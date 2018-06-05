Практика: зеленые стены

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Вертикальные сады — самое красивое средство для создания антистрессовой среды и увлажнения воздуха. Основатели студии Bloomgrace делятся своим опытом
Современные джунгли встречаются повсюду — в аэропортах, музеях, офисах и частных домах. И это неудивительно: в человеке живет воспоминание о поручении возделывать райский сад, тоска по Эдему... Существует два основных типа вертикальных садов: модульный, по сути, представляющий собой стеллаж с горшками, и тип чистой гидропоники, по которому работаем мы, — без грунта, пыли и насекомых. Отсутствие горшков позволяет делать как прямые, так и криволинейные модули, оформлять колонны, создавать мобильные перегородки, рамы. Последнее время часто встречаются панно из мха, но это не имеет никакого отношения к вертикальным садам! Это не живой мох, а высушенный и накачанный глицерином (разница примерно такая, как между живым бобром и чучелом). Мы же работаем только с живыми растениями.
Еще недавно в моде были стены с яркими цветовыми пятнами: красными, желтыми, бордовыми. На смену пришел абсолютно новый тренд, который мы для себя обозначили как «50 оттенков зеленого». Он требует высокого мастерства, потому что сад выстраивается на нюансах.
Хотя зачастую растения выбирают за неприхотливость, для нас, дизайнеров, значение прежде всего имеют оттенок, форма листьев, текстура, их матовость или глянцевость, возможность достичь с их помощью нужной глубины и рельефа композиции. Нам нравятся растения тропического леса, для которых жизнь на вертикальных поверхностях является естественной: пеперомия, антуриум, алоказия, папоротники, хамедорея, ну и любимые всеми вертикальщиками спатифилум и сциндапсус. И, конечно, орхидеи.
Вертикальный сад — это своего рода живой отделочный материал, и к его проектированию необходимо привлекать не только дизайнера, но и ботаника, который сможет спрогнозировать, как будет развиваться созданная экосистема. В помещении, где расположен вертикальный сад, повышается влажность воздуха — для наших домов с сухим воздухом это спасение.
Но если превысить размер модуля, в комнате станет слишком влажно и некомфортно. Вертикальный сад требует и установки профессионального освещения, поэтому мы не советуем делать его в спальне. На период приживаемости растений (1,5–2 месяца) сад по гарантии обслуживается специалистами. Системы полива и освещения работают в автономном режиме, и на пару недель вы можете спокойно оставить их без присмотра. И, наконец, цена — около 500 евро за кв. м.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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