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Спальня в стиле лофт: 10 кроватей на антресоли

Если позволяет высота потолка, в квартире можно оборудовать антресоль с отдельным спальным местом. Это отличное решение как для масштабных дуплексов, так и для совсем небольших квартир. Мы собрали для вас 10 примеров с кроватью «под потолком»

Проект RE+ design bureau.
Проект Phoebe SaysWow.
Проект Aménagement Design.
Проект Estudio SIRËE.
Проект KAISERWORKS.
Проект Azevedo Design.
Проект Specht Architects.
Проект JDS Architects.
Проект Standard Studio.
Проект SABO project.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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