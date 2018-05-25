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25 мая 2018

Выбираем цвет по знаку Зодиака

#PerfectMatch: какой цвет подходит вам и вашему дому по знаку Зодиака

Не можете определиться, в какой цвет красить стены в гостиной и спальне? Наши коллеги из американского ELLE DECOR предлагают поступить безрассудно — отдать это решение на откуп звездам!


Водолей

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 1)

Планета-покровитель Водолея — Уран. Ее цвет — светло-голубой (такой оттенок у метановых облаков). Цвет неба имеет все шансы стать любимым в доме Водолея. Тем более, что небесно-голубой символизирует свободу — одну из главных жизненных ценностей для знака.


Рыбы

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 3)

Для представителей водной стихии комфортной средой обитания являются все оттенки синего. В силу своей эмоциональности и хорошо развитой интуиции, Рыбы способны различать малейшие нюансы цвета. Например, модный бледно-голубой оттенок барвинка с сиреневым отливом вполне может стать их фаворитом. Вместе с тем, цвет немаркий (что немаловажно для практичных Рыб) и отлично сочетается в интерьере с натуральным деревом.


Овен

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 5)

Правящая планета Овна — Марс, наделяет представителей этого знака Зодиака активной жизненной позицией и честолюбием. Для хорошего самочувствия, по мнению астрологов, им подходят яркие и интенсивные цвета, вроде бордового или огненно-оранжевого. Можно добавить их в интерьер небольшими вкраплениями. Красный — цвет Марса. Он позволит Овну ощутить прилив энергии и почувствовать, что он дома и в своей стихии.


Телец

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 7)

Телец не витает в облаках — это земной знак. Целеустремленный и практичный, он твердо стоит на ногах и идет к своей цели. Гармонично представители знака будут чувствовать себя в окружении природных оттенков: почвы, песка, зелени. Эта нейтральная гамма пробуждает в них творческую энергию и придает силы для новых свершений.


Близнецы

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 9)

Чисто-белые, почти стерильные стены — идеальный фон для жизни такого яркого и энергичного знака, как Близнецы. Большие пространства, наполненные светом и солнцем, как нельзя лучше подходят этому воздушному знаку. Близнецы часто не спешат обживать новую квартиру и заполнять комнаты вещами. Им нравится простор. Свой дом они хотят видеть безмятежным оазисом, где можно отдохнуть от житейских проблем.


Рак

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 11)

Нежные и прозрачные оттенки неба и воды, не четкие, а будто бы отраженные — то, что близко представителям этого знака. Ведь Раком управляет Луна, которая частично отражает солнечный свет. Такая сложная палитра создает для чувствительного Рака комфортную и гостеприимную атмосферу. Поскольку время от времени Рак бывает чересчур эмоциональным, хорошо, если в интерьере фигурируют холодные успокаивающие оттенки — например, фиолетовый или фиалковый.


Лев

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 13)

Лев, ребенок солнца, обожает яркие цвета. Люди, родившиеся под знаком Льва, охотно делятся своим теплом с окружающими, но и в ответ ждут того же. Желтые, солнечные оттенки — подходящая гамма, отражающая лояльность Львов по отношению к другим, требовательность к себе и оптимистичный взгляд на жизнь.


Дева

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 15)

Поскольку Девы очень обстоятельны и аккуратны во всех сферах своей жизни, к выбору цвета стен для своей спальни или гостиной, скорее всего, они будут подходить очень серьезно, анализируя все варианты. Спонтанные решения едва ли их устроят. Комфортно они будут себя чувствовать в окружении мягких, нежных, нейтральных оттенков. Гармоничным фоном может стать, например, пастельная гамма. Главное — цвет должен быть чистый и простой.


Весы

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 17)

Весы — настоящие эстеты, любят изысканные, элегантные цвета. Оттенок шампанского, розе или пудровый — то, что они могут оценить. Стихия Весов — Воздух, поэтому представители знака часто отличаются непостоянством. Это те люди, которые не ленятся раз в сезон перекрашивать стены, чтобы примерить комнате новый модный оттенок.


Скорпион

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 19)

Среди представителей этого знака Зодиака — немало максималистов, любителей контрастов. Глубокие оттенки — красный, бордо, отражают страстную натуру Скорпиона. Кроме того, цвета эпатажные, что тоже вполне в его духе. Это тот случай, когда не стоит бояться переборщить с цветом — можно смело сгущать краски!


Стрелец

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 21)

Планета-покровитель Стрельцов — Юпитер. Представителям знака свойственны великодушие, оптимистичный взгляд на мир, философский склад ума и независимость. Стрелец будет чувствовать себя комфортно в интерьере в спокойной гамме, но с яркими акцентами глубоких цветов — например, насыщенного сливового или темно-синего. Эта гамма настраивает на релакс и в то же время активизирует мысленную деятельность Стрельца, склонного к непрерывному самоанализу.


Козерог

Выбираем палитру для дома по знаку Зодиака (фото 23)

Козерога не так просто завлечь какой-то новой идеей — он доверяет только  опыту и суждениям, подтвержденным реальными фактами. Таким его делает родная стихия Земля. Применительно к палитре дома, он тоже выберет классику. Темно-синий может стать оптимальным вариантом. Он достаточно традиционный, при этом не блеклый, очень выразительный, цепляет взгляд. Быть в центре внимания — еще один важный приоритет у Козерога.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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