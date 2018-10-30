10 способов улучшить вид из окна

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Как выйти из ситуации, если у вас за окном унылый пейзаж или индустриально-бетонный монстр? ELLE DECORATION нашел 10 интересных решений
Это решение поможет не только исправить вид из окна, но и с пользой задействовать обычно пропадающее место. Полки надо сделать съемными, чтобы они не мешали мыть окна. Особенно красиво на фоне окна смотрятся сосуды из прозрачного цветного стекла.
От грустной картины за окном вам помогут избавиться висящие на фоне окна кристаллы из хрусталя, а также шторы из бусин или нитей.
Сфотографируйте любой понравившийся вам пейзаж или выберите что-то из имеющихся дизайнов и наслаждайтесь сколько душе угодно.
На них бывают самые разные изображения — от Эйфелевой башни до гамбургера. Главное достоинство такого декора — легкость монтажа. Как только «вид из окна» надоест, его легко сменить на новый.
Красивые растения станут отличной альтернативой шторам, а заодно прикроют ненавистный пейзаж за окном.
Витражи в последнее время были несправедливо преданы забвению. Волшебные «картины», собранные из кусочков стекла, в свинцовом переплете, превратились в своего рода анахронизм. К счастью, сегодня это искусство переживает новый подъем.
С глаз долой — из сердца вон! Поставьте под окно диван, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь созерцанием... телевизора, висящего на противоположной стене.
И поставить у окна птичью клетку или вольер. Веселое щебетание пернатых красавцев отвлечет от всех проблем. Только сначала узнайте у специалистов, какие птицы хорошо переносят прямой солнечный свет и сквозняки.
Наиболее эстетично смотрятся деревянные, с горизонтальным направлением реек. Помните: жалюзи подходят только для помещений, выходящих на солнечную сторону, так как даже в максимально открытом «повороте» значительно снижают количество света.
Картины можно размещать не только на стене, но и на окнах тоже, особенно если за ними — вид на неприметное кирпичное здание. В дополнение повесьте шторы в цвете одного или нескольких подобных багетов.
Если все предыдущие способы не помогли, остается последнее — переехать! Покупая квартиру «с видом», готовьтесь к большой наценке «за красоту» и к тому, что через пару лет пейзаж перед вашим окном может перекрыть очередной бетонный монстр
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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