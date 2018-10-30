10 способов улучшить вид из окна

Как выйти из ситуации, если у вас за окном унылый пейзаж или индустриально-бетонный монстр? ELLE DECORATION нашел 10 интересных решений

1. Соорудить на фоне окна полки Это решение поможет не только исправить вид из окна, но и с пользой задействовать обычно пропадающее место. Полки надо сделать съемными, чтобы они не мешали мыть окна. Особенно красиво на фоне окна смотрятся сосуды из прозрачного цветного стекла.

2. Повесить занавеску из нитей От грустной картины за окном вам помогут избавиться висящие на фоне окна кристаллы из хрусталя, а также шторы из бусин или нитей.

Коллекция Missoni Home.

3. Заказать шторы с принтом в виде пейзажа. Сфотографируйте любой понравившийся вам пейзаж или выберите что-то из имеющихся дизайнов и наслаждайтесь сколько душе угодно.

Шторы с принтом, West Elm.

4. Купить декоративную пленку На них бывают самые разные изображения — от Эйфелевой башни до гамбургера. Главное достоинство такого декора — легкость монтажа. Как только «вид из окна» надоест, его легко сменить на новый.

Наклейки, Création Baumann.

5. заняться озеленением подоконника Красивые растения станут отличной альтернативой шторам, а заодно прикроют ненавистный пейзаж за окном.

Дом Мерил Стрип.

6. Заказать витражи и псевдовитражи Витражи в последнее время были несправедливо преданы забвению. Волшебные «картины», собранные из кусочков стекла, в свинцовом переплете, превратились в своего рода анахронизм. К счастью, сегодня это искусство переживает новый подъем.

Дизайн скандинавской студии Bolia.

7. Придвинуть к окну диван С глаз долой — из сердца вон! Поставьте под окно диван, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь созерцанием... телевизора, висящего на противоположной стене.

Проект бюро Berphin Interior.

8. Обратиться за помощью к братьям нашим меньшим И поставить у окна птичью клетку или вольер. Веселое щебетание пернатых красавцев отвлечет от всех проблем. Только сначала узнайте у специалистов, какие птицы хорошо переносят прямой солнечный свет и сквозняки.

Проект Филиппа Горривана.

9. Повесить жалюзи Наиболее эстетично смотрятся деревянные, с горизонтальным направлением реек. Помните: жалюзи подходят только для помещений, выходящих на солнечную сторону, так как даже в максимально открытом «повороте» значительно снижают количество света.

Проект Александры Потаповой и Акима Харитонова.

10. Украсить стекло картинами Картины можно размещать не только на стене, но и на окнах тоже, особенно если за ними — вид на неприметное кирпичное здание. В дополнение повесьте шторы в цвете одного или нескольких подобных багетов.

Проект Эрика Келера.