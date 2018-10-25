Себастьян Херкнер: дизайнер года Maison&Objet 2019

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Немецкий дизайнер Себастьян Херкнер назван «Дизайнером года 2019» по версии Maison & Objet
Я родился в Германии, в пригороде Франкфурта. Сейчас живу в Оффенбахе, где у меня есть целых 100 кв. м для творчества. Моя студия находится в здании бывшей кожевенной мастерской.
Все началось с увлечения рисунком. Однако в моей семье нет художников или архитекторов, поэтому мое хобби родители не принимали всерьез. Все изменилось, когда я поступил в Университет искусства и дизайна в Оффенбахе и стал рисовать не пейзажи, а эскизы мебели.
В 2011 году я представлял свои светильники на выставке молодых дизайнеров Salone Satellite в Милане, и меня заметила Патриция Морозо. Через год, на следующем Миланском салоне, кресла Сoat и табуреты Bask из моей первой коллекции для Moroso стояли на ее стенде.
Моя любимая коллекция для Moroso — это уличная мебель M’Afrique, которая производится в Сенегале. Свою первую серию я назвал Banjooli — на одном из сенегальских наречий так называют страусов. Однажды я стал свидетелем брачных танцев этих фантастических птиц. Форма подлокотников моих кресел напоминает о раскрытых крыльях самца во время танца. Позже, тоже в Сенегале, я увидел на пляже яркие лески рыбаков: розовые, оранжевые, голубые. Из них мы сплели сиденья и спинки кресел и диванов.
Мне нравится комбинировать стекло с металлом: например, в столиках Bell для ClassiCon я объединил его с латунью, а в стеллажах Passerelle для немецкой марки Pulpo — со сталью.
Меня вдохновляет многое. Но, в первую очередь, это конечно Япония — «точка притяжения» для ценителей архитектуры и дизайна. Путешествовать лучше на поезде, чтобы увидеть не только крупные города.
Ценное качество на сегодняшний день — аутентичность, подлинность. Интерьер должен отражать вкусы хозяина, а предметы мебели — дизайнера. Из моих работ в этом смысле самый «честный» объект — столик Bell для ClassiСon.
Я против бездумного потребления. Ресурсы Земли ограничены. И это надо всегда иметь в виду. Чтобы поддержать экотренд, я разработал коллекцию плетеной мебели Caribe из переработанного пластика для марки Ames. Из сырья производятся нити, которые натянуты на стальной каркас.
Черно-белую гамму часто называют беспроигрышной. Но для меня нет ничего скучнее. При всем богатстве существующих оттенков глупо так себя обкрадывать и ограничивать. Я обожаю цвет! Он добавляет любой вещи и пространству характер и настроение.
Всегда ценились и будут цениться качественные вещи. Такие объекты прослужат вам всю жизнь, и их дизайн никогда не устареет. Пример — лампы Акилле Кастильони (Aquille Castiglioni).
Ненавижу подделки. Дизайнер сидит над чертежами месяцами, чтобы придумать что-то новое, а фейки штампуются каждый день. И они всегда уступают по качеству оригиналу.
Современное искусство в современном доме — это 100% must have. На мой личный взгляд, одни из самых прогрессивных современных художников — это Олафур Элиассон, Алиция Квейд и Томас Деманд.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)