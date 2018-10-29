Барная стойка на кухне: 20 идей

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Барная стойка — прекрасное дополнение к обеденному столу или его полноценная замена при небольшом пространстве кухни. Убедитесь в этом сами, взглянув на 20 наших фаворитов
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)