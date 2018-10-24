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24 октября 2018

Картины в интерьере: 15 решений

Искусство не должно восприниматься только как часть музея. Картины, фотографии, иллюстрации дополняют и преображают домашнее окружение наравне с другими элементами декора, будь то книги или цветочные горшки. В новой подборке — 15 ярких примеров, как повесить полотна, чтобы созерцать искусство каждый день

Проект Эрика Келера. Картины можно размещать не только на стене, но и на окнах тоже, если за ними - вид на неприметное кирпичное здание.
Проект студии Honestly Designed. Нет строгих правил по размещению картин, поэтому не стоит бояться проявить индивидуальность.
Проект Studio Job. Студия ловко смешала разные объекты, стили и эпохи в одном интерьере.
Проект Ольги Давыдовой. Несколько полотен или фотографий в рамках, размещенных над камином, не только создают дополнительный уют, но и зрительно уменьшают объемы портала.
Проект Дарьи Курчановой. Черно-белые фотографии или картины подходят почти к любой обстановке. И им совсем не обязательно висеть на стене!
Проект бюро Ольги Зубовой. Картина может стать ярким стилевым акцентом ванной. Главное соблюдать правильный уход, чтобы картина не потеряла изначальный вид.
Проект Тимофея Вересновского. Вокруг яркой картины или фотографии можно выстроить всю концепцию дизайна комнаты.
Проект Наталии Васильевой. Классический портрет уместно смотрится в интерьере традиционного стиля. Гармония достигается и за счет того, что цвет багета совпадает с оттенком дерева комода и стула.
Проект Юлии Якушиной. Картина хорошо рифмуется с цветовой гаммой интерьера, в которой доминируют розовые оттенки.
Проект дизайн-бюро Uglova Design. Идеальное решение для черно-белой цветовой палитры интерьера — монохромная картина с мягкими вкраплениями голубого и бежевого.
Проект бюро Interior Design Laboratorium. Картины разной формы и размера хорошо смотрятся в асимметричной композиции. Главное соблюсти общую стилистику и содержательность.
Проект бюро Blockstudio. Картина Дюди Сарабьянова «Дух» внесла современную ноту в кабинет, обставленный антикварной мебелью.
Проект Арт-бюро 1/1. Для спальни идеально подходят горизонтальные вытянутые картины. Они делают помещение визуально шире.
Проект Алисы Шабельниковой. Картина из галереи «Квартира S» добавила цвета и тепла в интерьер с оттенками нежно-голубого.
Дом Катерины Фабрицио. Интересный арт-объект Родольфо Арико сразу обращает на себя внимание. Обратите внимание, что цветовая палитра картины поддержана диванной подушкой.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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