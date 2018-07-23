Тоан Нгуен — дизайнер роскоши

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Он стоит за многими коллекциями Fendi Casa и сантехникой премиум-класса
Тоан Нгуен (Toan Nguyen) родился в Париже, живет и работает в Милане. Отец — вьетнамец, мать — француженка. Наставник — Антонио Читтерио, на которого Нгуен, выпускник парижской Школы Промышленного дизайна ENSI, работал больше 10 лет. Хотя дизайнер многое почерпнул у признанного мэтра, ему удалось выработать собственный стиль, что со временем сделало его востребованным. С 2008 года, когда он открыл собственное бюро, его приемная не пустеет.
Тоан работает на нескольких крупных производителей мебели: в частности, на Walter Knoll, Varaschin и Dedon, а также проектирует светильники для Vibia и сантехнику для Laufen.
С 2011 года его имя связано с Fendi Casa. Алессандро Виньятелли, владелец Luxury Living Group, в которую входит марка, предложил подающему надежды молодому дизайнеру освежить ее стиль. Тоан любит повторять, что склонен к экспериментам. Между тем его мебель дышит респектабельностью.
Его коллекции для Fendi Casa отвечают современной классике и предназначены для пентхаусов и роскошных вилл (несколько лет назад марка начала выпускать уличную мебель). Тоан использует кожу прекрасной выделки, которой славятся аксессуары модного дома Fendi, и фирменный стежок.
Fendi Casa кажутся смелыми лаконизм и сдержанность Нгуена. Буквально пара поблескивающих деталей, спокойная гамма и формы в духе модернизма — он никогда не пестрит и не склонен к вычурности и нагромождению форм.
Самым известным пунктом в карьере дизайнера остается его коллекция сантехники Ino, выпущенная швейцарским концерном Laufen в 2015 году. Здесь Тоану удалось, наконец, удовлетворить свою страсть к новаторским экспериментам. Он спроектировал супертонкую и вместе с тем суперпрочную сантехнику, используя революционный материал SaphirKeramik, запатентованный Laufen. Сантехнический фарфор с добавлением корунда позволил сделать поверхности настолько тонкими, насколько это вообще возможно — не больше 1 миллиметра!
В портфолио дизайнера немало громких брендов: Moroso и Vitra, Kartell и Busnelli. Достаточно и престижных премий. В этом году, например, Нгуен осваивает американский рынок. Экспансия уже принесла свои плоды в виде награды Good Design Award от Чикагской академии дизайна за коллекцию кресел Dual Lounge для марки Studio TK.
2018-й также отмечен рядом новинок, который дизайнер представил широкой публике. Это прежде всего коллекция уличной мебели Positano (калифорнийский бренд Restoration Hardware) с каркасами из тика, имитирующими соломенную плетенку, креслом Hirundro для Busnelli, отсылающим к модным 1970-м, когда марка впервые выстрелила, и стульями Tress для Danao Living — еще один вклад в развитие направления outdoor.
Новое в практике дизайнера — коллекция аксессуаров для рабочего стола (Teknion), основанная на идее модульности и мобильности.
Дизайн Нгуена прагматичен, это люкс на каждый день — как характеризуют его эксперты.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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