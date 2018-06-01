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1 июня 2018

Солнце мое! Лучшие решения для детских от российских дизайнеров

Настроение и развитие ребенка зависит от очень многих вещей. И дизайн — далеко не последняя из них. Лучшие решения от российских дизайнеров в нашей подборке

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Катя Сванидзе

«Эта детская в таунхаусе в Новой Москве оформлена в концепции unisex. Обитатели комнаты — брат и сестра, почти ровесники. Пространство поделено на зоны для игр, сна и работы. Отдельно выстроенные функциональные объемы — например, рама вокруг окна, формирующая глубокий подоконник-полку, — являются частью историй, которые дети сочиняют во время игр. Гардеробная разместилась в парящем кубе — этакая тайная комната. Почему желтый? Потому что это цвет радости». Архитектурная студия Dvekati, www.dvekati.ru

Солнце мое (фото 1)
Детская, проект архитектурной студии Dvekati.
Фото: 
александр ванштейн
Солнце мое! Лучшие решения для детских от российских дизайнеров (фото 2)
Детская, проект архитектурной студии Dvekati.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВАНШТЕЙН
Солнце мое! Лучшие решения для детских от российских дизайнеров (фото 3)
Детская, проект архитектурной студии Dvekati.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВАНШТЕЙН


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Наталия и Иван Трофимовы

«Эта детская игровая расположена на втором этаже подмосковного дома с видом на сад и двусветную гостиную. Освещение мягкое, колористика сдержанная, но не скучная. Мы искали натуральные и приятные на ощупь фактуры. Например, пуф испанской марки 03AM в форме мешка c мукой сделан из экоматериала. Магнитная доска — проект архитектора Анастасии Янко — имеет двойное назначение. Можно рисовать мелками и играть с магнитами в виде животных». Проект целиком по ссылке. Архитектурное бюро Blockstudio, www.blockstudio.ru

Солнце мое (фото 3)
Детская игровая в подмосковном доме, проект бюро Blockstudio.
Фото: 
сергей ананьев

Виталий Жуйков

«Желание родителей обновить комнату подросшего сына, переросло в ремонт. Небольшое пространство комнаты удалось даже зонировать. Появилась учебная зона, гардероб с большим зеркалом и место для сна. Кровать расположилась на подиуме, под которым образовалось место хранения. Холодные темно-синие и серые цвета я разбавил горчичными оттенками. В сочетании с деревянной вагонкой появилась дачное настроение. Контрастные цвета, вертикальные и горизонтальные элементы повлияли на вид комнаты, она стала стильной и графичной. На стене постеры с графикой и комиксы авторства хозяина комнаты.»


﻿﻿﻿Катя Чистова

«Моя заказчица, харизматичная девочка девяти лет, просила превратить комнату в настоящие джунгли с лианами и зверями. К слову, девочка обожает крокодилов и змей! Дополнением к нарисованной на стене фреске стал знаменитый светильник Monkey от Seletti, а также подушка-узел, немного напоминающая змею. Наши „джунгли“ очень функциональны. Здесь есть вместительные шкафы, рабочее место и кроватка-домик с дополнительным спальным местом на случай прихода подружки». Дизайнер Катя Чистова, www.qtdesign.ru

Солнце мое (фото 5)
Детская, проект Кати Чистовой.
Фото: 
катя чистова
Солнце мое! Лучшие решения для детских от российских дизайнеров (фото 8)
Детская, проект Кати Чистовой.
Солнце мое! Лучшие решения для детских от российских дизайнеров (фото 9)
Детская, проект Кати Чистовой.


﻿﻿﻿Андрей и Надежда Стубе

«Ванную в московской квартире мы хотели сделать забавной, но при этом не совсем детской, а с прицелом на будущее. За основу концепции был взят сюрреализм, который прекрасно развивает воображение. По стене плывут облака — мозаика Clouds от Bisazza, на их фоне летает заяц, а из зеркала выглядывает олень с лампочкой на носу — светильник от Karman». Архитектурное бюро Андрея Стубе, www.astube.ru

Солнце мое! Лучшие решения для детских от российских дизайнеров (фото 12)
Детская, проект Андрея и Надежды Стубе.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
Солнце мое (фото 7)
Детская ванная, проект Андрея и Надежды Стубе.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ


﻿﻿﻿﻿Любовь Семенихина

«Семья с 10-летним сыном просила сделать интерьер веселым, но в стиле американской классики. Мы подумали и решили, что веселее классических „Звездных войн“, „Симпсонов“ и „Южного парка“ ничего не придумать. Их герои отражены в росписях и напечатанных на заказ обоях. Встроенную мебель сделали на заказ, а за шторкой ванны поселили пиксельного Барта Симпсона, выложенного из плитки от Appiani». Архитектурная студия «Салют».

