Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Пентхаус Бьорк

Дом певицы в Бруклине

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Заха Хадид

15 лучших построек

Коллекционная мебель

Где покупать limited edition

20 фильмов со стильными интерьерами

Фильмы с красивыми интерьерами для вдохновения

Cersaie 2018: главные новинки

Самые модные коллекции плитки 2018 года

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

10 главных мебельных трендов 2019 года

Cамые яркие тенденции грядущего года

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Филармония «Зарядье»

Главная архитектурная премьера года

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Собор Sagrada Família

Самый одиозный долгострой в мире
22 октября 2018

7 способов сделать дом уютнее

Простые советы, как сделать пространство для жизни психологически комфортным

Выделите место для отдыха (или даже медитации!)

7 способов сделать дом уютнее (фото 1)
Проект Арианы Ахмад и Татьяны Карякиной.

Если вы только начинаете планировать дом, подумайте об отдельной комнате, посвященной отдыху. Это может быть место для медитации (для любителей помедитировать сейчас даже выпускается специальная мебель), библиотека для чтения в одиночестве или курительная комната — в зависимости от вашего любимого способа расслабления. В случае, если метры или планировка этого не позволяют, выделите в квартире место, посвященное только отдыху, — пускай это будет хотя бы просто кресло у окна.

7 способов сделать дом уютнее (фото 3)
«Курительная комната» в московском особняке, работа дизайнера Светланы Никулиной.
Фото: 
ДЖОРДЖО ПОССЕНТИ (GIORGIO POSSENTI)

Естественный свет

7 способов сделать дом уютнее (фото 5)
Проект Ивана и Натальи Трофимовых.

Природа в доме — не только зелень на подоконнике или балконе. Самое главное — вид из окна и естественный свет. Выбирая обои или краску для стен, посмотрите, как оттенок выглядит при разном освещении: утром, днем и вечером. И самое главное — держите окна чистыми!

7 способов сделать дом уютнее (фото 7)
Работа студии AK-Interiors. Торшер-пальма, A Modern Grand Tour.
Фото: 
СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

Кругом простор

7 способов сделать дом уютнее (фото 9)
Прихожая в доме день рождения декоратора и художника по керамике Джонатана Адлера.

Если вы думаете о планировке нового дома, не пренебрегайте коридорами — чем они шире, тем удобнее перемещаться. Кроме того, именно на этих стенах лучше всего расположить вашу коллекцию живописи или фото — для спальни выбираем спокойный фон, без всполохов цвета, а для гостиной оставляем самые любимые и масштабные арт-объекты.

7 способов сделать дом уютнее (фото 14)
Дом фотографа Стефана Жюльяра и журналиста Яна Филлипса.
Фото: 
СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

Натуральные материалы

7 способов сделать дом уютнее (фото 12)
Архитекторы Павел Железнов и Татьяна Борисова выбрали для ставен не пластик, а натуральный дуб.

Не секрет, что главные помощники в деле создания уютного интерьера — натуральные материалы спокойных природных оттенков. Дерево, камень — идеальный выбор, а вот с обилием металлических отделок надо быть осторожнее.

7 способов сделать дом уютнее (фото 15)
Камень, дерево и зелень в доме по проекту архитекторов Сергея и Влады Махно.
Фото: 
АНДРЕЙ АВДЕЕНКО

Полная тишина

7 способов сделать дом уютнее (фото 16)
Акустические панели Soundwave Ennis, Offecct.

Важно! Дом никогда не станет крепостью, если в него постоянно будут врываться соседские дискотеки, лай собаки или рокот машин за окном. О шумоизоляции думаем при проектировании нового дома. Если слышен любой шорох за стеной, а выстраивать гипсокартонные конструкции поздно, выбираем звукоизоляционные панели, текстиль или обои.

7 способов сделать дом уютнее (фото 18)
Акустические обои Berlino, WallPepper.

Разбирайте и убирайте!

Регулярная ревизия в шкафах, влажная уборка и борьба с пылью, советы Мари Кондо, услуги «своей» клининг-компании — все, что угодно, но в вашем уютном доме должно быть чисто.

7 способов сделать дом уютнее (фото 22)
Компактный беспроводной пылесос Dyson Cyclone V10 обладает мощностью всасывания полноразмерного прибора. Высокоскоростной двигатель с цифровым управлением совершает 2000 (!) оборотов в секунду. Особые фильтры задерживают до 99,97% аллергенов размером до 0, 03 микрона, выпуская из пылесоса очищенный воздух. www.dyson.com.ru

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
советы
Блоги
Зоя Ти
Зоя Ти Обзор «Цвет года 2019»
Надя Зотова
Надя Зотова базовый интерьер гостиной
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Марина Брагинская
Марина Брагинская Марина Брагинская о Парижской биеннале
 