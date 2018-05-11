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11 мая 2018

Студия Rooms: грузинская эстетика

Студия Rooms переосмысляет наследие советской архитектуры и грузинской культуры в нарочито примитивных формах

Грузинская эстетика студии Rooms (фото 0)
Студия Rooms: Ната Джанберидзе и Кети Толорая
Фото: 
MATTIA IOTTI

Проекты Rooms сближают промышленный дизайн с крафтом. В работе грузинский дуэт стремится отразить простую радость жизни. В предметах прослеживается любовь к экспериментам с новыми технологиями и необычными материалами. Грубые, нарочито примитивные формы объектов соседствуют с изысканными, интуитивными линиями.

Студия Rooms была создана в 2007 году. Ната Джанберидзе (Nata Janberidze) и Кети Толорая (Keti Toloraia) познакомились еще во времена учебы в Тбилисской академии художеств. Вскоре после окончания факультета дизайна девушки основали собственную студию. 

Rooms Tbilisi (фото 4)
Фото: 
Guram Kapanadze

Для Миланской недели дизайна 2018 студия разработала новую линию Life on Earth. Лейтмотивом серии стало постоянство. «Вечное стремление к новому мешает нам осознать в полной мере то, что происходит вокруг нас. Поэтому мы решили захватить простые формы из повседневной жизни и заморозить их во времени, превратить в монументы», — комментируют авторы. Коллекция, чествующая жизнь на Земле, объединяет геометрические и органические формы. Life on Earth — это натуральный камень в сочетании с композитными материалами.

Коллекция Life on Earth
Коллекция Life on Earth
Коллекция Life on Earth

Однако это была не единственная презентация на Milan Design Week. Также студию Rooms пригласила к сотрудничеству итальянская фабрика CC-Tapis. Ната Джанберидзе и Кети Толорая представили новинки наряду с такими знаменитыми дизайнерами как Бетан Лора Вуд (Bethan Laura Wood), Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola), Елена Сальмистраро (Elena Salmistraro), Роберто и Людовика Паломба (Roberto+Ludovica Palomba).

Грузинская эстетика студии Rooms (фото 12)
Фото: 
MATTIA IOTTI

Ковры глубоко укоренились в грузинской культуре и стали неотъемлемым предметом обихода на протяжении многих веков. Коллекция The Night of a Hunter рассказывает историю примитивного выражения чувств и эмоций. Это отклик на красоту природы, проиллюстрированный через простые образы, это желание прикоснуться к звездному небу и стать одним целым со Вселенной.

Грузинская эстетика студии Rooms (фото 14)
Фото: 
MATTIA IOTTI
Грузинская эстетика студии Rooms (фото 15)
Фото: 
MATTIA IOTTI
Грузинская эстетика студии Rooms (фото 16)
Фото: 
Mattia Iotti

Безусловно, неизгладимое влияние на творчество Наты и Кети оказало советское детство и глобальные перемены в жизни их Родины после распада СССР. В работе дизайнеров воплотился дуализм грузинской культуры, развивавшейся на стыке Европы и Азии. Rooms — первая в мире грузинская студия, чьи работы представлены в галереях по всему миру, в том числе у Россаны Орланди (Spazio Rossana Orlandi) в Милане.

Rooms Tbilisi (фото 2)
Коллекция предметов Wild Minimalism
Фото: 
Guram Kapanadze

Самым обсуждаемым проектом Rooms стала коллекция 2016–2017 года Wild Minimalism («Дикий минимализм»). Главный мотив серии — идея возвращения к корням. С одной стороны, в экзистенциальном смысле — это слияние с природой и использование простых и натуральных материалов (камень, дерево, латунь). На культурном же уровне авторы обращаются к грузинской этнике и примитивной кустарной мебели предков. «Мы хотели, чтобы предметы выглядели нетронутыми современными технологиями», — рассказывают о коллекции дизайнеры. Скульптурный облик объектов возводит их в ранг произведений искусства и также ссылается на брутальные формы архитектуры советской эпохи.

Студия Rooms: грузинская эстетика (галерея 14, фото 0)
Студия Rooms: грузинская эстетика (галерея 14, фото 1)
Студия Rooms: грузинская эстетика (галерея 14, фото 2)
Студия Rooms: грузинская эстетика (галерея 14, фото 3)
Студия Rooms: грузинская эстетика (галерея 14, фото 4)

Древесина между тем не является концептуальным материалом студии. Ранее дизайнеры уже экспериментировали с метафорическим превращением свинца в золото в рамках коллекции Alchemy — Turning into Gold («Алхимия — превращение в золото»), а также обращались к теме венецианского терраццо в одноименной серии предметов.  

Коллекция Alchemy — Turning into Gold
Коллекция Alchemy — Turning into Gold
Коллекция Terrazzo
Коллекция Terrazzo
Коллекция Terrazzo

Фотографы — Guram Kapanadze, Mattia Iotti.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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CC-TapisРоссана ОрландиПатрисия УркиолаMilan Design WeekЛюдовика и Роберто Паломба (Ludovica+Roberto Palomba)Бетан Лора Вуд (Bethan Laura Wood)Rooms Studio
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