Серый цвет в интерьере: 10 нескучных примеров

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По мнению трендсеттеров, серый — новый черный. Чтобы в интерьере он не выглядел уныло, можно добавить яркие цвета, принты и фактуры. За вдохновением — в новую подборку с нашими любимыми проектами!
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)