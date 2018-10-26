Наше все: русский дизайн и крафт — детям

Дизайн Made in Russia набирает все большую популярность. Представляем компании и студии дизайна из России и ближнего зарубежья, выпускающие мебель, игрушки и аксессуары для детской

НАШЕ ВАМ С КИСТОЧКОЙ! дизайнер Екатерина Елизарова

Brаids — первая коллекция ковров для детей, созданная российским дизайнером Екатериной Елизаровой и выпускаемая международным брендом премиум-класса Junior Monarch. «Я три месяца назад стала мамой, и для меня сейчас особенно актуально создавать супер вещи для малышей, — говорит Екатерина. — Рождение ребенка открыло для меня новые возможности для творчества, и теперь я пытаюсь их освоить. Мне особенно трепетно было поработать с международным брендом, который специализируется на дизайне для детских». Подробнее об этой коллекции читайте здесь.

Модель для сборки. Компания PlaypLy

Коллекция сборно-разборной детской мебели Clic, PlayPly Фото: playply.ru

Идея марки РlауPly родилась у дизайнера Андрея Анисимова и его жены, архитектора Марии Анисимовой-Карасик в 2013 году, когда они не смогли найти подходящий стульчик для своей двухлетней дочки Марфы и решили спроектировать его сами. Так появилась первая коллекция сборно-разборной мебели Clic, которая до сих пор пользуется большим успехом. Вся мебель изготавливается по ГОСТам, рассчитана на четыре ростовые группы, легко собирается без помощи специальных инструментов, не переворачивается и не ломается. Помимо детских столов и стульев ребята делают детские кроватки и целые игровые комнаты, в которых надежная, красивая и функциональная мебель, помогает ребенку гармонично развиваться. www.playply.ru

Под крышей дома. Марка DoodyWoodyDom



Проект DoodyWoodyDom основан экономистом и мамой трех дочек Катериной Грачевой и предпринимателем Дмитрием Шангалеевым в 2014 году. Компания выпускает детские кровати-домики, которые «развивают игровую активность ребенка и создают игровую среду, где есть вызов и пространство для детской фантазии». В дополнение к кроватям в ассортименте марки имеются также прикроватные столики, стеллажи, полки и вешалки для одежды — также в виде забавных домиков. www.doodywoody.ru

Сборная команда. Дизайнер Макс Касымов

Мебель для детской Bricks, дизайн Макса Касымова, Max Kasymov Фото: Max Kasymov

Детская мебель Bricks в виде деталек конструктора — мечта любого ребенка старше трех лет. В основе этой серии, придуманной дизайнером Максом Касымовым, лежат два принципа: трансформация и модульность, — которые делают эту мебель практически универсальной. Из разных секций (горизонтальных и вертикальных, открытых и закрытых, подвесных и стационарных) можно составлять самые разные пространственные композиции. А «игрушечный» вид поможет, легко и играючи, приучать детей к порядку. http://maxkasymov.com



Мебель для детской Bricks, дизайн Макса Касымова, Max Kasymov Фото: MAX KASYMOV

Звери в интерьере. Компания «Лавка`Ч»

«Лавка’Ч» — российская компания, специализирующаяся на настенном мягком декоре. Охотничьи «трофеи» в виде игрушечных голов животных из шерстяных тканей пользуются огромным успехом у детей всех возрастов. Авторы со всей ответственностью заявляют: при создании их коллекций ни одно животное не пострадало. http://lavkach.com

Вот так фрукт! Компания «Сок на диване»

Подушки-«дольки» Фото: soknadivane.ru Пуф «Апельсин» Фото: soknadivane.ru

«Сок на диване» — семейная мануфактура, которая вручную отшивает пуфы, подушки, пледы, «сидушки» на стулья и другие текстильные изделия для дома. Главная «фишка» компании — яркий, сочный дизайн: подушки выполнены в виде овощей и фруктов (апельсинов, мандаринов, лимонов, грейпфрутов, гранатов, лаймов, киви и томатов). Отличный витаминный коктейль для вашей детской! Кроме того фирма предлагает шары-светильники с текстильными абажурами ручной работы для улицы и дома. http://soknadivane.ru

Шар-люстра «Граффити», диаметр 70 см Фото: soknadivane.ru Шар-ночник «Шеби», диаметр 45 см Фото: soknadivane.ru

Уличная мода. Компания Little Street

Little Street выпускает дизайнерскую корпусную мебель из МДФ для детских по авторским эскизам. Марка была основана архитектором Ксенией Белинской после рождения дочки Алисы. История создания мебели проста и похожа на многие другие аналогичные истории: молодые родители столкнулись с тем, что не смогли найти красивую и функциональную мебель для своего ребенка и решили делать ее сами. Источником вдохновения для них служат улицы старых европейских городов: Амстердама, Праги, Таллина. Сегодня в каталоге марки 13 разных моделей шкафов в 24 цветах, 9 видов тумб-зверят, детские зеркала с «ушками», зеркала-домики, меловые доски в форме домов. У мебели нет острых углов, ручки интегрированы (то есть не оторвутся), дверцы оснащены доводчиками, чтобы не прищемить пальчики — в общем, все продумано до деталей и рассчитано на использование этих предметов в детской. http://www.littlestreet.ru

Русский след. Дизайнер Ярослав Мисонжников

Детская качалка «Трещотка», дерево, дизайн Ярослава Мисонжникова Фото: Митя Ганопольский

