Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров
Ковер на стене — что это: устаревшая русская традиция или роскошный элемент интерьера лучших домов Европы и Америки?
Загородный особняк «Тасмор-хаус» в Англии — проект декоратора Альберто Пинто. Квартира Эрин Лаудер-Зинтерхофер на Манхэттене. На стене в прихожей висит гобелен XVIII века. Спальня в миланском доме Нельсии и Фабрицио Кантони — основателей компании cc-tapis. В нише над изголовьем кровати висит панно-вышивка LOVE, дизайн Пола Смита, The Rug Company. Дом Осанны Висконти в Милане. Над кроватью — гобелен Уильяма Кентриджа. Вилла Некки-Кампильо в Милане (1932-1935 годов постройки). Облик парадной столовой изменился в 1950-х годах: декоратор Томазо Буцци украсил ее хрустальной люстрой и гобеленами. Квартира в Париже — проект Матали Крассе. На стене в гостиной — панно из фетра Cloud, дизайн Ронана и Эрвана Буруллеков, Kvadrat. Дом дизайнера и архитектора Марио Беллини. Спальню хозяина украшает гобелен XVI века «Давид и Вирсавия», сотканный на Королевской мануфактуре гобеленов в Обюссоне. Гостевая спальня в парижской квартире дизайнера Венсана Дарре. Дом на севере Италии – проект архитектора Давиде Вольпе. На стене — «ковер» из пластиковых пакетов, арт-объект Энрики Борги. Ковры на стене: примеры интерьеров в скандинавском стиле.
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