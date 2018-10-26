Наше все: русский дизайн и крафт — детям

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Дизайн Made in Russia набирает все большую популярность. Представляем компании и студии дизайна из России и ближнего зарубежья, выпускающие мебель, игрушки и аксессуары для детской
Brаids — первая коллекция ковров для детей, созданная российским дизайнером Екатериной Елизаровой и выпускаемая международным брендом премиум-класса Junior Monarch. «Я три месяца назад стала мамой, и для меня сейчас особенно актуально создавать супер вещи для малышей, — говорит Екатерина. — Рождение ребенка открыло для меня новые возможности для творчества, и теперь я пытаюсь их освоить. Мне особенно трепетно было поработать с международным брендом, который специализируется на дизайне для детских». Подробнее об этой коллекции читайте здесь.
Идея марки РlауPly родилась у дизайнера Андрея Анисимова и его жены, архитектора Марии Анисимовой-Карасик в 2013 году, когда они не смогли найти подходящий стульчик для своей двухлетней дочки Марфы и решили спроектировать его сами. Так появилась первая коллекция сборно-разборной мебели Clic, которая до сих пор пользуется большим успехом. Вся мебель изготавливается по ГОСТам, рассчитана на четыре ростовые группы, легко собирается без помощи специальных инструментов, не переворачивается и не ломается. Помимо детских столов и стульев ребята делают детские кроватки и целые игровые комнаты, в которых надежная, красивая и функциональная мебель, помогает ребенку гармонично развиваться.
www.playply.ru
Проект DoodyWoodyDom основан экономистом и мамой трех дочек Катериной Грачевой и предпринимателем Дмитрием Шангалеевым в 2014 году. Компания выпускает детские кровати-домики, которые «развивают игровую активность ребенка и создают игровую среду, где есть вызов и пространство для детской фантазии». В дополнение к кроватям в ассортименте марки имеются также прикроватные столики, стеллажи, полки и вешалки для одежды — также в виде забавных домиков.
www.doodywoody.ru
Детская мебель Bricks в виде деталек конструктора — мечта любого ребенка старше трех лет. В основе этой серии, придуманной дизайнером Максом Касымовым, лежат два принципа: трансформация и модульность, — которые делают эту мебель практически универсальной. Из разных секций (горизонтальных и вертикальных, открытых и закрытых, подвесных и стационарных) можно составлять самые разные пространственные композиции. А «игрушечный» вид поможет, легко и играючи, приучать детей к порядку.
http://maxkasymov.com
«Лавка’Ч» — российская компания, специализирующаяся на настенном мягком декоре. Охотничьи «трофеи» в виде игрушечных голов животных из шерстяных тканей пользуются огромным успехом у детей всех возрастов. Авторы со всей ответственностью заявляют: при создании их коллекций ни одно животное не пострадало.
http://lavkach.com
«Сок на диване» — семейная мануфактура, которая вручную отшивает пуфы, подушки, пледы, «сидушки» на стулья и другие текстильные изделия для дома. Главная «фишка» компании — яркий, сочный дизайн: подушки выполнены в виде овощей и фруктов (апельсинов, мандаринов, лимонов, грейпфрутов, гранатов, лаймов, киви и томатов). Отличный витаминный коктейль для вашей детской! Кроме того фирма предлагает шары-светильники с текстильными абажурами ручной работы для улицы и дома.
http://soknadivane.ru
Little Street выпускает дизайнерскую корпусную мебель из МДФ для детских по авторским эскизам. Марка была основана архитектором Ксенией Белинской после рождения дочки Алисы. История создания мебели проста и похожа на многие другие аналогичные истории: молодые родители столкнулись с тем, что не смогли найти красивую и функциональную мебель для своего ребенка и решили делать ее сами. Источником вдохновения для них служат улицы старых европейских городов: Амстердама, Праги, Таллина.