Качалку для детей «Трещотка» дизайнер Ярослав Мисонжников придумал в 2014 году для проекта IZBA, который с успехом дебютировал на выставке в Милане. Форма качалки не только напоминает народный музыкальный инструмент, но и издает при качании похожие звуки. Отличная альтернатива традиционным лошадкам в русском стиле. http://misonzhnikov.com

Эх, раз да еще раз! Мастерская «37Раз»

Светильник «Рябина»

Мастерская мебели и декора «37Раз» тоже семейный проект, основанный в 2014 году театральным художником и актрисой, которые «помнят, как были детьми». История марки началась с игрового домика «типи», который родители смастерили для своей годовалой дочки Ивы. С тех пор они занимаются тем, что создают для детей визуально-гармоничную среду с помощью красивых вещей из экологически-чистых материалов. Среди них — светильники, меловые доски и доски для рисования и... детские палатки «типи», которые можно использовать и на улице, и в доме! https://37raz.ru

Светильник «Кот» с грифельной поверхностью Фото: 37raz.ru Маркерная доска «Лев» Фото: 37raz.ru

ЛУчшее — детям! студия Art-Alibi

Детский стульчик для кормления Neo, массив ясеня, ручная работа Фото: art-alibi.com

Студия авторского дизайна Art-Alibi — детище выпускниц Строгановки Ольги Давыдовой и Александры Тареевой. Девушки настоящие мастерицы на все руки: занимаются дизайном интерьеров, раскручивают свою марку одежды из шерсти и разработатывают удобную детскую мебель из дерева. Их самая известная работа в области предметного дизайна — стульчик для кормления Neo, который «засветился» уже на многих выставках (в том числе на крупнейшем мировом смотре молодых талантов Salone Satellite в Москве). Каждый стул изготавливается вручную из массива ясеня. В комплект входят съемный столик с интегрированными пазлами на магнитной основе и подушка для поддержания спинки. www.art-alibi.com

Детская лошадка-качалка My, фанера Фото: art-alibi.com

Творческий подход. Студия Moonk

Студию Moonk основали две подруги — Вера Середа и Мария Бурцева, ранее не занимавшиеся дизайном. При создании мебели они опирались исключительно на свой родительский опыт и понимание того, что нужно ребенку и его родителям. Результату, однако, могут позавидовать многие профессиональные дизайнеры: мебель получилась красивой, функциональной, качественной и, главное 100% безопасной. Например, на стульчик ребенок может спокойно залезть с ногами: устойчивая конструкция не позволит ему перевернуться. Проверено на многочисленных маленьких клиентах молодой мебельной фирмы. http://moonk-design.com

Стол с откидной столешницей, которая превращается в мольберт

Дом Игрушки. Дизайнер Александр Каныгин

Деревянная игрушка Gorynych, дизайн Александра Каныгина Фото: Alexander Kanygin Деревянная игрушка Gorynych, дизайн Александра Каныгина Фото: ALEXANDER KANYGIN

О петербургском архитекторе и дизайнере Александре Каныгине заговорили после его участия в выставочном проекте IZBA, который имел большой успех и в России, и за рубежом. В основном он проектирует авторскую мебель и аксессуары из дерева, которые производятся в дружественных мастерских. Но есть среди его объектов и деревянные детские игрушки-головоломки — приятные на ощупь и всегда нравящиеся малышам. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿http://alexanderkanygin.tictail.com

Деревянная игрушка Woodmonkey, дизайн Александра Каныгина Фото: ALEXANDER KANYGIN Деревянная игрушка Woodmonkey, дизайн Александра Каныгина Фото: ALEXANDER KANYGIN

Волшебная лампа. Дизайнер Наталья Федосеева

Светильник «Пчелы» Фото: natashafedoseeva.com Светильник «Фламинго» Фото: natashafedoseeva.com

У дизайнера и декоратора Натальи Федосеевой есть любимое хобби, которое уже давно стало второй профессией: она делает светильники с яркими абажурами из итальянских тканей, которые обычно используются для одежды — натурального шелка, льна, хлопка. Ее лампы из новой коллекции «Флора и фауна», для которых использованы ткани с изображением экзотических цветов, птиц и насекомых, отличной подойдут для детской комнаты. http://natashafedoseeva.com

Начнем с нуля. Бюро 0+

Сумка-домик без крыши из войлока, дизайн Бюро 0+ Фото: babyswag.ru Лошадка из войлока, дизайн Бюро 0+ Фото: BABYSWAG.RU

Российское Бюро 0+ — это авторские игрушки и предметы детского интерьера из войлока и дерева, которые разрабатывает дизайнер Ольга Осипова. Здесь можно найти игрушечных лошадок на палке (войлочная голова легко снимается и одевается обратно), забавные войлочные сумки для хранения детских игрушек и даже настоящий театр теней.

Студия Tsaruk & Ahmadova

Часы «Вокруг Луны за 60 минут», дизайн Tsaruk&Ahmadova, Fajnodesign Фото: Ivan Samkov

Студия Tsaruk&Ahmadova — это белорусские дизайнеры Игорь Царук и Марина Ахмадова. «Мы не пара, не муж и жена, не родственники, просто мы вместе учились и теперь работаем уже более пяти лет», — рассказывают они про себя. На пятом курсе вместе со своими одногруппниками Игорь и Марина создали собственный проект fajnodesign. Начиная с прошлого лета, эта компания занимается производством и продажей предметов, которые разрабатывает дизайн-студия Tsaruk&Ahmadova. Помимо предметов, которые уже в продаже (таких как часы «Вокруг Луны за 60 минут» или светильник-птичка, у ребят много пока еще нереализованных идей для оформлений детской. Ознакомиться с ними можно на сайте. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿http://tsarukahmadova.com