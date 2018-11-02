Спальня в стиле лофт: 10 кроватей на антресоли

Если позволяет высота потолка, в квартире можно оборудовать антресоль с отдельным спальным местом. Это отличное решение как для масштабных дуплексов, так и для совсем небольших квартир. Мы собрали для вас 10 примеров с кроватью «под потолком»