.A.T.H. под Парижем.

Существует ли экодизайн во Франции? У меня нет возможности заглянуть в каждую лабораторию и мастерскую и выяснить наверняка. Поэтому ограничусь своими соображениями. Устройство нашего мира племенное. Я уверен, что «экоплемя», озабоченное вопросами защиты природы, есть в каждой стране, в любом обществе, в том числе и у французов. Если ставить вопрос о существовании экодизайна как индустрии, надо сначала спросить мир: а нужен ли он? 90% проектов, которые нам заказывают в этой области, пока заканчиваются ничем.

Благодаря открытым террасам природа — всегда желанный гость в доме.

Какова ваша позиция? Первое, что должен сделать каждый, — сократить потребление материальных продуктов и энергии. Проектируя новую вещь, дизайнер должен думать о том, можно ли материал безопасно переработать по реальной цене. Стремление сэкономить тоже не всегда благо. Как только вещь стоит мало, люди начинают покупать больше и больше, даже если им не очень-то нужно. Это обратная сторона медали. Человек становится ненасытным. Например, если футболка стоит меньше 10 евро, нужно понимать: скорее всего, бренд сэкономил на ее производстве, например, использовал дешевый труд, возможно, детский

Как вы считаете, нужно начать заботиться об экологии с реформ в производстве или с пересмотра собственных привычек? Думаю, и то и другое нужно делать одновременно. Нельзя перестать производить. Человечество создало Concorde, строятся дамбы... Перестав создавать, мы потеряем свою идентичность. Люди — творцы и строители. Нужно найти способ разумного самоограничения. Вот это настоящий вызов для человека будущего. www.starck.com/fr

13 золотых правил Филиппа Старка Все люди по большому счету — мутанты.

Материя вульгарна.

Наука — это поэзия.

Технология — чудо.

Будущее — в самоограничении.

В любой ситуации оставайтесь разумными.

Любовь — вымирающий вид.

Человек не должен убивать, чтобы выжить.

Добраться до сути — всегда непростая задача.

Брать ровно столько, сколько необходимо.

Никто не обязан быть гением, но каждый должен внести свой посильный вклад в общее будущее.

Больше материального = меньше человеческого.

Будущее нематериально.