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4 мая 2018

ТОП-10: предметы в стиле «Звездных войн»

Отмечаем День «Звездных войн» и выбираем дизайнерские предметы с любимыми героями легендарной киносаги

Во всем мире 4 мая является неофициальным праздником, объединяющим миллионы людей по всему свету — днем «Звездных войн». Культовая цитата из фильма «Да пребудет с тобой Сила» (May the Force be with you) созвучна с днем календаря: May the fourth be with you. Представляем вниманию читателей подборку дизайнерских предметов, на создание которых авторов вдохновила вселенная Star Wars.

ТОП-10: предметы в стиле "Звездных Войн" (фото 2)
Подушка C-3PO, www.very.co.uk
ТОП-10: предметы в стиле "Звездных Войн" (фото 3)
Запонки "Дарт Вейдер", серебро, WASP Jewellery, www.wasp-j.com
ТОП-10: предметы в стиле "Звездных Войн" (фото 1)
Тарелка фарфоровая Pluto, Seletti, www.designboom.ru
ТОП-10: предметы в стиле "Звездных Войн" (фото 4)
Декантер Stormtrooper, www.very.co.uk
ТОП-10: предметы в стиле "Звездных Войн" (фото 5)
Конструктор "Звезда Смерти", Lego, www.lego.com/ru-ru
ТОП-10: предметы в стиле "Звездных Войн" (фото 6)
Будильник "R2-D2", Kas, www.respublica.ru
ТОП-10: предметы в стиле "Звездных Войн" (фото 7)
Ваза "Дарт Вейдер", www.linadelikahomeware.com
ТОП-10: предметы в стиле "Звездных Войн" (фото 8)
Форма для льда "Дарт Вейдер", www.darth-shop.ru
ТОП-10: предметы в стиле "Звездных Войн" (фото 9)
Плюшевая Звезда Смерти, www.my-universe.ru
ТОП-10: предметы в стиле "Звездных Войн" (фото 0)
Новогоднее украшение Star Wars Darth Vader Helmet Holiday, www.boxlunch.com
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