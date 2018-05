ТОП-10: предметы в стиле «Звездных войн»

Во всем мире 4 мая является неофициальным праздником, объединяющим миллионы людей по всему свету — днем «Звездных войн». Культовая цитата из фильма «Да пребудет с тобой Сила» (May the Force be with you) созвучна с днем календаря: May the fourth be with you. Представляем вниманию читателей подборку дизайнерских предметов, на создание которых авторов вдохновила вселенная Star Wars.