Bathroom Biennale: «ванная комната суперзвезды» от Дианы Балашовой

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Дизайнер Диана Балашова рассказывает о концепции стенда на специальной экспозиции Bathroom Biennale, организованной Elle Decoration на выставке MosBuild 2018
«Обычно мои заказчики ожидают от меня цветных и избыточных интерьеров, с неожиданными сочетаниями вещей и тканей, с филенками и лепниной. Но на этот раз я сделала черно-белый интерьер — обугленное дерево на стенах сочетается с линолеумом с орнаментальными полосами skoltape на полу. Мне хотелось, чтобы получилось что-то вроде подиума, куда посетитель попадал бы через специально организованный сквозной проход на стенде. Неожиданно оказавшись на подиуме, залитом светом, отражаясь в зеркальном потолке вы понимаете, что вы и есть Звезда!», — говорит дизайнер Диана Балашова.
Для проекта использованы: сантехника, Villeroy & Boch; смесители, AXOR; стиральная и сушильная машины, Asko; краска Little Greene, Manders; линолеум, Tarket. Съемка с танцором Костей Зайцем сделана фотографом Олимпией Орловой специально для этого проекта.