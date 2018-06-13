Сабин Марселиз: свет дизайна

Сабин Марселиз (Sabine Marcelis) — голландка с французскими корнями родом из Новой Зеландии. Отец Сабин работал инженером, и семья часто переезжала. Дизайнера до сих пор мучает стремление к перемене стран: она признается, что не может дольше шести лет удержаться на одном месте. Сначала училась на архитектора в Веллингтоне, затем перебралась в Нидерланды, в Эйндховен, и последние годы живет и работает в Роттердаме.

В стране, ставшей ей родной, Сабин обласкана: муниципальная торговая палата заказывает ей дизайн памятных знаков, местные музеи борются за право устроить ее выставку, а журналы (в частности, голландский Frame) — напечатать о ней статью.

Зеркало Big Round из коллекции Seeing Glass. Зеркало Big Round из коллекции Seeing Glass.

За пределами Нидерландов она стала известна несколько лет назад благодаря своим проектам на Миланской неделе дизайна. Марселиз не работает с массовым производством. Все ее вещи — штучные и продаются через галереи коллекционного дизайна. А часто и заказываются ими. Сабин сотрудничает, в частности, с Gallery Bensimon в Париже и Chamber Gallery в Лондоне.

Столы из коллекции Candy Cubes, Side Gallery.

Ее бессменный промоутер на протяжении уже 8 лет — копенгагенская галерея Etage Projects. Весной она, например, выставила работы дизайнера на выставке Nomad в Монако, на вилле Карла Лагерфельда. Экспозиция включала столы и табуреты из серии Candy Cubes и зеркала и объекты из серии Seeing Glass — двух самых известных коллекций Марселиз.

Стол Metal, коллекция Candy Cubes. Стол Metal, коллекция Candy Cubes.

Первые табуреты Candy Cubes появились в 2014 году, когда дизайнер начала экспериментировать с разноцветными синтетическими смолами. У Марселиз прекрасная техническая база еще с детства, она может разобрать и собрать приемник за рекордное время — этому и многому другому когда-то научил ее отец. Она любит и умеет работать с новыми технологиями.

Она добивается переливчатого эффекта — предметы из смолы выглядят одновременно и матовыми, и глянцевыми. Смола получается с молочным отливом и эффектом деграде: кажется, что она светлеет или темнеет в зависимости от освещения и угла зрения. Дизайнер ежегодно освежает серию: в этом году, например, табуреты четырехлетней давности вышли в модных пастельных цветах.

Коллекции Seeing Glass.

Seeing Glass — коллекция, которая была задумана еще в студенческие годы и реализована вместе с бывшей сокурсницей по Эйндховену, Брит ван Нервен. Она включает объекты из стекла с цветной амальгамой и обычных зеркал. Какие-то служат посудой, какие-то — зеркалами, что-то — просто декор. Серия также постоянно развивается.

Сабин сама находит подрядчиков, исполняющих ее дизайн. В основном это мастерские, работающие Роттердаме. Она считает, что важно всегда быть на связи и иметь возможность в любой момент посмотреть, как идут работы, чтобы что-то скорректировать и улучшить. «Наша работа — совместный творческий процесс, — говорит дизайнер. — Мы часто вместе ездим в творческие командировки, чему-то учимся, затем пытаемся применить это на практике».

Она ратует за независимый дизайн. «Если мне не хватает бюджета, я возьму кредит, — говорит Марселиз. — Творчество ничто не должно ограничивать. Никогда не соглашайтесь на меньшее, это стыдно!».

Любимый жанр Сабин — дизайн светильников. Она предпочитает работать с неоном, часто применяет эффект рассеянной диффузии, создает оптические иллюзии. Она — непревзойденный мастер взаимосвязи цвета и света. Ее объекты — метафоры природных явлений. Сабин говорит, что ее вдохновляют отсветы на воде и снеге, солнечный луч, пробивающийся сквозь облака. Она стремится уловить малейшее изменение цвета, чуть только поменялся свет. Поэтому ее вещи такие легкие и воздушные, парящие, медитативные.

Лампы из коллекции Voie Lights, 2015. Лампы из коллекции Voie Lights, 2015.

В прошлом году она показала настольные лампы Voie Lights из неоновых трубок, пропущенных через мрамор и красиво подсвечивающих его рисунок (прототип модели появился еще в 2015-м, но тогда Марселиз использовала неон и смолу). Также она привезла на Миланскую неделю дизайна подвесной свет Filter из инновационных композитных смол High-Macs®, технического материала, разработанного компанией Baars & Bloemhoff.

Светильники из коллекции Filter Lights, Baars & Bloemhoff, 2015.

Сабин снова скрестила его с неоном и терраццо. Еще одну композицию из неоновых трубок, похожую на водопад, она сделала для витрины миланского бутика Aesop. Словом, прошлый год вывел ее из круга локальных дизайнеров на европейскую сцену.

Лампы из коллекции Voie Lights, 2015. Лампы из коллекции Voie Lights, 2015.

Интерьерных проектов в ее практике пока не так много. В прошлом году она оформила Датский павильон на Каннском кинофестивале, выстроив композицию в духе движения «Де Стейл» и картин Пита Мондриана. Использовала цветное стекло. Барселонский бутик Massimo Dutti заказал дизайнеру медитативную инсталляцию. Она также оформила интерьеры миланского бутика Salle Privee.