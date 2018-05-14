Садовые гномы – модный тренд на грани фола

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Трудно поверить, но садовые гномы больше не табу! Ироничные дизайн-версии фигурок для сада — это взгляд на мир глазами ребенка и добрый юмор
Если вы по прежнему считаете, что фигурки среди грядок — китч и признак дурного вкуса, можете смело перелистнуть страницу. Садовые гномы — самый спорный элемент ландшафтного декора, а глиняные уродцы из супермаркета — безусловно моветон. Однако, чувство меры и дизайнерский подход, дают шанс даже такому неоднозначному элементу декора. К радости детей и их родителей, сегодня, дизайнерских гномов не стыдно иметь в саду и можно не прятать от гостей в дальний угол участка.
Традиция размещать фигурки гномов в садах возникла в XVIII веке в Германии и стала популярной не только в Европе, но и Новом Свете. Герои германо-скандинавского фольклора, гномы пришли из старинных северных сказок и легенд. По преданию, мифические персонажи живут под землей, охраняя свои несметные богатства.
В жизни садовых гномов случались и трудные моменты. В 2010 году, мэром итальянского города Амальфи, был введен запрет на размещение гномов на садовых участках. Это событие вызвало большой общественный резонанс. «Мы не можем потворствовать торжеству дурного вкуса» — прокомментировали местные власти свое решение. Жители города получили официальные письма с требованием убрать садовых гномов, и были предупреждены, что если не сделают этого добровольно, гномы будут удалены принудительно.
В отличии от южных соседей, на севере Европы трепетно любят своих гномов и не препятствуют их «размножению». По некоторым подсчетам в современной Германии на приусадебных участках, огородах и клумбах размещаются до 25 миллионов садовых гномов. Их считают символом достатка и богатства, поэтому охотно украшают ими ландшафт в надежде привлечь удачу.
Филипп Старк был первопроходцем реабилитации садовых гномов. Ироничная серия Kartell Gnomes, созданная им в 1999 году, стала культовой во многом благодаря авторитету маэстро. Табуреты-столики Attila, Napoleon и Saint Esprit выставляются в престижных музеях дизайна и украшают модные сады и интерьеры по всему миру.
Elle Decoration
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