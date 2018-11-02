Perfect Match — модные тренды в напольных покрытиях

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Изучаем тенденции в области напольных покрытий и выбираем материал, отталкиваясь от стиля дома и, конечно, личных предпочтений
Пол — это основа интерьера, к выбору которой нужно подходить со всей ответственностью, задумываясь не только о моде и практичности, но и о личных ощущениях. Ведь от того, какое покрытие вы выбираете, зависят эмоции, которые вы будете испытывать каждый день — утром, просыпаясь, когда встаете с постели и делаете первый шаг навстречу новому дню, в выходные всей семьей, играя с детьми (вспомните, как часто мы это делаем именно на полу!), или вечером, выходя из ванной по пути обратно в спальню.
При выборе напольного покрытия первым делом важно изучить собственные привычки: любите ли вы ходить дома босиком, где необходимо продумать шумоизоляцию — возможно, в гостиной часто проходят вечеринки, или столовая редко пустует, в режиме non-stop принимая гостей. А может быть, у вас дома завелся маленький художник, который любит разрисовывать все поверхности подряд, и вам нужен моющийся пол, который будет вновь и вновь готовым холстом для новых творческих экспериментов!
Другой важный момент — стиль, в котором выдержан ваш интерьер. Какое напольное покрытие будет гармонично смотреться в классическом интерьере, а какое идеально впишется в минималистский? Какой пол монтировать любителям лофтов и стиля кантри? Узнаем у специалистов.
Дизайнеры современных напольных покрытий черпают вдохновение из самых разных источников, включая архитектуру и моду. «Пожалуй, самый традиционный паттерн в паркете — это шеврон или знаменитая классическая „елочка“, — рассказывает Анна Филипчик, директор по маркетингу и продажам компании Unilin, представляя новинки бренда Quick Step для России. — Вдохновением для разработки нашей новой коллекции стали интерьеры Лувра и парижской квартиры Коко Шанель. Изучая апартаменты Наполеона III, мы нашли оптимальный размер панели — шириной 60 см, а в гостиной и спальне Коко обнаружили тот самый теплый янтарный оттенок дерева — теперь он тоже есть в нашей палитре. Это достаточно темный цвет, который добавляет уюта».
«Что такое „правильный“ шеврон в нашем понимании? Это когда размер „полотна“ смотрится хорошо и в большом, и в маленьком пространстве, — продолжает Анна. — Панели этого формата отлично выглядят при любой конфигурации помещений».
«Мы больше не говорим: «Я хочу квартиру в стиле кантри», а рассуждаем так: «Я хочу квартиру, в которой мне будет хорошо и удобно жить».
«Если вы посмотрите на структуру дерева, которое мы использовали, то это достаточно премиальная структура с небольшим количеством сучков, — рассказывает эксперт. — Совсем недавно была мода на всяческие природные несовершенства поверхности, а сейчас в тренде премиальные породы дерева — сучки есть, но они лишь придают живость рисунку».
Современные тенденции в напольных покрытиях подразумевают вариативность. Одно дизайнерское решение — это уже достаточно скучно, требуется возможность менять дизайн, адаптируя его под пространство и стиль. «Поэтому мы предусмотрели несколько вариантов укладки нашего пола, — рассказывает Анна. — Вы можете уложить пол „елочкой“, а можете — ромбами. На одной планке — четыре направления ламели. Можно также комбинировать два вида укладки в одном помещении, например, в центре комнаты — „елочка“, а по периметру — ромбы. Другой прием — зонировать помещение при помощи разного рисунка пола. Это разнообразие развязывает декоратору руки — он может экспериментировать в свое удовольствие, и вы вместе с ним!»
Итальянцы всегда были законодателями интерьерной моды — вспомните классические интерьеры палаццо и современные модные миланские квартиры, авторы которых опережают тенденции и задают свои собственные.
«Аскетизм скандинавского стиля уступил лидирующие позиции богатой палитре и благородным отделкам, которые во все времена любили итальянские мастера. Тактильность, смелость дизайнерских решений и первоклассное качество — вот отличительные черты итальянских интерьеров, которые наши дизайнеры взяли на заметку, — рассказывает Анна. — Интерьер наполнен предметами, которые сами по себе являются достаточной декорацией. Пол имеет выразительную фактуру».
Стиль скандинавских квартир, наполненных светом и воздухом, продолжает пользоваться популярностью в России. «Результаты наших исследований вкусов клиентов говорят о том, что чистые белый и серый цвета стали менее популярны, — рассказывает Анна. — По-прежнему востребованы дерево, акценты золота. Вкрапления мятного и голубого цветов».
Творческая атмосфера лофтов вдохновляет на эксперименты в стенах собственного дома. Массу примеров можно найти в Лондоне и Милане, где бывшие фабричные помещения достаточно часто переоборудуют под жилые. На первый план выходит финишная отделка. «Неподходящей структурой, например, ошибившись в степени блеска пола, очень легко испортить все впечатление от интерьера, — рассказывает Анна. — Среди модных финишей отмечу белую патину, которая дает ощущение старины, глубокую брашировку с прорисовкой каждого волокна. Кроме того, в моде опять черная доска — но это матовый черный, на котором не остаются отпечатки и не видна пыль. Кроме того, мы экспериментируем с поверхностями, степень блеска которых зависит от угла зрения, — вот такой фокус!»
«Для тех, кто ищет оригинальные решения, в рамках новой коллекции Imрressive Patterns мы придумали структуру Carpet Big, — рассказывает Анна. — Это очень модерновый пол, хотя истоки линии традиционные. Покрытие хорошо тем, что оно универсальное. Этот пол можно себе представить в лофте, но с тем же успехом и в классическом традиционном интерьере. Он прекрасно сочетается с модным сейчас золотом и яркими акцентами».
«Чтобы представить новое прочтение классики, мы убрали из традиционного паттерна окантовку и оставили только то, что находится в центре, — рассказывает Анна. — Теперь вы можете варьировать рисунок пола и создавать крупные формы. Этот дизайнерский ход придает помещению больший объем».
«Произошли и другие качественные изменения. Пожалуй, главные тенденции для себя мы определяем сами, — говорит Анна. — Мы больше не говорим: «Я хочу квартиру в стиле кантри», а рассуждаем так: «Я хочу квартиру, в которой мне будет хорошо и удобно жить».
Благодаря уникальной запатентованной замковой системе Uniclic от Quiсk-Step монтировать пол можно быстро и качественно и даже при желании сделать это самостоятельно. Подробности на сайте www.quick-step.ru и на YouTube-канале Quick-Step.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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