25 идей для обустройства террас и мини-патио
Маленькое патио — прекрасное место для больших идей. Простые решения и модный декор для отдыха на свежем воздухе
Частная терраса в Нью-Йорке Перегородки из кедровых реек и растения в горшках — английский плющ, самшит и магнолия создают тень и приватную атмосферу на террасе в Нью-Йорке. Обеденный стол и скамья в минималистком стиле сделаны из алюминия в цвете «графит», на полу большие фонари в восточном стиле. Застолье на веранде Веранду летнего дома британского ресторатора Кита Макнолли на острове Мартас-Винъярд украшает отреставрированный стол из грубых досок, его окружают плетеные стулья в стиле парижских бистро. Солнечное патио Историческое ранчо Libbey в Калифорнии — уединенное семейное пристанище в городке Охай, ранее принадлежало актрисе Риз Уизерспун. Декоратор Кристен Букингем (Kristen Buckingham) обставила патио для обедов на свежем воздухе и приема гостей. Металлическое основание старинного стола накрыто дощатой столешницей, над ней антикварный фонарь, а вокруг плетеные и кованые стулья. Стильная столовая под открытым небом Ландшафтный дизайнер Джейми Дури (Jamie Durie) любит столовую в саду своего дома Лос-Анджелесе. Здесь он обедает, отдыхает, выращивает съедобную зелень, принимает гостей, развлекается и работает. Патио в нейтральных тонах Старинный дом в Массачусетсе. Кофейный столик, кресла с низкой посадкой и угловой секционный диван превращают это патио под крышей в уютную зону для коктейля. Терраса с камином Владелец дома в Лондоне дал вторую жизнь старинному камину из мрамора. Фигурный портал, стоявший ранее в гостиной, был перемещен на садовую террасу. Настил сделан из полированного бельгийского песчаника, на камине авторские светильники испанского дизайнера Хосе Игнасио Бальестера (José Ignacio Ballester). Патио на верхнем этаже С балкона-террасы квартиры в Монако открывается красивый вид на залив. Морскую тему поддерживают ярко-синий диван 1950-х годов, авторства Вима Ритвельда в обивке тканью от Osborne & Little и стул бренда Honoré. Веранда укрытая листвой В центре веранды деревенского дома на Лонг-Айленде стоит круглый стол из тика. Его окружают плетеные кресла от Restoration Hardware и антикварные стулья из дерева. Крыша-пергола увита древовидной глицинией, терраса окружена фигурно остриженными кустами самшита в кадках. Графичное патио Архитектурное бюро Памелы Шамшири (Pamela Shamshiri) из Лос-Анджелеса оформило веранду телепродюсера Джейми Тарзес. Отсюда открывается роскошный вид на Голливудские Холмы. Вокруг стола, сделанного под заказ, металлические стулья в стиле mid-century modern, пол выложен цементной плиткой ручной работы от фабрики Granada Tile. Изящное патио с цветами Винтовая лестница в особняке художницы Рэйчел Ли Ховнэниан (Rachel Lee Hovnanian) в Нью-Йоркском районе Гринвич-Виллидж ведет в изысканное садовое патио. Черная скульптура, изображающая цветы в вазе, работы Дональда Бехлера, контрастно выделяется на фоне белой стены. Патио на крыше В центре городского оазиса на крыше в Нью-Йорке — застекленная комната с раздвижными дверями. На переднем плане: мини-гостиную под открытым небом образуют двухместный диван, низкий столик, сделанный под заказ и плетеные кресла от Paola Lenti. На заднем плане: за стеклянной перегородкой разместилась бетонная ванна и душевая колонна для водных процедур на свежем воздухе. Терраса с видом на пляж Графичный диван, кресла и кофейный столик от Gandia Blasco украшают патио в доме на Палм-Бич с видом на Атлантику. Диванные подушки покрыты влагостойкой тканью от Link Outdoor, на полу ковровое покрытие от компании Stark Carpet. Патио в отделке бежевой плиткой На