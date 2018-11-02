Perfect Match — модные тренды в напольных покрытиях

Ламинат из новой коллекции Castle, светлый оттенок «Дуб капучино», Quick-Step. Поверхность пола суперпрочная, экологичная и влагостойкая. Покрытие подходит в том числе для кухни и детской. По такому полу приятно ходить босиком.

НА ТОМ СТОИМ! Пол — это основа интерьера, к выбору которой нужно подходить со всей ответственностью, задумываясь не только о моде и практичности, но и о личных ощущениях. Ведь от того, какое покрытие вы выбираете, зависят эмоции, которые вы будете испытывать каждый день — утром, просыпаясь, когда встаете с постели и делаете первый шаг навстречу новому дню, в выходные всей семьей, играя с детьми (вспомните, как часто мы это делаем именно на полу!), или вечером, выходя из ванной по пути обратно в спальню. При выборе напольного покрытия первым делом важно изучить собственные привычки: любите ли вы ходить дома босиком, где необходимо продумать шумоизоляцию — возможно, в гостиной часто проходят вечеринки, или столовая редко пустует, в режиме non-stop принимая гостей. А может быть, у вас дома завелся маленький художник, который любит разрисовывать все поверхности подряд, и вам нужен моющийся пол, который будет вновь и вновь готовым холстом для новых творческих экспериментов! Другой важный момент — стиль, в котором выдержан ваш интерьер. Какое напольное покрытие будет гармонично смотреться в классическом интерьере, а какое идеально впишется в минималистский? Какой пол монтировать любителям лофтов и стиля кантри? Узнаем у специалистов.

#Inspiration ПАРИЖСКИЙ ШИК

Дизайнеры современных напольных покрытий черпают вдохновение из самых разных источников, включая архитектуру и моду. «Пожалуй, самый традиционный паттерн в паркете — это шеврон или знаменитая классическая „елочка“, — рассказывает Анна Филипчик, директор по маркетингу и продажам компании Unilin, представляя новинки бренда Quick Step для России. — Вдохновением для разработки нашей новой коллекции стали интерьеры Лувра и парижской квартиры Коко Шанель. Изучая апартаменты Наполеона III, мы нашли оптимальный размер панели — шириной 60 см, а в гостиной и спальне Коко обнаружили тот самый теплый янтарный оттенок дерева — теперь он тоже есть в нашей палитре. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Это достаточно темный цвет, который добавляет уюта».

Источник вдохновения дизайнеров — парижские интерьеры. Фирменный стиль Коко Шанель дает стимул для новых идей во все времена.

Анна Филипчик, директор по маркетингу и продажам компании Unilin.

«Что такое „правильный“ шеврон в нашем понимании? Это когда размер „полотна“ смотрится хорошо и в большом, и в маленьком пространстве, — продолжает Анна. — Панели этого формата отлично выглядят при любой конфигурации помещений».

«Мы больше не говорим: «Я хочу квартиру в стиле кантри», а рассуждаем так: «Я хочу квартиру, в которой мне будет хорошо и удобно жить».

Ламинат из новой коллекции Castle, оттенок «Светло-серая патина». Ламинат из новой коллекции Castle, оттенок «Светло-серая патина».

«Если вы посмотрите на структуру дерева, которое мы использовали, то это достаточно премиальная структура с небольшим количеством сучков, — рассказывает эксперт. — Совсем недавно была мода на всяческие природные несовершенства поверхности, а сейчас в тренде премиальные породы дерева — сучки есть, но они лишь придают живость рисунку».

Интерьер по проекту архитектора Клода Мессира во Франции. Интерьер парижской квартиры Розиты Миссони, основательницы бренда Missoni.

Ламинат из коллекции Castle, Quick-Step, оттенок «Дуб английский натуральный».

Современные тенденции в напольных покрытиях подразумевают вариативность. Одно дизайнерское решение — это уже достаточно скучно, требуется возможность менять дизайн, адаптируя его под пространство и стиль. «Поэтому мы предусмотрели несколько вариантов укладки нашего пола, — рассказывает Анна. — Вы можете уложить пол „елочкой“, а можете — ромбами. На одной планке — четыре направления ламели. Можно также комбинировать два вида укладки в одном помещении, например, в центре комнаты — „елочка“, а по периметру — ромбы. Другой прием — зонировать помещение при помощи разного рисунка пола. Это разнообразие развязывает декоратору руки — он может экспериментировать в свое удовольствие, и вы вместе с ним!»

