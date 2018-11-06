Серый цвет в интерьере: 10 нескучных примеров

По мнению трендсеттеров, серый — новый черный. Чтобы в интерьере он не выглядел уныло, можно добавить яркие цвета, принты и фактуры. За вдохновением — в новую подборку с нашими любимыми проектами!