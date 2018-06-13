Студия Formafantasma: нестандартный подход

Итальянцы Андреа Тримарки (Andrea Trimarchi) и Симоне Фарресин (Simone Farresin) основали студию Formafantasma в Амстердаме после окончания обучения в Эйндховене. Каждая новая работа дуэта — это нечто за гранью современного дизайна, скорее претендент на экспонат музейного уровня.

Коллекция Craftica для Fendi. Коллекция Craftica для Fendi.

Объекты Formafantasmа построены на тщательном исследовании традиций и местной культуры, а в основе лежит нестандартный подход к поиску материалов. Тримаки и Фарресин очень любят эксперименты: рыбья чешуя, морские ракушки, вулканическая лава — далеко не полный список используемого сырья.

Светильник WireRing для Flos. Светильник WireRing для Flos.

Например, в 2012 году для бренда Fendi студия провела исследование на тему визуальных и тактильных впечатлений от натуральной кожи. Дизайнеры использовали древесную кору, требуху, рыбью чешую для серии предметов мебели и аксессуаров Craftica. Так они и работают — создают лимитированные коллекции для мировых брендов (в числе клиентов Hermès, Droog, Lexus и Flos) и сотрудничают с арт-галереями.

Коллекция Botanica для Plart Foundation.