ТОП-10: предметы в стиле «Звездных войн»

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Отмечаем День «Звездных войн» и выбираем дизайнерские предметы с любимыми героями легендарной киносаги
Во всем мире 4 мая является неофициальным праздником, объединяющим миллионы людей по всему свету — днем «Звездных войн». Культовая цитата из фильма «Да пребудет с тобой Сила» (May the Force be with you) созвучна с днем календаря: May the fourth be with you. Представляем вниманию читателей подборку дизайнерских предметов, на создание которых авторов вдохновила вселенная Star Wars.