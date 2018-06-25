5 домашних растений, которые вам не удастся убить

«Мои искусственные цветы засохли, потому что я мало поливал их», — шутил легендарный американский стэндап-комик Митч Хэдберг. Надо признать, уход за домашними растениями (живыми или искусственными, как у Митча Хэдберга) и правда не самое простое занятие. После того, как ваш второй или третий цветок покинул этот мир, легче признать что садоводство не ваше призвание и покорно сдаться. И здесь вступаем мы.

Встречайте путеводитель по пяти домашним растениям, которые практически невозможно убить, даже если действительно очень пытаться от них избавиться. Нежное зеленое насаждение между диваном и кофейным столиком — легкий способ оживить интерьер и намекнуть гостям, что вы искусный цветовод. А еще, за несгибаемым желанием растений держаться за жизнь стоит усердная работа по очищению воздуха в квартире, и кто скажет что это не мини-детокс без усилий? И так, разочаровались ли вы в комнатных растениях после прошлых неудач, новичок ли в вопросах озеленения или просто хотите пройти курсы повышения квалификации узнав о самых выносливых цветах, этот список для вас. Ваш дом, и все его обитатели скажут спасибо.



Аспидистра (Cast Iron)

Некогда широко любимый, этот цветок пережил забвение, но сегодня его популярность снова растет. Названный в честь металла чугуна (Сast Irоn Рlаnt, в переводе «Чугунное растение») он так же несгибаем и неприхотлив. Это растение равнодушно к частому поливу и прекрасно чувствует себя без воды неделями. Если вы забыли поливать его долгое время, без паники! У Аспидистры есть чудесное свойство возрождаться к жизни снова и снова. Уроженец Китая, Чугунное дерево упорно растет даже при слабом освещении, что делает его идеально подходящим для темных уголков квартиры, которые необходимо приукрасить.



ТЕЩИН Язык

Уроженец западной Африки, этот цветок настоящий «одинокий волк» — чем больше вы его игнорируете, тем лучше он себя чувствует. Серьезно, не делайте ничего! Уезжаете в отпуск на три недели? Отлично! Он будет преданно ждать вас дома, не требуя ничего взамен. Тещин язык настоящий эксперт в очищении атмосферы и наполнении ее кислородом — поселите его дома и скоро заметите, что дышать стало значительно легче. Согласитесь, неплохо для растения, которое столь неприхотливо. Слегка поливайте его каждые несколько недель, следите чтобы не переусердствовать с количеством воды, особенно в зимнее время. Тещин язык предпочитает непрямой свет, но, как уже сказано, трудно сделать что-то не так по отношению к нему.



Денежное дерево (Толстянка)

Толстянка обожает купаться в солнечных лучах, ведь ее родина — Южная Африка и Мозамбик, поэтому найдите для нее яркий угол в вашем доме. Этот цветок тоже не нужно поливать по расписанию, просто проверяйте землю на ощупь раз в неделю или две и если грунт слишком сухой, дайте растению немного влаги. Считается, что Толстянка приносит удачу, а некоторые верят что еще и деньги, в честь чего ее прозвали «Денежным деревом». Толстянки бывают разных размеров — нам нравятся средние, вроде той, что на фото. Если вы решите обзавестись даже крошечным Денежным деревом, вы будете поражены как преобразится ваш дом с этим маленьким зеленым питомцем на кухонном окне или раковине в ванной.



ФИКУС каучуконосный (Rubber Plant)

Уроженец юго-восточной Азии, фикус каучуконосный, как следует из названия, подарил миру один важный промышленный ингредиент — каучук. Сегодня он известен как популярное домашнее растение, а его большие темно-зеленые листья отлично соседствуют с деревянной мебелью, украшая интерьер. Каучуковый фикус может вырасти до 15 метров в высоту (у вас ведь высокие потолки, верно?) Большой фикус разросшийся до потолка играет роль доминанты в интерьере и живет годами. Если вы хотите пойти этой дорогой, советуем начать с маленького юного растения и дать ему время возмужать. Цветок получит возможность адаптироваться в вашем доме, что гарантирует его будущее процветание.



Алоэ