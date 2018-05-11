Студия Rooms: грузинская эстетика

Ваш браузер устарел!
Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Студия Rooms переосмысляет наследие советской архитектуры и грузинской культуры в нарочито примитивных формах
Проекты Rooms сближают промышленный дизайн с крафтом. В работе грузинский дуэт стремится отразить простую радость жизни. В предметах прослеживается любовь к экспериментам с новыми технологиями и необычными материалами. Грубые, нарочито примитивные формы объектов соседствуют с изысканными, интуитивными линиями.
Студия Rooms была создана в 2007 году. Ната Джанберидзе (Nata Janberidze) и Кети Толорая (Keti Toloraia) познакомились еще во времена учебы в Тбилисской академии художеств. Вскоре после окончания факультета дизайна девушки основали собственную студию.
Для Миланской недели дизайна 2018 студия разработала новую линию Life on Earth. Лейтмотивом серии стало постоянство. «Вечное стремление к новому мешает нам осознать в полной мере то, что происходит вокруг нас. Поэтому мы решили захватить простые формы из повседневной жизни и заморозить их во времени, превратить в монументы», — комментируют авторы. Коллекция, чествующая жизнь на Земле, объединяет геометрические и органические формы. Life on Earth — это натуральный камень в сочетании с композитными материалами.
Однако это была не единственная презентация на Milan Design Week. Также студию Rooms пригласила к сотрудничеству итальянская фабрика CC-Tapis. Ната Джанберидзе и Кети Толорая представили новинки наряду с такими знаменитыми дизайнерами как Бетан Лора Вуд (Bethan Laura Wood), Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola), Елена Сальмистраро (Elena Salmistraro), Роберто и Людовика Паломба (Roberto+Ludovica Palomba).
Ковры глубоко укоренились в грузинской культуре и стали неотъемлемым предметом обихода на протяжении многих веков. Коллекция The Night of a Hunter рассказывает историю примитивного выражения чувств и эмоций. Это отклик на красоту природы, проиллюстрированный через простые образы, это желание прикоснуться к звездному небу и стать одним целым со Вселенной.
Безусловно, неизгладимое влияние на творчество Наты и Кети оказало советское детство и глобальные перемены в жизни их Родины после распада СССР. В работе дизайнеров воплотился дуализм грузинской культуры, развивавшейся на стыке Европы и Азии. Rooms — первая в мире грузинская студия, чьи работы представлены в галереях по всему миру, в том числе у Россаны Орланди (Spazio Rossana Orlandi) в Милане.
Самым обсуждаемым проектом Rooms стала коллекция 2016–2017 года Wild Minimalism («Дикий минимализм»). Главный мотив серии — идея возвращения к корням. С одной стороны, в экзистенциальном смысле — это слияние с природой и использование простых и натуральных материалов (камень, дерево, латунь). На культурном же уровне авторы обращаются к грузинской этнике и примитивной кустарной мебели предков. «Мы хотели, чтобы предметы выглядели нетронутыми современными технологиями», — рассказывают о коллекции дизайнеры. Скульптурный облик объектов возводит их в ранг произведений искусства и также ссылается на брутальные формы архитектуры советской эпохи.
Древесина между тем не является концептуальным материалом студии. Ранее дизайнеры уже экспериментировали с метафорическим превращением свинца в золото в рамках коллекции Alchemy — Turning into Gold («Алхимия — превращение в золото»), а также обращались к теме венецианского терраццо в одноименной серии предметов.
Фотографы — Guram Kapanadze, Mattia Iotti.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)