Варианты раскладки

Ламинат из коллекции Castle, оттенок «Дуб английский натуральный». Ламинат из коллекции Castle, оттенок «Дуб английский натуральный».

#INSPIRATION Итальянская мода

Знаменитый архитектурный ансамбль виллы д'Эсте, Тиволи. Гостиная Aman Canal Grande в Венеции.

Итальянцы всегда были законодателями интерьерной моды — вспомните классические интерьеры палаццо и современные модные миланские квартиры, авторы которых опережают тенденции и задают свои собственные.

Ламинат из коллекции Castle, оттенок «Дуб горчичный».

«Аскетизм скандинавского стиля уступил лидирующие позиции богатой палитре и благородным отделкам, которые во все времена любили итальянские мастера. Тактильность, смелость дизайнерских решений и первоклассное качество — вот отличительные черты итальянских интерьеров, которые наши дизайнеры взяли на заметку, — рассказывает Анна. — Интерьер наполнен предметами, которые сами по себе являются достаточной декорацией. Пол имеет выразительную фактуру».

Шоу-рум Fendi в Милане. Интерьер от творческого дуэта Studio Pepe в Милане.

#INSPIRATION НоВАЯ СКАНДИНАВИЯ

Дом дизайнера Мимми Смарт в Швеции. Интерьер квартира главного редактора ELLE Decoration Sweden в Стокгольме.

Стиль скандинавских квартир, наполненных светом и воздухом, продолжает пользоваться популярностью в России. «Результаты наших исследований вкусов клиентов говорят о том, что чистые белый и серый цвета стали менее популярны, — рассказывает Анна. — По-прежнему востребованы дерево, акценты золота. Вкрапления мятного и голубого цветов».

Ламинат из коллекции Castle, оттенок «Дуб пепельный».

#INSPIRATION лондонский лофт

Шоу-рум Carl Hansen & Son's в Лондоне. Лофт дизайнера Паолы Навоне.

Творческая атмосфера лофтов вдохновляет на эксперименты в стенах собственного дома. Массу примеров можно найти в Лондоне и Милане, где бывшие фабричные помещения достаточно часто переоборудуют под жилые. На первый план выходит финишная отделка. «Неподходящей структурой, например, ошибившись в степени блеска пола, очень легко испортить все впечатление от интерьера, — рассказывает Анна. — Среди модных финишей отмечу белую патину, которая дает ощущение старины, глубокую брашировку с прорисовкой каждого волокна. Кроме того, в моде опять черная доска — но это матовый черный, на котором не остаются отпечатки и не видна пыль. Кроме того, мы экспериментируем с поверхностями, степень блеска которых зависит от угла зрения, — вот такой фокус!»

Ламинат из новой коллекции Impressive Patterns, оттенок «Дуб кофейный брашированный». Ламинат из новой коллекции Impressive Patterns, оттенок «Дуб кофейный брашированный».

«Для тех, кто ищет оригинальные решения, в рамках новой коллекции Imрressive Patterns мы придумали структуру Carpet Big, — рассказывает Анна. — Это очень модерновый пол, хотя истоки линии традиционные. Покрытие хорошо тем, что оно универсальное. Этот пол можно себе представить в лофте, но с тем же успехом и в классическом традиционном интерьере. Он прекрасно сочетается с модным сейчас золотом и яркими акцентами».

Ламинат из новой коллекции Impressive Patterns, оттенок «Дуб медный брашированный». Ламинат из новой коллекции Impressive Patterns, оттенок «Дуб медный брашированный».

«Чтобы представить новое прочтение классики, мы убрали из традиционного паттерна окантовку и оставили только то, что находится в центре, — рассказывает Анна. — Теперь вы можете варьировать рисунок пола и создавать крупные формы. Этот дизайнерский ход придает помещению больший объем».

«Произошли и другие качественные изменения. Пожалуй, главные тенденции для себя мы определяем сами, — говорит Анна. — Мы больше не говорим: «Я хочу квартиру в стиле кантри», а рассуждаем так: «Я хочу квартиру, в которой мне будет хорошо и удобно жить».

#PRACTICE