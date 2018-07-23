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23 июля 2018

Творческий процесс: в студии Виктории Вильмотт

Студия Виктории Вильмотт побуждает к творчеству: в окружении ярких геометрических форм дизайнер создает предметы удивительных силуэтов в невероятных сочетаниях материалов

Студия амбициозного дизайнера Виктории Вильмотт (Victoria Wilmotte) расположена в Париже на берегу Сены. Творчество Виктории построена на использовании ярких нестандартных форм, сочетании материалов и поверхностей. «Выразительные геометрические фигуры заставляют меня рисовать и думать, помогают найти функцию, — рассказывает дизайнер. — Отдельные предметы впоследствии вырастают в целые серии, и мне нравится этот постоянный диалог между объектами». Дочь известного архитектора Жан-Мишеля Вильмотта (Jean Michel Wilmotte) стремится сочетать контрастные отделки: термолакирование, цветное зеркало, латунь, гальванизацию. В студии все необходимые материалы для творчества всегда под рукой. И если утром Виктория нарисовала эскиз объекта, то уже вечером у нее может быть готовый прототип.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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