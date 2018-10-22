Интерьер в скандинавском стиле: 20 примеров

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Дом занимает главное место в скандинавской философии хюгге или эстетике простых удовольствий. Как создать идеальное место для комфортной и спокойной жизни? Мы разобрали скандинавский стиль на компоненты: экологичность, минимализм, просторная планировка, много света — и собрали 20 лучших примеров от отечественных и зарубежных дизайнеров. Вдохновляйтесь!
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)