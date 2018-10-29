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29 октября 2018

Барная стойка на кухне: 20 идей

Барная стойка — прекрасное дополнение к обеденному столу или его полноценная замена при небольшом пространстве кухни. Убедитесь в этом сами, взглянув на 20 наших фаворитов

Проект Анны Беренштейн и Татьяны Бораненковой. Кухня, SieMatic. Стулья, Walter Knoll.
Проект студии AK-Interiors. Кухонный остров из каррарского мрамора и ореха. Барные стулья, Brabbu.
Проект Элисон Палевски. Деревянные барные стулья, Organic Modernism.
Проект Дж. Рэндалла Пауэрса. Барные табуреты, Mecox.
Проект Алисы Шабельниковой. Барные стулья, Brabbu в ткани Rubelli.
Проект Татьяны Страту. Стулья, DeepHouse. Столешница в рабочей зоне и на барной стойке сделана из искусственного камня.
Проект Малики Боранбаевой. Бра, барные стулья, кухонные фасады, ИКЕА.
Проект Брюса Гликмана и Уилсона Хенли. Столешница из каррарского мрамора. Кресла, York Street Studio.
Дом Карима Рашида. Шкафчики оклеены обоями Art Borders. Табуреты собственного дизайна для Casamania.
Дом Катерины Лашмановой. Кухня, ИКЕА. Столешницы из агломерата, @liakakulia.
Дом Филиппа Горривана. Кресла, York Street Studio.
Проект Александра и Анны Краузе. Кухня, Eggersmann. Стулья, Piet Boon.
Проект Александра Кривицкого. Кухня, Composit.
Проект архитектурной мастерской Т&Т. Барные стулья, Nafir от Axolight.
Проект Дарьи Васильковой. Кухня, Aster Cucine. Барные стулья, Versmissen.
Проект Натальи Кузнецовой. Кухня, Наша марка.
Проект Николаса Шуйброека. Кухонный гарнитур обит шпоном из мореного дуба. Остров изготовлен из каррарского мрамора. Барные стулья, дизайн Мажда Базержи, Galerie Patrick Fourtin.
Проект Татьяны Алениной. Барные стулья, Marie's Corner.
Проект Эрин Гейтс. Стулья, Rove Concepts.
Проект Юлии Якушиной. Кухня, Poliform. Кресло, Flexform.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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