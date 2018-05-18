Идеальные цветы для разных знаков зодиака

Влияние цветов и растений известно с незапамятных времен — помимо лечебных свойств астрологи наделяют флору влияниями планет, которым они соответствуют. Считается, что каждый цветок может наделить своего обладателя свойствами созвездия, под управлением которого он находится. Астролог ELLE рассказал, какие цветы необходимо посадить представителям разных знаков зодиака в своем саду этим летом.

Овен Огненная и кардинальная энергия знака требует внутреннего баланса. Представители этого зодиакального созвездия отличаются темпераментом, который находится под управлением волевой и решительной планеты Марс. В этом году астрологи рекомендуют овнам обратить внимание на лаванду — она стабилизирует настрой и поможет в принятии правильных решений.

Телец Стабильный и целеустремленный телец всегда имеет представление о том, куда ему двигаться и зачем. Планета Венера, под управлением которой находится этот знак, всегда помогает тельцу в достижении материальных целей, а в личном плане наделяет представителей зодиака любвеобильностью. Для того, чтобы гармонизировать чувства, тельцам рекомендуется в этом году посадить в своем саду пионы. Эти цветы обладают тонким чувственным ароматом и способствуют погружению в свой внутренний мир.

Близнецы Общительные и интеллектуальные близнецы находятся под управлением Меркурия — планеты, которая одаривает их тягой к знаниям и умению заниматься несколькими делами одновременно. Представители этого знака всегда находятся в ментальном движении: повышают уровень знаний, учатся новым навыкам и живут в режиме многозадачности. Астрологи рекомендуют близнецам обратить внимание на ромашки — эти полевые цветы помогут расслабиться и одарят энергией для будущих свершений.

Рак Символ знака — Луна, которая отвечает за такие качества, как интроверсию, любовь к семье и чуткость. Раки по своей природе обладают самой сильной интуицией, склонны к самоанализу и известны своей манией к красивым интерьерам. Астрологи советуют ракам освежить ландшафт загородного дома с помощью кустов жасмина. Эти цветы приносят благосостояние и развивают творческое мышление.

Лев Царская и богемная натура каждого льва постоянно требует подпитки, как визуальной, так и духовной. Солнце, которое руководит представителями этого созвездия, наделяет львов огромной творческой энергией и талантами, что способствует их реализации в сферах искусства, литературы, моды и политики. Астрологи рекомендуют львам окружать себя розами, а в этом году обратить внимание на сорт розы Дэвида Остина. Эти цветы помогут исключить из жизни стрессы, подарят вдохновение и веру в лучшее.

Дева Дисциплинированные и ответственные девы считаются главными максималистами гороскопа — для них нет ничего невозможного, ведь, по их мнению, терпенье и труд все перетрут. Представители этого знака мудро вкладывают время и силы в свою карьеру и семью, но иногда могут забыть о себе. В этом году астрологи рекомендуют девам обновить свой ландшафт гортензиями — эти роскошные цветы подарят уверенность и любовь к себе, а также способствуют достижению поставленных целей.

Весы Главные гедонисты гороскопа — весы — любят жизнь во всех ее проявлениях, но при одном условии — окружающая действительность должна быть не просто красивой, а живописной. Представители этого знака, как и тельцы находятся под влиянием Венеры, которая одаривает их любовью к шоппингу и модным интерьерам. Астрологи рекомендуют весам обратить внимание на гладиолусы — энергия этих осенних цветов обеспечит материальную прибыль и выгодные новые знакомства.

Скорпион Плутон — планета, которая отвечает за этот знак, отвечает за склонность скорпионов к экстриму, любовным похождениям и роковым влечениям. Представители этого зодиакального созвездия всегда стремятся к тому, что считается элитарным и недоступным для других. Поэтому астрологи рекомендуют скорпионам освежить свой ландшафт редкими цветами — черными тюльпанами и анемонами.

Стрелец Любовь к путешествиям, тяга к новым впечатлениям и всему необычному — вот что отличает стрельцов от других знаков. Юпитер, который является управителем этого созвездия, влияет на представителей этого созвездия наилучшим образом — стрельцы благородны, честолюбивы и всегда добиваются своих целей. Этим летом лучшим растением для стрельцов станут колокольчики — положительная энергия этих цветов способствует приключениям и качественным дружеским связям.

Козерог Строгие, конкретные и очень серьезные — представители этого знака находятся под управлением Сатурна, который дарит козерогам феноменальную усидчивость и эмоциональную ясность во всех сферах жизни. В этом году астрологи рекомендуют козерогам обзаводиться новыми друзьями и наладить свою интуицию — это пригодится для реализации задуманных планов. Идеальный сад козерога в этом году должен быть богат миртовыми кустарниками — это растение привнесет в жизнь больше удовольствий и душевного комфорта.

Водолей Оригинальность мышления, свободолюбие и влюбчивость — вот главные черты истинного водолея. Представители этого знака считаются главными новаторами и революционерами благодаря влиянию самой нестандартной планеты — Урана. В этом году водолеи будут вновь открывать для себя новые горизонты, поэтому астрологи рекомендуют обновить ландшафт фиалками в лиловых оттенках. Они подарят творческую энергию, а также способствуют гармонизации личной жизни.