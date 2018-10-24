Картины в интерьере: 15 решений

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Искусство не должно восприниматься только как часть музея. Картины, фотографии, иллюстрации дополняют и преображают домашнее окружение наравне с другими элементами декора, будь то книги или цветочные горшки. В новой подборке — 15 ярких примеров, как повесить полотна, чтобы созерцать искусство каждый день
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)