балконе-патио дома в Монте-Карло стоит кованый диван, сделанный под заказ, декорированный подушками из тканей Pierre Frey. На переднем плане: винтажное кресло авторства Жана Ройе (Jean Royère) и кофейный столик с мраморной столешницей. Яркое патио с историей Территория патио в поместье на Лонг-Айленде выложена большими плитами из песчаника. Над кофейным столиком в стиле чиппендейл висит антикварная люстра. Вокруг стола кованые диваны и кресла от бренда Horchow с подушками из outdoor-тканей Sunbrella. таунхаус с террасой Небольшое патио в особняке на Вест-Виллидж в Нью-Йорке обставлено мебелью из тика марки David Sutherland. От посторонних взглядов террасу закрывает живая изгородь из кустов самшита. Модное патио в ярких цветах Изысканное патио на заднем дворе дома в Лондоне обставлено диванами в обивке outdoor-тканями бренда Perennials. Круглые кофейные столики из меди и мрамора изготовлены под заказ. терраса из плит песчаника Навес-пергола, увитая белой глицинией, затеняет небольшое патио Нью-Йоркского дома в Южном Хэмптоне. Вокруг стола из антикварных тиковых досок стоят кресла плетеные из ротанга и железные стулья, привезенные из Франции. Цветное геометричное патио Маленькое патио в доме португальской модели Евгениии Сильвы оформил аргентинский дизайнер Луис Галиусси (Luis Galliussi). Широкие лавки накрыты африканским текстилем, найденным им на Ибице, плетеная ваза привезена из соседней деревни, чехлы на подушки сделаны из остатков старинных марокканских килимов. Подобный безворсовый восточный ковер лежит на полу. Патио с изящной меблировкой Патио на заднем дворе наполнено неожиданными образцами мебели и декора: диван и кресло из ивовой лозы окрашены темной краской Farrow & Ball. Подушки в текстильных чехлах от Jennifer Shorto. Складные металлические стулья и живопись на стене были найдены на блошином рынке а Париже. Шикарное патио в деревянной отделке Владельцы этого дома в Марокко используют свой узкий балкон-террасу по максимуму. В этом им помогают пуфы и диванные подушки в льняной обивке от Maison Lab, белое кресло с высокой спинкой от ИКЕА, обеденный стол и стулья от Fermob. Милое патио с камерной атмосферой Уютное кирпичное патио во французском стиле располагается во дворе исторического дома в Нормандии. Стол покрыт скатертью от Pierre Frey, старинные садовые стулья привезены из Прованса. Патио с итальянским шармом Очаровательное домашнее патио прячется на итальянском острове Капри, неподалеку от Неаполя. Территорию украшают пирамидальные растения в горшках, столик и гладкие белые кресла от Gervasoni. Мини-патио у бассейна К бассейну исторического дома на Лонг-Айленде примыкает терраса с навесом из рифленого армированного стекла. Садовая мебель сделана под заказ и накрыта подушками из ткани с защитой от влаги и солнечных лучей. Живая изгородь из деревьев закрывает участок от посторонних глаз. Территория вокруг бассейна выложена индийским камнем Kota stone и окружена круглыми кустами самшита. Лаунж-зона на заднем дворе Это патио находится на заднем дворе одного из домов частного поместья в Уругвае. На территории четыре дома и лошадиная ферма, с террасы открывается вид на озеро. Железные стулья привезены из замка на юге Франции. Гамак, закрепленный на границе веранды, создает отличное место для дневного сна, чтения и любования пейзажем. Современная гостиная в саду Садовое патио частного дома в Окленде украшают кресла mid-century modern и скамья в стиле британского архитектора Эдвина Лаченса. Фасад дома окрашен краской Benjamin Moore оттенка "черный уголь" Jet Black.
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Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)