Сегодня в каталоге марки 13 разных моделей шкафов в 24 цветах, 9 видов тумб-зверят, детские зеркала с «ушками», зеркала-домики, меловые доски в форме домов. У мебели нет острых углов, ручки интегрированы (то есть не оторвутся), дверцы оснащены доводчиками, чтобы не прищемить пальчики — в общем, все продумано до деталей и рассчитано на использование этих предметов в детской.
http://www.littlestreet.ru
Качалку для детей «Трещотка» дизайнер Ярослав Мисонжников придумал в 2014 году для проекта IZBA, который с успехом дебютировал на выставке в Милане. Форма качалки не только напоминает народный музыкальный инструмент, но и издает при качании похожие звуки. Отличная альтернатива традиционным лошадкам в русском стиле.
http://misonzhnikov.com
Мастерская мебели и декора «37Раз» тоже семейный проект, основанный в 2014 году театральным художником и актрисой, которые «помнят, как были детьми». История марки началась с игрового домика «типи», который родители смастерили для своей годовалой дочки Ивы. С тех пор они занимаются тем, что создают для детей визуально-гармоничную среду с помощью красивых вещей из экологически-чистых материалов. Среди них — светильники, меловые доски и доски для рисования и... детские палатки «типи», которые можно использовать и на улице, и в доме!
https://37raz.ru
Студия авторского дизайна Art-Alibi — детище выпускниц Строгановки Ольги Давыдовой и Александры Тареевой. Девушки настоящие мастерицы на все руки: занимаются дизайном интерьеров, раскручивают свою марку одежды из шерсти и разработатывают удобную детскую мебель из дерева. Их самая известная работа в области предметного дизайна — стульчик для кормления Neo, который «засветился» уже на многих выставках (в том числе на крупнейшем мировом смотре молодых талантов Salone Satellite в Москве). Каждый стул изготавливается вручную из массива ясеня. В комплект входят съемный столик с интегрированными пазлами на магнитной основе и подушка для поддержания спинки.
www.art-alibi.com
Студию Moonk основали две подруги — Вера Середа и Мария Бурцева, ранее не занимавшиеся дизайном. При создании мебели они опирались исключительно на свой родительский опыт и понимание того, что нужно ребенку и его родителям. Результату, однако, могут позавидовать многие профессиональные дизайнеры: мебель получилась красивой, функциональной, качественной и, главное 100% безопасной. Например, на стульчик ребенок может спокойно залезть с ногами: устойчивая конструкция не позволит ему перевернуться. Проверено на многочисленных маленьких клиентах молодой мебельной фирмы.
http://moonk-design.com
О петербургском архитекторе и дизайнере Александре Каныгине заговорили после его участия в выставочном проекте IZBA, который имел большой успех и в России, и за рубежом. В основном он проектирует авторскую мебель и аксессуары из дерева, которые производятся в дружественных мастерских. Но есть среди его объектов и деревянные детские игрушки-головоломки — приятные на ощупь и всегда нравящиеся малышам.
http://alexanderkanygin.tictail.com
У дизайнера и декоратора Натальи Федосеевой есть любимое хобби, которое уже давно стало второй профессией: она делает светильники с яркими абажурами из итальянских тканей, которые обычно используются для одежды — натурального шелка, льна, хлопка. Ее лампы из новой коллекции «Флора и фауна», для которых использованы ткани с изображением экзотических цветов, птиц и насекомых, отличной подойдут для детской комнаты.
http://natashafedoseeva.com
Российское Бюро 0+ — это авторские игрушки и предметы детского интерьера из войлока и дерева, которые разрабатывает дизайнер Ольга Осипова. Здесь можно найти игрушечных лошадок на палке (войлочная голова легко снимается и одевается обратно), забавные войлочные сумки для хранения детских игрушек и даже настоящий театр теней.
Студия Tsaruk&Ahmadova — это белорусские дизайнеры Игорь Царук и Марина Ахмадова. «Мы не пара, не муж и жена, не родственники, просто мы вместе учились и теперь работаем уже более пяти лет», — рассказывают они про себя. На пятом курсе вместе со своими одногруппниками Игорь и Марина создали собственный проект fajnodesign. Начиная с прошлого лета, эта компания занимается производством и продажей предметов, которые разрабатывает дизайн-студия Tsaruk&Ahmadova. Помимо предметов, которые уже в продаже (таких как часы «Вокруг Луны за 60 минут» или светильник-птичка, у ребят много пока еще нереализованных идей для оформлений детской. Ознакомиться с ними можно на сайте.
http://tsarukahmadova.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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