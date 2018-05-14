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14 мая 2018

Садовые гномы – модный тренд на грани фола

Трудно поверить, но садовые гномы больше не табу! Ироничные дизайн-версии фигурок для сада — это взгляд на мир глазами ребенка и добрый юмор

Садовые гномы – модный тренд на грани фола (фото 0)
Диснеевский гном из мультфильма про Белоснежку в рекламной компании дизайнерской садовой мебели Fermob, www.fermob.com

Если вы по прежнему считаете, что фигурки среди грядок — китч и признак дурного вкуса, можете смело перелистнуть страницу. Садовые гномы — самый спорный элемент ландшафтного декора, а глиняные уродцы из супермаркета — безусловно моветон. Однако, чувство меры и дизайнерский подход, дают шанс даже такому неоднозначному элементу декора. К радости детей и их родителей, сегодня, дизайнерских гномов не стыдно иметь в саду и можно не прятать от гостей в дальний угол участка.

Садовые гномы – модный тренд на грани фола (фото 1)
Садовые светильники Ottavo, дизайн Маттео Уголини для Karman, www.karmanitalia.it

Традиция размещать фигурки гномов в садах возникла в XVIII веке в Германии и стала популярной не только в Европе, но и Новом Свете. Герои германо-скандинавского фольклора, гномы пришли из старинных северных сказок и легенд. По преданию, мифические персонажи живут под землей, охраняя свои несметные богатства.

Садовые гномы – модный тренд на грани фола (фото 4)
Садовая скульптура Nano от фабрики Riva 1920 выточена вручную из цельного блока ароматного кедра, дизайн Элио Фиоруччи для детской коллекции Riva 1920, www.riva1920.it

В жизни садовых гномов случались и трудные моменты. В 2010 году, мэром итальянского города Амальфи, был введен запрет на размещение гномов на садовых участках. Это событие вызвало большой общественный резонанс. «Мы не можем потворствовать торжеству дурного вкуса» — прокомментировали местные власти свое решение. Жители города получили официальные письма с требованием убрать садовых гномов, и были предупреждены, что если не сделают этого добровольно, гномы будут удалены принудительно.

Садовые гномы – модный тренд на грани фола (фото 5)
Садовые скульптуры-светильники Baddy сделаны из светопроницаемого пластика нескольких цветов, внутри находится LED-источник света, работающий от аккумулятора, Plust, www.plust.it

В отличии от южных соседей, на севере Европы трепетно любят своих гномов и не препятствуют их «размножению». По некоторым подсчетам в современной Германии на приусадебных участках, огородах и клумбах размещаются до 25 миллионов садовых гномов. Их считают символом достатка и богатства, поэтому охотно украшают ими ландшафт в надежде привлечь удачу.

Садовые гномы – модный тренд на грани фола (фото 7)
Садовые инструменты Herberts для ухода за домашними растениями сделаны из пластика и стекловолокна, пригодных для переработки, Monkey Business, www.monkeybusiness.co.il
Садовые гномы – модный тренд на грани фола (фото 8)
Садовый гном Nino сделан из бетона, его геометричные грани напоминают об архитектурном стиле брутализм. Оттенок бетона можно выбрать из трех цветов — белого, серого и розового. Высота фигурки 35 см, ее можно размещать как внутри так и снаружи дома, Plato Design, www.platodesign.it
Садовые гномы – модный тренд на грани фола (фото 9)
Декоративные свечи, Bougies La Française, www.bougies-la-francaise.com

Филипп Старк был первопроходцем реабилитации садовых гномов. Ироничная серия Kartell Gnomes, созданная им в 1999 году, стала культовой во многом благодаря авторитету маэстро. Табуреты-столики Attila, Napoleon и Saint Esprit выставляются в престижных музеях дизайна и украшают модные сады и интерьеры по всему миру.

Садовые гномы – модный тренд на грани фола (фото 10)
Табуреты-столики Attila и Napoleon в стильной black-версии, Kartell, www.kartell.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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