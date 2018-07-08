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8 июля 2018

Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров

Ковер на стене — что это: устаревшая русская традиция или роскошный элемент интерьера лучших домов Европы и Америки?

Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров (фото 0)
Загородный особняк «Тасмор-хаус» в Англии — проект декоратора Альберто Пинто.
Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров (фото 1)
Квартира Эрин Лаудер-Зинтерхофер на Манхэттене. На стене в прихожей висит гобелен XVIII века.
Фото: 
simon upton
Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров (фото 2)
Спальня в миланском доме Нельсии и Фабрицио Кантони — основателей компании cc-tapis. В нише над изголовьем кровати висит панно-вышивка LOVE, дизайн Пола Смита, The Rug Company.
Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров (фото 3)
Дом Осанны Висконти в Милане. Над кроватью — гобелен Уильяма Кентриджа.
Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров (фото 4)
Вилла Некки-Кампильо в Милане (1932-1935 годов постройки). Облик парадной столовой изменился в 1950-х годах: декоратор Томазо Буцци украсил ее хрустальной люстрой и гобеленами.
Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров (фото 5)
Квартира в Париже — проект Матали Крассе. На стене в гостиной — панно из фетра Cloud, дизайн Ронана и Эрвана Буруллеков, Kvadrat.
Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров (фото 6)
Дом дизайнера и архитектора Марио Беллини. Спальню хозяина украшает гобелен XVI века «Давид и Вирсавия», сотканный на Королевской мануфактуре гобеленов в Обюссоне.
Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров (фото 7)
Гостевая спальня в парижской квартире дизайнера Венсана Дарре.
Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров (фото 8)
Дом на севере Италии – проект архитектора Давиде Вольпе. На стене — «ковер» из пластиковых пакетов, арт-объект Энрики Борги.
Ковер на стене: 10 примеров из западных интерьеров (фото 9)
Ковры на стене: примеры интерьеров в скандинавском стиле.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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