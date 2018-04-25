Bathroom Biennale: ванная комната «Четыре элемента» от Максима Лангуева

«Ванная комната как арт-пространство! В основе архитектуры здесь — арки, в которых расположены унитазы, и зеркала, добавляющие пространству загадочности и артистичности. Центр стенда занимает ванна, в которой плавают тропические водные растения, а в воде отражаются зеркала, множа отражения.

Потолок заполняют душевые лейки, и это тоже утрированный ход, поддерживающий главную тему стенда — артистичность. А в финале я увидел связь интерьера с моим родным Петербургом: серым цветом, стройной архитектурой арок, болотом с водными растениями... Осталось только наступить на одну из плиток, чтобы пошел дождь из леек Grohe!» — рассказывает дизайнер Максим Лангуев.