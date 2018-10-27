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27 октября 2018

Мастер-класс: 6 простых идей для Хэллоуина

Гламурный Хэллоуин? Да, это возможно! Читайте советы экспертов ELLE DECORATION

Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 0)
Бокалы Harcourt Darkside, дизайн Филиппа Старка, Baccarat — отличный вариант для «готической» вечеринки на Хэллоуин.

Приближается Самый Страшный Праздник года — Хэллоуин, и пора позаботиться об оформлении дома. В пекло банальные идеи вроде приведений из салфеток и светильников из тыкв! Да здравствует гламур!

Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 2.1)
Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 2.2)

Этот декор можно легко спутать с современным искусством — и настолько же просто его сделать своими руками. Вам потребуются лишь зубная щетка, красная краска и белый фарфор. Окуните щетку в краску и разбрызгайте ее по посуде. Только не забудьте о мерах предосторожности: клеенке, фартуке и перчатках — а то капли «крови» украсят не только тарелки и вазы, но и вашу одежду! Аналогичный рисунок можно нанести на льняные салфетки. Дополните сервировку золотыми акцентами — и ваш стол готов к празднику!

Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 4.1)
Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 4.2)

Боитесь пауков и скорпионов? Палочки и зубочистки с насекомыми — идеальный вариант для украшения праздничных коктейлей на Хэллоуин. Приклейте пластиковых жуков, мух и пауков на деревянные палочки и покрасьте их из баллончика краской (можно черной, но мы советуем менее банальный золотой вариант). Важно: если вы собираетесь использовать палочки не только для декоративных целей, но и для размешивания коктейлей, предварительно внимательно изучите состав краски и выбирайте только ту, которая подходит для кулинарных опытов.

Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 6.1)
Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 6.2)

Старое боа, страусиные перья, мех с бабушкиного манто, обрезки кожи, тесьмы, кружева и ткани — все это сгодится, чтобы быстро и с минимальными усилиями создать леденящий душу «ведьминский» настенный декор. «Что это?», — будут удивляться гости. «Волшебный артефакт!», — смело можете отвечать вы. Сделать его элементарно: сложите кусочки пополам, прикрепите к деревянной или пластиковой палке, обмотайте ее бечевкой и повесьте на стену. Браво, новый уровень шика достигнут!

Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 8)

Ищите украшение для центра стола? Лучший вариант — это Очень Страшный Цветок, который можно сделать своими руками. Купите в магазине искусственные кактусы или любые другие растения и покрасьте их из баллончика черной краской вместе с горшком. Кстати, такой готический растительный декор можно оставить в доме и после Хэллоуина — он выглядит очень свежо и ОСТРОмодно!

Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 10)

Гирлянда с готическими «флажками» — это то, что нужно для украшения дома к Хэллоуину! Берем в руки черную бумагу, нитки, клей и ножницы и вспоминаем занятия по труду в детском саду!

Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 12)

К Хэллоуину можно заменить традиционный «осенний венок», украшающий дверь или стену, на более подходящую композицию из даров природы. Например, вот на такой треугольник из крашеных в черный цвет веток. Выглядит интригующе и впечатляюще — особенно на фоне белых стен!

Мастер-класс: 6 простых идей для Хеллоуина (фото 14)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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