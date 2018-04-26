Bathroom Biennale: «ванная комната суперзвезды» от Дианы Балашовой

«Обычно мои заказчики ожидают от меня цветных и избыточных интерьеров, с неожиданными сочетаниями вещей и тканей, с филенками и лепниной. Но на этот раз я сделала черно-белый интерьер — обугленное дерево на стенах сочетается с линолеумом с орнаментальными полосами skoltape на полу. Мне хотелось, чтобы получилось что-то вроде подиума, куда посетитель попадал бы через специально организованный сквозной проход на стенде. Неожиданно оказавшись на подиуме, залитом светом, отражаясь в зеркальном потолке вы понимаете, что вы и есть Звезда!», — говорит дизайнер Диана Балашова.