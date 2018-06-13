Студия Formafantasma: нестандартный подход

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Невообразимое смешение традиций, культуры и нетипичных материалов — таковы объекты на уровне музейных экспонатов дуэта Formafantasma
Итальянцы Андреа Тримарки (Andrea Trimarchi) и Симоне Фарресин (Simone Farresin) основали студию Formafantasma в Амстердаме после окончания обучения в Эйндховене. Каждая новая работа дуэта — это нечто за гранью современного дизайна, скорее претендент на экспонат музейного уровня.
Объекты Formafantasmа построены на тщательном исследовании традиций и местной культуры, а в основе лежит нестандартный подход к поиску материалов. Тримаки и Фарресин очень любят эксперименты: рыбья чешуя, морские ракушки, вулканическая лава — далеко не полный список используемого сырья.
Например, в 2012 году для бренда Fendi студия провела исследование на тему визуальных и тактильных впечатлений от натуральной кожи. Дизайнеры использовали древесную кору, требуху, рыбью чешую для серии предметов мебели и аксессуаров Craftica. Так они и работают — создают лимитированные коллекции для мировых брендов (в числе клиентов Hermès, Droog, Lexus и Flos) и сотрудничают с арт-галереями.
В 2018 году по версии Международного конкурса Elle Deco International Design Awards (EDIDA) студия Formafantasma была признана лучшей в категории «Дизайнер года». Награда была присуждена за нестандартный подход к предметному дизайну и инновационные решения.
Elle Decoration
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