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13 июня 2018

Сабин Марселиз: свет дизайна

Молодая голландка завоевывает внимание критиков и общественности медитативными светильниками и мебелью из смол

Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 1)

Сабин Марселиз (Sabine Marcelis) — голландка с французскими корнями родом из Новой Зеландии. Отец Сабин работал инженером, и семья часто переезжала. Дизайнера до сих пор мучает стремление к перемене стран: она признается, что не может дольше шести лет удержаться на одном месте. Сначала училась на архитектора в Веллингтоне, затем перебралась в Нидерланды, в Эйндховен, и последние годы живет и работает в Роттердаме.

В стране, ставшей ей родной, Сабин обласкана: муниципальная торговая палата заказывает ей дизайн памятных знаков, местные музеи борются за право устроить ее выставку, а журналы (в частности, голландский Frame) — напечатать о ней статью.

Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 7.1)
Зеркало Big Round из коллекции Seeing Glass.
Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 7.2)
Зеркало Big Round из коллекции Seeing Glass.

За пределами Нидерландов она стала известна несколько лет назад благодаря своим проектам на Миланской неделе дизайна. Марселиз не работает с массовым производством. Все ее вещи — штучные и продаются через галереи коллекционного дизайна. А часто и заказываются ими. Сабин сотрудничает, в частности, с Gallery Bensimon в Париже и Chamber Gallery в Лондоне.

Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 9)
Столы из коллекции Candy Cubes, Side Gallery.

Ее бессменный промоутер на протяжении уже 8 лет — копенгагенская галерея Etage Projects. Весной она, например, выставила работы дизайнера на выставке Nomad в Монако, на вилле Карла Лагерфельда. Экспозиция включала столы и табуреты из серии Candy Cubes и зеркала и объекты из серии Seeing Glass — двух самых известных коллекций Марселиз.

Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 11.1)
Стол Metal, коллекция Candy Cubes.
Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 11.2)
Стол Metal, коллекция Candy Cubes.

Первые табуреты Candy Cubes появились в 2014 году, когда дизайнер начала экспериментировать с разноцветными синтетическими смолами. У Марселиз прекрасная техническая база еще с детства, она может разобрать и собрать приемник за рекордное время — этому и многому другому когда-то научил ее отец. Она любит и умеет работать с новыми технологиями.

Она добивается переливчатого эффекта — предметы из смолы выглядят одновременно и матовыми, и глянцевыми. Смола получается с молочным отливом и эффектом деграде: кажется, что она светлеет или темнеет в зависимости от освещения и угла зрения. Дизайнер ежегодно освежает серию: в этом году, например, табуреты четырехлетней давности вышли в модных пастельных цветах.

Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 13)
Коллекции Seeing Glass.

Seeing Glass — коллекция, которая была задумана еще в студенческие годы и реализована вместе с бывшей сокурсницей по Эйндховену, Брит ван Нервен. Она включает объекты из стекла с цветной амальгамой и обычных зеркал. Какие-то служат посудой, какие-то — зеркалами, что-то — просто декор. Серия также постоянно развивается.

Сабин сама находит подрядчиков, исполняющих ее дизайн. В основном это мастерские, работающие Роттердаме. Она считает, что важно всегда быть на связи и иметь возможность в любой момент посмотреть, как идут работы, чтобы что-то скорректировать и улучшить. «Наша работа — совместный творческий процесс, — говорит дизайнер. — Мы часто вместе ездим в творческие командировки, чему-то учимся, затем пытаемся применить это на практике».

Она ратует за независимый дизайн. «Если мне не хватает бюджета, я возьму кредит, — говорит Марселиз. — Творчество ничто не должно ограничивать. Никогда не соглашайтесь на меньшее, это стыдно!».

Любимый жанр Сабин — дизайн светильников. Она предпочитает работать с неоном, часто применяет эффект рассеянной диффузии, создает оптические иллюзии. Она — непревзойденный мастер взаимосвязи цвета и света. Ее объекты — метафоры природных явлений.

Сабин говорит, что ее вдохновляют отсветы на воде и снеге, солнечный луч, пробивающийся сквозь облака. Она стремится уловить малейшее изменение цвета, чуть только поменялся свет. Поэтому ее вещи такие легкие и воздушные, парящие, медитативные.

Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 18.1)
Лампы из коллекции Voie Lights, 2015.
Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 18.2)
Лампы из коллекции Voie Lights, 2015.

В прошлом году она показала настольные лампы Voie Lights из неоновых трубок, пропущенных через мрамор и красиво подсвечивающих его рисунок (прототип модели появился еще в 2015-м, но тогда Марселиз использовала неон и смолу). Также она привезла на Миланскую неделю дизайна подвесной свет Filter из инновационных композитных смол High-Macs®, технического материала, разработанного компанией Baars & Bloemhoff.

Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 20)
Светильники из коллекции Filter Lights, Baars & Bloemhoff, 2015.

Сабин снова скрестила его с неоном и терраццо. Еще одну композицию из неоновых трубок, похожую на водопад, она сделала для витрины миланского бутика Aesop. Словом, прошлый год вывел ее из круга локальных дизайнеров на европейскую сцену.

Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 22.1)
Лампы из коллекции Voie Lights, 2015.
Сабин Марселиз: свет дизайна (фото 22.2)
Лампы из коллекции Voie Lights, 2015.

Интерьерных проектов в ее практике пока не так много. В прошлом году она оформила Датский павильон на Каннском кинофестивале, выстроив композицию в духе движения «Де Стейл» и картин Пита Мондриана. Использовала цветное стекло. Барселонский бутик Massimo Dutti заказал дизайнеру медитативную инсталляцию. Она также оформила интерьеры миланского бутика Salle Privee.

Рем Колхас и его архитектурная студия ОМА часто приглашают Марселиз участвовать в их проектах. Так, для флагманского бутика ювелирной марки Repossi в Париже, спроектированного ОМА, Сабин создала отделочные панели-хамелеоны, используя любимые зеркала и алюминий.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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