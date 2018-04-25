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25 апреля 2018

Bathroom Biennale: ванная комната «Четыре элемента» от Максима Лангуева

Дизайнер Максим Лангуев рассказывает о концепции стенда на специальной экспозиции Bathroom Biennale, организованной Elle Decoration на выставке MosBuild 2018

«Ванная комната как арт-пространство! В основе архитектуры здесь — арки, в которых расположены унитазы, и зеркала, добавляющие пространству загадочности и артистичности. Центр стенда занимает ванна, в которой плавают тропические водные растения, а в воде отражаются зеркала, множа отражения.

Bathroom Biennale: ванная комната «Четыре элемента» от Максима Лангуева (фото 1.1)
Bathroom Biennale: ванная комната «Четыре элемента» от Максима Лангуева (фото 1.2)

Потолок заполняют душевые лейки, и это тоже утрированный ход, поддерживающий главную тему стенда — артистичность. А в финале я увидел связь интерьера с моим родным Петербургом: серым цветом, стройной архитектурой арок, болотом с водными растениями... Осталось только наступить на одну из плиток, чтобы пошел дождь из леек Grohe!» — рассказывает дизайнер Максим Лангуев.

Bathroom Biennale: ванная комната «Четыре элемента» от Максима Лангуева (фото 4)
Вся сантехника в проекте — Grohe.
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Максим ЛангуевGroheМосбилд
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