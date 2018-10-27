Мастер-класс: 6 простых идей для Хэллоуина

Бокалы Harcourt Darkside, дизайн Филиппа Старка, Baccarat — отличный вариант для «готической» вечеринки на Хэллоуин.

Приближается Самый Страшный Праздник года — Хэллоуин, и пора позаботиться об оформлении дома. В пекло банальные идеи вроде приведений из салфеток и светильников из тыкв! Да здравствует гламур!

Этот декор можно легко спутать с современным искусством — и настолько же просто его сделать своими руками. Вам потребуются лишь зубная щетка, красная краска и белый фарфор. Окуните щетку в краску и разбрызгайте ее по посуде. Только не забудьте о мерах предосторожности: клеенке, фартуке и перчатках — а то капли «крови» украсят не только тарелки и вазы, но и вашу одежду! Аналогичный рисунок можно нанести на льняные салфетки. Дополните сервировку золотыми акцентами — и ваш стол готов к празднику!

Боитесь пауков и скорпионов? Палочки и зубочистки с насекомыми — идеальный вариант для украшения праздничных коктейлей на Хэллоуин. Приклейте пластиковых жуков, мух и пауков на деревянные палочки и покрасьте их из баллончика краской (можно черной, но мы советуем менее банальный золотой вариант). Важно: если вы собираетесь использовать палочки не только для декоративных целей, но и для размешивания коктейлей, предварительно внимательно изучите состав краски и выбирайте только ту, которая подходит для кулинарных опытов.

Старое боа, страусиные перья, мех с бабушкиного манто, обрезки кожи, тесьмы, кружева и ткани — все это сгодится, чтобы быстро и с минимальными усилиями создать леденящий душу «ведьминский» настенный декор. «Что это?», — будут удивляться гости. «Волшебный артефакт!», — смело можете отвечать вы. Сделать его элементарно: сложите кусочки пополам, прикрепите к деревянной или пластиковой палке, обмотайте ее бечевкой и повесьте на стену. Браво, новый уровень шика достигнут!

Ищите украшение для центра стола? Лучший вариант — это Очень Страшный Цветок, который можно сделать своими руками. Купите в магазине искусственные кактусы или любые другие растения и покрасьте их из баллончика черной краской вместе с горшком. Кстати, такой готический растительный декор можно оставить в доме и после Хэллоуина — он выглядит очень свежо и ОСТРОмодно!

Гирлянда с готическими «флажками» — это то, что нужно для украшения дома к Хэллоуину! Берем в руки черную бумагу, нитки, клей и ножницы и вспоминаем занятия по труду в детском саду!