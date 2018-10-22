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22 октября 2018

Интерьер в скандинавском стиле: 20 примеров

Дом занимает главное место в скандинавской философии хюгге или эстетике простых удовольствий. Как создать идеальное место для комфортной и спокойной жизни? Мы разобрали скандинавский стиль на компоненты: экологичность, минимализм, просторная планировка, много света — и собрали 20 лучших примеров от отечественных и зарубежных дизайнеров. Вдохновляйтесь!

Квартира модного блогера Марго Дитц. На белоснежном фоне особенно эффектно смотрится дизайнерская черная мебель и графичные деревянные потолочные балки, также окрашенные в черный.
Проект студии Hatchet Design Build. Дизайнеры старались не загромождать пространство мебелью и не делать нарочито броских акцентов в декоре.
Проект RE+ design bureau. Дом старый, поэтому в обстановке сохранилось множество приятных деталей вроде австрийского паркета и крипичной кладки.
Проект Дарьи Курчановой. Объединенная гостиная и кухня, минимум мебели, деревянные полы и естественная цветовая гамма отделки.
Проект Александры Потаповой и Акима Харитонова. В основу интерьера архитекторы заложили стилистику индустриальных лофтов, но попытались уйти от избитых приемов.
Проект студии studiomfd. Двухэтажный лофт в приглушенной цветовой гамме с яркими акцентами и лаконичными натуральными материалами.
Проект Анастасии Брандт. Яркая квартира для холостяка. Высота стола позволяет задвинуть столешницу на подоконник и любоваться прекрасным видом из окна.
Проект Бориса Денисюка. Интерьер по-скандинавски аскетичный с акцентом на природные материалы.
Проект бюро Breathe Architecture. Старая кирпичная кладка, изящные металлические решетки, деревянные рамы — все аутентичные элементы здания с легендарным прошлым подчеркнуты и дополнены современной мебелью.
Проект бюро Charter Projects. Квартира в старинном таунхаусе. Деревянные панели восстановили, стены окрасили в благородный серый. Помещения стали более современными и светлыми.
Проект Вали Ваиновой. Чистота палитры подчеркивается графичными элементами — строгими линиями проводов подвесных светильников, вертикалями ручек шкафов
Проект Катерины Виноградовой. Черный — лучший фон для того, чтобы подчеркнуть теплоту натурального дерева и свежесть белых деталей.
Проект Малики Боранбаевой. Фрагмент небольшой студии в стиле Midcentury Modern с элементами Скандинавии.
Проект Марии Амелиной. Современный интерьер с элементами лофта в серых оттенках с винно-красными акцентами.
Проект Марики Дрю. Светлая квартира с открытой планировкой, расположенная в историческом здании XVI века.
Проект мастерской Geometrium. В основе цветовой гаммы проекта — дерево, мрамор и белый цвет, а уже в качестве акцентов — черные и латунные элементы.
Проект Ольги Шаповаловой. Скандинавский стиль идеально отвечает идее спокойной жизни. В интерьере - только необходимые и красивые предметы мебели.
Проект Светланы Нестерушкиной. Минималистичная квартира с легкими вкраплениями этники. Для отделки использовали выбеленный, словно выгоревший на солнце дуб.
Проект Татьяны Страту. Современный лаконичный интерьер в скандинавском стиле, наполненный яркими интересными деталями.
Штаб-квартира Джаспера Моррисона. Лофт обставлен мебелью, разработанной Джаспером. В отделке преобладают натуральные материалы.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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