Солнце мое (фото 9)
Детская, проект архитектурной студии "Салют".
Фото: 
илья иванов
Солнце мое (фото 10)
Детская ванная, проект архитектурной студии "Салют".
Фото: 
ИЛЬЯ ИВАНОВ


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Юлия Кишкович

«Детскую в московской квартире я сделала светлой и яркой. Мальчик очень просил кровать-чердак. Несмотря на массивность, она отлично вписалась, а под ней образовалось место для игр. Корпусная мебель сделана на заказ. Раскладное кресло от Lago было предусмотрено как место редких ночевок няни, но в итоге дети постоянно им пользуются как для игр, так и по прямому назначению». Бюро XForma, www.xforma.ru

Солнце мое (фото 12)
Фото: 
михаил лоскутов


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Катерина Виноградова 

«Детские и особенно игровые зоны я всегда стараюсь делать проходными. Мне, архитектору, было важно, чтобы ребенок не был в тупике. Другой ключевой момент — естественный свет. Эта детская в московской квартире поделена на игровую и спальню. При этом в темной зоне комнаты предусмотрено окно, выходящее в самую светлую часть гостиной. В отделке использован микробетон, тонированный в розовый цвет. Вигвам от Bibo.by». Проект целиком по ссылке. Архитектурная «Мастерская 17», www.msk17.com

Солнце мое (фото 14)
Детская, проект Катерины Виноградовой.
Фото: 
джорджо поссенти


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Марина Цебоева

«В 2013 году, когда моя средняя малышка София готовилась появиться на свет, я, как мама и дизайнер интерьеров, бросилась на поиски идеальной детской мебели. Не нашла и решила создать свою первую кроватку, шкаф, стеллаж. Так родился бренд Sophie Store. Мебель из дерева с красками на водной основе производится в Подмосковье. Обивки из бельгийских и итальянских тканей можно дополнить вышитыми инициалами». Шоу-рум Sophie Store, ул. Кузнецкий Мост, 12, www.sophiestore.ru

Солнце мое (фото 16)
Детская кроватка, Sophie Store.
Фанерное дерево-светильник, «37Раз», СПб., www.37raz.ru
Настенный декор «Жираф», «Лавка’Ч», www.lavkach.com
Подушки-си- душки, «Сок на диване», www.soknadivane.ru
Настольная лампа с шелковым аба- журом «Фламинго» из коллекции «Фло- ра и фауна», дизайн Натальи Федосеевой, www.natashafedoseeva.com
Подушка, Moonsters, www.moonsters.com
Светильник Marina’s Birds, дизайн Tsaruk & Ahmadova, Fajno Design, Беларусь, www.fajnodesign.com
Стулья Malevich, Moonk, www.moonk-design.com
Компа- ния Little Street, основанная архитектором Ксенией Белинской по- сле рождения дочки Алисы, выпускает шкафы-домики и другую дет- скую корпусную мебель из МДФ, www.littlestreet.ru
Игрушка-каталка «Лиса», «Радуга Грёз», www.raduga-grez.ru
Типи Mint Linee, TeePeeKee, Беларусь, @teepeekee, www.lmbd.ru
Мобиль Le Petit Prince, Sophie Store, www.sophiestore.ru
Стул из серии Clic, РlауPly, легко собирается и не переворачивается. Марку РlауPly основали ди- зайнер Андрей Анисимов и архитектор Мария Ани- симова-Карасик, когда не смогли найти идеальный стульчик для своей дочки Марфы, www.playply.ru
Солнце мое! Лучшие решения для детских от российских дизайнеров (фото 22)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Материалы по темам
Мастерская 17Катерина ВиноградоваКатя ЧистоваBlockstudioКатя СванидзеDvekatiАрхитектурное бюро Андрея СтубеАрхитектурная студия «Салют»Бюро XFormaНаталия и Иван ТрофимовыЕкатерина ЧистоваАндрей и Надежда СтубеЛюбовь СеменихинаЮлия КишковичМарина ЦебоеваВиталий Жуйков
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