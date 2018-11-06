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6 ноября 2018

Серый цвет в интерьере: 10 нескучных примеров

По мнению трендсеттеров, серый — новый черный. Чтобы в интерьере он не выглядел уныло, можно добавить яркие цвета, принты и фактуры. За вдохновением — в новую подборку с нашими любимыми проектами!

Проект Родольфо Дордони.
Проект Елены Тимкиной.
Проект 2B.group.
Проект Павла Железнова и Татьяны Борисовой
Проект Мартина Раффоне и Уильяма Макинтоша.
Проект Эмиля Гумберта и Кристофа Пойе.
Проект Катерины Виноградовой и Александра Волкова.
Проект Стивена Гамбрела.
Проект Жана-Луи Деньо.
Проект Ку-Линг и Эвана Юрмана.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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