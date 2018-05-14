Садовые гномы – модный тренд на грани фола

Трудно поверить, но садовые гномы больше не табу! Ироничные дизайн-версии фигурок для сада — это взгляд на мир глазами ребенка и добрый юмор

Диснеевский гном из мультфильма про Белоснежку в рекламной компании дизайнерской садовой мебели Fermob, www.fermob.com

Если вы по прежнему считаете, что фигурки среди грядок — китч и признак дурного вкуса, можете смело перелистнуть страницу. Садовые гномы — самый спорный элемент ландшафтного декора, а глиняные уродцы из супермаркета — безусловно моветон. Однако, чувство меры и дизайнерский подход, дают шанс даже такому неоднозначному элементу декора. К радости детей и их родителей, сегодня, дизайнерских гномов не стыдно иметь в саду и можно не прятать от гостей в дальний угол участка.

Садовые светильники Ottavo, дизайн Маттео Уголини для Karman, www.karmanitalia.it

Традиция размещать фигурки гномов в садах возникла в XVIII веке в Германии и стала популярной не только в Европе, но и Новом Свете. Герои германо-скандинавского фольклора, гномы пришли из старинных северных сказок и легенд. По преданию, мифические персонажи живут под землей, охраняя свои несметные богатства.

Садовая скульптура Nano от фабрики Riva 1920 выточена вручную из цельного блока ароматного кедра, дизайн Элио Фиоруччи для детской коллекции Riva 1920, www.riva1920.it

В жизни садовых гномов случались и трудные моменты. В 2010 году, мэром итальянского города Амальфи, был введен запрет на размещение гномов на садовых участках. Это событие вызвало большой общественный резонанс. «Мы не можем потворствовать торжеству дурного вкуса» — прокомментировали местные власти свое решение. Жители города получили официальные письма с требованием убрать садовых гномов, и были предупреждены, что если не сделают этого добровольно, гномы будут удалены принудительно.

Садовые скульптуры-светильники Baddy сделаны из светопроницаемого пластика нескольких цветов, внутри находится LED-источник света, работающий от аккумулятора, Plust, www.plust.it

В отличии от южных соседей, на севере Европы трепетно любят своих гномов и не препятствуют их «размножению». По некоторым подсчетам в современной Германии на приусадебных участках, огородах и клумбах размещаются до 25 миллионов садовых гномов. Их считают символом достатка и богатства, поэтому охотно украшают ими ландшафт в надежде привлечь удачу.

Садовые инструменты Herberts для ухода за домашними растениями сделаны из пластика и стекловолокна, пригодных для переработки, Monkey Business, www.monkeybusiness.co.il

Садовый гном Nino сделан из бетона, его геометричные грани напоминают об архитектурном стиле брутализм. Оттенок бетона можно выбрать из трех цветов — белого, серого и розового. Высота фигурки 35 см, ее можно размещать как внутри так и снаружи дома, Plato Design, www.platodesign.it

Декоративные свечи, Bougies La Française, www.bougies-la-francaise.com

Филипп Старк был первопроходцем реабилитации садовых гномов. Ироничная серия Kartell Gnomes, созданная им в 1999 году, стала культовой во многом благодаря авторитету маэстро. Табуреты-столики Attila, Napoleon и Saint Esprit выставляются в престижных музеях дизайна и украшают модные сады и интерьеры по всему миру.