Себастьян Херкнер: дизайнер года Maison&Objet 2019

Дизайнер Себастьян Херкнер.

ФАКТЫ

Себастьян Херкнер родился в 1981 году в Германии.

Закончил Университет искусства и дизайна в Оффенбахе. Стажировался в Лондоне у фэшн-дизайнера Стеллы Маккартни.

В 2006 году открыл студию, специализирующуюся на дизайне мебели, светильников, посуды и оформлении интерьеров.

В 2010 году получил премию Red Dot за коллекцию журнальных столиков Bell для ClassiCon.

За последние 10 лет получил более 30 престижных наград в области дизайна.

Активно сотрудничает с ведущими интерьерными марками. Только в 2018 году он отметился коллаборациями с 21 компанией, среди которых Moroso, Dedon, Thonet, Lintello, Pulpo и др.

Сосуды из стекла Container, Pulpo. Впервые представлены в рамках международного проекта Glass is Tomorrow. Фото: ALESSANDRO PADERNI

О СЕБЕ Я родился в Германии, в пригороде Франкфурта. Сейчас живу в Оффенбахе, где у меня есть целых 100 кв. м для творчества. Моя студия находится в здании бывшей кожевенной мастерской.

Светильники Bell-Light, ClassiCon. Абажуры выполнены из меди, латуни, крашеного алюминия или ткани

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ Все началось с увлечения рисунком. Однако в моей семье нет художников или архитекторов, поэтому мое хобби родители не принимали всерьез. Все изменилось, когда я поступил в Университет искусства и дизайна в Оффенбахе и стал рисовать не пейзажи, а эскизы мебели.

Ковер из шерсти и бамбука Veil, Nodus

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С MOROSO ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿В 2011 году я представлял свои светильники на выставке молодых дизайнеров Salone Satellite в Милане, и меня заметила Патриция Морозо. Через год, на следующем Миланском салоне, кресла Сoat и табуреты Bask из моей первой коллекции для Moroso стояли на ее стенде. Моя любимая коллекция для Moroso — это уличная мебель M’Afrique, которая производится в Сенегале. Свою первую серию я назвал Banjooli — на одном из сенегальских наречий так называют страусов. Однажды я стал свидетелем брачных танцев этих фантастических птиц. Форма подлокотников моих кресел напоминает о раскрытых крыльях самца во время танца. Позже, тоже в Сенегале, я увидел на пляже яркие лески рыбаков: розовые, оранжевые, голубые. Из них мы сплели сиденья и спинки кресел и диванов.

Коллекция садовой мебели Banjooli, линия M’Afrique, Moroso, 2014. Создана под впечатлением от брачных танцев африканских страусов. У кресел, софы и столиков стальные каркасы, оплетенные разноцветной рыболовной леской. Мебель производится вручную в Сенегале. Фото: ALESSANDRO PADERNI

О МАТЕРИАЛАХ Мне нравится комбинировать стекло с металлом: например, в столиках Bell для ClassiCon я объединил его с латунью, а в стеллажах Passerelle для немецкой марки Pulpo — со сталью.

Стеллаж и светильник из коллекции Passerelle, Pulpo

Столики Salut, La Chance. Основания — из мрамора или стали, столешница — из латуни

ОБ ИСТОЧНИКАХ ВДОХНОВЕНИЯ

Меня вдохновляет многое. Но, в первую очередь, это конечно Япония — «точка притяжения» для ценителей архитектуры и дизайна. Путешествовать лучше на поезде, чтобы увидеть не только крупные города.

Велосипед Bici Bicycles, Ames, 2018.

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕНДАХ

Ценное качество на сегодняшний день — аутентичность, подлинность. Интерьер должен отражать вкусы хозяина, а предметы мебели — дизайнера. Из моих работ в этом смысле самый «честный» объект — столик Bell для ClassiСon.

Журнальные столики Bell, дизайн Себастьяна Херкнера, ClassiCon. Основание столиков выполнено из цветного дутого стекла.

ОБ ЭКОЛОГИИ Я против бездумного потребления. Ресурсы Земли ограничены. И это надо всегда иметь в виду. Чтобы поддержать экотренд, я разработал коллекцию плетеной мебели Caribe из переработанного пластика для марки Ames. Из сырья производятся нити, которые натянуты на стальной каркас.

Кресло и столик из коллекции уличной мебели Caribe, Ames, 2017.

О ЦВЕТЕ

Черно-белую гамму часто называют беспроигрышной. Но для меня нет ничего скучнее. При всем богатстве существующих оттенков глупо так себя обкрадывать и ограничивать. Я обожаю цвет! Он добавляет любой вещи и пространству характер и настроение.

Стулья Merwyn — первая работа Себастьяна Херкнера для марки Wittmann, 2018.

О ВЕЧНОЙ КЛАССИКЕ

Всегда ценились и будут цениться качественные вещи. Такие объекты прослужат вам всю жизнь, и их дизайн никогда не устареет. Пример — лампы Акилле Кастильони (Aquille Castiglioni).

Светильники Moira для Furstenberg, 2018. Светильники Moira для Furstenberg, 2018.

О ПОДДЕЛКАХ

Ненавижу подделки. Дизайнер сидит над чертежами месяцами, чтобы придумать что-то новое, а фейки штампуются каждый день. И они всегда уступают по качеству оригиналу.

Кресла Seku, линия M’Afrique, Moroso, 2018.

ОБ ИСКУССТВЕ

Современное искусство в современном доме — это 100% must have. На мой личный взгляд, одни из самых прогрессивных современных художников — это Олафур Элиассон, Алиция Квейд и Томас Деманд.