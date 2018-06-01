Солнце мое! Лучшие решения для детских от российских дизайнеров

Настроение и развитие ребенка зависит от очень многих вещей. И дизайн — далеко не последняя из них. Лучшие решения от российских дизайнеров в нашей подборке

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Катя Сванидзе «Эта детская в таунхаусе в Новой Москве оформлена в концепции unisex. Обитатели комнаты — брат и сестра, почти ровесники. Пространство поделено на зоны для игр, сна и работы. Отдельно выстроенные функциональные объемы — например, рама вокруг окна, формирующая глубокий подоконник-полку, — являются частью историй, которые дети сочиняют во время игр. Гардеробная разместилась в парящем кубе — этакая тайная комната. Почему желтый? Потому что это цвет радости». Архитектурная студия Dvekati, www.dvekati.ru

Детская, проект архитектурной студии Dvekati. Фото: александр ванштейн

Детская, проект архитектурной студии Dvekati. Фото: АЛЕКСАНДР ВАНШТЕЙН Детская, проект архитектурной студии Dvekati. Фото: АЛЕКСАНДР ВАНШТЕЙН



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Наталия и Иван Трофимовы «Эта детская игровая расположена на втором этаже подмосковного дома с видом на сад и двусветную гостиную. Освещение мягкое, колористика сдержанная, но не скучная. Мы искали натуральные и приятные на ощупь фактуры. Например, пуф испанской марки 03AM в форме мешка c мукой сделан из экоматериала. Магнитная доска — проект архитектора Анастасии Янко — имеет двойное назначение. Можно рисовать мелками и играть с магнитами в виде животных». Проект целиком по ссылке. Архитектурное бюро Blockstudio, www.blockstudio.ru

Детская игровая в подмосковном доме, проект бюро Blockstudio. Фото: сергей ананьев

Виталий Жуйков «Желание родителей обновить комнату подросшего сына, переросло в ремонт. Небольшое пространство комнаты удалось даже зонировать. Появилась учебная зона, гардероб с большим зеркалом и место для сна. Кровать расположилась на подиуме, под которым образовалось место хранения. Холодные темно-синие и серые цвета я разбавил горчичными оттенками. В сочетании с деревянной вагонкой появилась дачное настроение. Контрастные цвета, вертикальные и горизонтальные элементы повлияли на вид комнаты, она стала стильной и графичной. На стене постеры с графикой и комиксы авторства хозяина комнаты.»



﻿﻿﻿Катя Чистова «Моя заказчица, харизматичная девочка девяти лет, просила превратить комнату в настоящие джунгли с лианами и зверями. К слову, девочка обожает крокодилов и змей! Дополнением к нарисованной на стене фреске стал знаменитый светильник Monkey от Seletti, а также подушка-узел, немного напоминающая змею. Наши „джунгли“ очень функциональны. Здесь есть вместительные шкафы, рабочее место и кроватка-домик с дополнительным спальным местом на случай прихода подружки». Дизайнер Катя Чистова, www.qtdesign.ru

Детская, проект Кати Чистовой. Фото: катя чистова

Детская, проект Кати Чистовой. Детская, проект Кати Чистовой.



﻿﻿﻿Андрей и Надежда Стубе «Ванную в московской квартире мы хотели сделать забавной, но при этом не совсем детской, а с прицелом на будущее. За основу концепции был взят сюрреализм, который прекрасно развивает воображение. По стене плывут облака — мозаика Clouds от Bisazza, на их фоне летает заяц, а из зеркала выглядывает олень с лампочкой на носу — светильник от Karman». Архитектурное бюро Андрея Стубе, www.astube.ru

Детская, проект Андрея и Надежды Стубе. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Детская ванная, проект Андрея и Надежды Стубе. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ



﻿﻿﻿﻿Любовь Семенихина «Семья с 10-летним сыном просила сделать интерьер веселым, но в стиле американской классики. Мы подумали и решили, что веселее классических „Звездных войн“, „Симпсонов“ и „Южного парка“ ничего не придумать. Их герои отражены в росписях и напечатанных на заказ обоях. Встроенную мебель сделали на заказ, а за шторкой ванны поселили пиксельного Барта Симпсона, выложенного из плитки от Appiani». Архитектурная студия «Салют».

Детская, проект архитектурной студии "Салют". Фото: илья иванов Детская ванная, проект архитектурной студии "Салют". Фото: ИЛЬЯ ИВАНОВ



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Юлия Кишкович «Детскую в московской квартире я сделала светлой и яркой. Мальчик очень просил кровать-чердак. Несмотря на массивность, она отлично вписалась, а под ней образовалось место для игр. Корпусная мебель сделана на заказ. Раскладное кресло от Lago было предусмотрено как место редких ночевок няни, но в итоге дети постоянно им пользуются как для игр, так и по прямому назначению». Бюро XForma, www.xforma.ru

Фото: михаил лоскутов



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Катерина Виноградова «Детские и особенно игровые зоны я всегда стараюсь делать проходными. Мне, архитектору, было важно, чтобы ребенок не был в тупике. Другой ключевой момент — естественный свет. Эта детская в московской квартире поделена на игровую и спальню. При этом в темной зоне комнаты предусмотрено окно, выходящее в самую светлую часть гостиной. В отделке использован микробетон, тонированный в розовый цвет. Вигвам от Bibo.by». Проект целиком по ссылке. Архитектурная «Мастерская 17», www.msk17.com

Детская, проект Катерины Виноградовой. Фото: джорджо поссенти



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Марина Цебоева «В 2013 году, когда моя средняя малышка София готовилась появиться на свет, я, как мама и дизайнер интерьеров, бросилась на поиски идеальной детской мебели. Не нашла и решила создать свою первую кроватку, шкаф, стеллаж. Так родился бренд Sophie Store. Мебель из дерева с красками на водной основе производится в Подмосковье. Обивки из бельгийских и итальянских тканей можно дополнить вышитыми инициалами». Шоу-рум Sophie Store, ул. Кузнецкий Мост, 12, www.sophiestore.ru