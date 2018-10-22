7 способов сделать дом уютнее

Выделите место для отдыха (или даже медитации!)

Проект Арианы Ахмад и Татьяны Карякиной.

Если вы только начинаете планировать дом, подумайте об отдельной комнате, посвященной отдыху. Это может быть место для медитации (для любителей помедитировать сейчас даже выпускается специальная мебель), библиотека для чтения в одиночестве или курительная комната — в зависимости от вашего любимого способа расслабления. В случае, если метры или планировка этого не позволяют, выделите в квартире место, посвященное только отдыху, — пускай это будет хотя бы просто кресло у окна.

«Курительная комната» в московском особняке, работа дизайнера Светланы Никулиной. Фото: ДЖОРДЖО ПОССЕНТИ (GIORGIO POSSENTI)

Естественный свет

Проект Ивана и Натальи Трофимовых.

Природа в доме — не только зелень на подоконнике или балконе. Самое главное — вид из окна и естественный свет. Выбирая обои или краску для стен, посмотрите, как оттенок выглядит при разном освещении: утром, днем и вечером. И самое главное — держите окна чистыми!

Работа студии AK-Interiors. Торшер-пальма, A Modern Grand Tour. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

Кругом простор

Прихожая в доме день рождения декоратора и художника по керамике Джонатана Адлера.

Если вы думаете о планировке нового дома, не пренебрегайте коридорами — чем они шире, тем удобнее перемещаться. Кроме того, именно на этих стенах лучше всего расположить вашу коллекцию живописи или фото — для спальни выбираем спокойный фон, без всполохов цвета, а для гостиной оставляем самые любимые и масштабные арт-объекты.

Дом фотографа Стефана Жюльяра и журналиста Яна Филлипса. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

Натуральные материалы

Архитекторы Павел Железнов и Татьяна Борисова выбрали для ставен не пластик, а натуральный дуб.

Не секрет, что главные помощники в деле создания уютного интерьера — натуральные материалы спокойных природных оттенков. Дерево, камень — идеальный выбор, а вот с обилием металлических отделок надо быть осторожнее.

Камень, дерево и зелень в доме по проекту архитекторов Сергея и Влады Махно. Фото: АНДРЕЙ АВДЕЕНКО

Полная тишина

Акустические панели Soundwave Ennis, Offecct.

Важно! Дом никогда не станет крепостью, если в него постоянно будут врываться соседские дискотеки, лай собаки или рокот машин за окном. О шумоизоляции думаем при проектировании нового дома. Если слышен любой шорох за стеной, а выстраивать гипсокартонные конструкции поздно, выбираем звукоизоляционные панели, текстиль или обои.

Акустические обои Berlino, WallPepper.

Разбирайте и убирайте!

Регулярная ревизия в шкафах, влажная уборка и борьба с пылью, советы Мари Кондо, услуги «своей» клининг-компании — все, что угодно, но в вашем уютном доме должно быть чисто.