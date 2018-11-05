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Осенний венок на дверь своими руками? Легко! Предлагаем вам подборку идей для вдохновения
Входная дверь – лицо вашего дома. Зачем ждать наступления рождественских праздников, чтобы украсить ее? Предлагаем вам подборку Топ 10 идей для осеннего творчества.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)