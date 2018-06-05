Практика: зеленые стены

Панно из натурального мха в шале в Аспене — проект бюро Oppenheim Architecture. Интерьер оформлен в соответствии с принципом ваби-саби, которому свойственна простота и гармония с природой.

Анна Хосровян и Марина Кочерова. Основатели компании Bloomgrace, ландшафтный дизайнер и декоратор, живут в Казани. Одно из их последних достижений — создание универсального модуля для вертикальных садов. www.bloomgrace.ru

Современные джунгли встречаются повсюду — в аэропортах, музеях, офисах и частных домах. И это неудивительно: в человеке живет воспоминание о поручении возделывать райский сад, тоска по Эдему... Существует два основных типа вертикальных садов: модульный, по сути, представляющий собой стеллаж с горшками, и тип чистой гидропоники, по которому работаем мы, — без грунта, пыли и насекомых. Отсутствие горшков позволяет делать как прямые, так и криволинейные модули, оформлять колонны, создавать мобильные перегородки, рамы. Последнее время часто встречаются панно из мха, но это не имеет никакого отношения к вертикальным садам! Это не живой мох, а высушенный и накачанный глицерином (разница примерно такая, как между живым бобром и чучелом). Мы же работаем только с живыми растениями.

Стол-кашпо, Habitat Horticulture. Обои из коллекции LifeJungle, Wall & Decò. Фотопанно Green Wall, Mr Perswall. Навесной модуль для вертикального сада, Florafelt. Садовая ширма Lanna, Arko Furniture. Стеновые панели-кашпо Edelwhite, Sagegreenlife Настольная лампа-кашпо Ambienta, Sagegreenlife. Ковер Flora из коллекции New Moon, Tapis Rouge.

Еще недавно в моде были стены с яркими цветовыми пятнами: красными, желтыми, бордовыми. На смену пришел абсолютно новый тренд, который мы для себя обозначили как «50 оттенков зеленого». Он требует высокого мастерства, потому что сад выстраивается на нюансах.

Вертикальный сад в частном доме — проект Negrelli & Teixeira, www.negrellieteixeira.com.br

Хотя зачастую растения выбирают за неприхотливость, для нас, дизайнеров, значение прежде всего имеют оттенок, форма листьев, текстура, их матовость или глянцевость, возможность достичь с их помощью нужной глубины и рельефа композиции. Нам нравятся растения тропического леса, для которых жизнь на вертикальных поверхностях является естественной: пеперомия, антуриум, алоказия, папоротники, хамедорея, ну и любимые всеми вертикальщиками спатифилум и сциндапсус. И, конечно, орхидеи.

Подвесная система для вьющихся растений Anno, дизайн Фредерика Малфеттса, Compagnie, www.editioncompagnie.fr. Модули могут добавляться по мере разрастания зеленой стены.

Вертикальный сад — это своего рода живой отделочный материал, и к его проектированию необходимо привлекать не только дизайнера, но и ботаника, который сможет спрогнозировать, как будет развиваться созданная экосистема. В помещении, где расположен вертикальный сад, повышается влажность воздуха — для наших домов с сухим воздухом это спасение.

Ресторан Home-Made Delicate в Милане — проект студии Logic Architecture. Оранжерея в виде стены с контейнерным озеленением насыщает воздух кислородом и поднимает настроение.

Но если превысить размер модуля, в комнате станет слишком влажно и некомфортно. Вертикальный сад требует и установки профессионального освещения, поэтому мы не советуем делать его в спальне. На период приживаемости растений (1,5–2 месяца) сад по гарантии обслуживается специалистами. Системы полива и освещения работают в автономном режиме, и на пару недель вы можете спокойно оставить их без присмотра. И, наконец, цена — около 500 евро за кв. м.

Вертикальный сад — это не просто озеленение интерьера, а часть концептуального дизайна. Своего рода живой отделочный материал для стен.