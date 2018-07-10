Большие надежды: технологии для экологичного будущего

Прогрессивные архитекторы, дизайнеры и производители доказывают, что современный дизайн может внести свой вклад в светлое экологичное будущее — не жертвуя при этом ни стилем, ни комфортом

Осознанное потребление — главный тренд последнего времени. Люди по всему миру размышляют о влиянии наших действий и выбора на благополучие будущих поколений и планеты, а дизайнеры и архитекторы стремятся уменьшить вред для природы, при этом не отказывая нам в ярких новых вещах, впечатляющей архитектуре и стильных интерьерах.

ЭКОДОМ В КАНЗАСЕ Студенты архитектурного факультета Университета Канзаса построили экологичный дом в рабочем квартале города Лоренс, штат Канзас, вдохновившись сборными домами, которые строила корпорация «Ластрон» для ветеранов, вернувшихся со Второй мировой войны.



«Зеленое» строительство Строительство — глобальный фактор загрязнения окружающей среды. Выход, кажется, найден: использование более эффективных методов возведения зданий, альтернативных источников энергии и уменьшение отходов за счет выбора переработанных материалов.

Недавно в Остине, штат Техас, был построен первый в Америке дом по технологии 3D-печати — всего за 24 часа и 4000 долларов; эксперименты с этой технологией, по мнению многих архитекторов-стартаперов, способны изменить мир. Инженеры из Университета Мэриленда разработали «супердерево»: благодаря особой технологии обработки натуральное дерево становится прочнее стали.

С ростом запроса на более «простую» и экологичную жизнь общество обращается к принципу «меньше — значит больше»: маленькие домики, микроквартиры и намеренно миниатюрные номера отелей уже не считаются архитектурной шуткой или навязчивой экономией.

Потрясающий пример возможностей небольшого жилого пространства — футуристическая экокапсула в форме яйца, работающая на солнечных батареях, со встроенной ветряной турбиной и системой фильтрации дождевой воды, разработанная компанией Nice Architects из Братиславы. Оммаж лесной хижине Генри Торо, такой дом — мечта эскаписта XXI века.



ЭКОНОМИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Дизайнеры выбирают все более экологичные методы производства и материалы. Например, шведская студия дизайна Form Us With Love разработала для ИКЕА стул Odger из древесного полипропилена, восстановленного древесно-пластикового композита. А еще этот стул собирается без шурупов.



Переработанные отходы Японский архитектор Шигеру Бан мастерски использует вторично переработанный картон, из которого строит временные убежища по всему миру, а также pop-up-павильоны для таких компаний, как Hermès. Живущий в Огайо архитектор Крис Морер из Redhouse Studio совместно с NASA, Массачусетским технологическим институтом и Университетом Акрона разработал мобильное устройство, которое обеспечивает повторное использование целых зданий.

Процесс заключается во внедрении в ветхие дома живых организмов, которые растут и связывают разрушенные материалы, образуя композит, его потом можно спрессовать в кирпичи и использовать в новом строительстве. Мебельщики из Франции Maximum Design, которые создают качественную и доступную мебель из переработанных промышленных отходов, предложили интересный план использования обломков, образующихся при грядущей реновации небоскреба Tour Montparnasse 1970-х годов.

Площадка превратится в «эфемерную фабрику», где из строительных отходов будут делать стулья, столы и табуреты, а потом продавать на первом этаже. Этот пробный проект намечен на 2024 год и, как надеется компания, послужит примером для будущих подобных работ. Ведь декор из переработанных объектов — это еще и выгодно!

Шесть молодых голландских дизайнеров отправились в Занзибар для сотрудничества с группой местных ремесленников с целью сделать модные предметы из терраццо — столы, лавки, посуду и вазы из осколков стекла, собранных с занзибарских свалок и мусора из отелей. Эти товары продаются на острове, способствуя не только освобождению от отходов, но и развитию местной экономики.



ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА Каркас этого дома в Канзасе (общий вид на странице слева) сделан из металлических панелей снесенных зданий и вторично переработанного кедрового картона. Проект оснащен солнечными панелями, сантехникой с низким расходом воды и светодиодным освещением. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Датский производитель пластиковых игрушек Lego впервые разработал экологичные детали на растительной основе — деревья и кустарники, сделанные из сахарного тростника, должны появиться в продаже уже в этом году.



Старое становится новым Реновация исторических зданий помогает возрождать и сохранять историческую застройку даже в компактных городских центрах. Японский архитектор Кенго Кума превратил исторический дом в Пекине в районе площади Тянь­аньмэнь в офисное пространство и открытое кафе, напоминающие своей камерностью и уютом о прошлом города — до того, как весь центр заняли небоскребы.

Мэр Парижа Анн Идальго запустила программу реновации исторических зданий и открыла новое пространство для коворкинга специально для компаний, которые могли бы работать там над созданием экологичного города будущего, которым должен стать Париж. Для тех, кто живет в ветхих домах, наиболее экологичным решением является не снос и строительство с нуля, а реновация.

Ежегодная лондонская премия «Не переезжать, а улучшать!» пропагандирует изобретательную архитектуру и дизайн, отмечая лучшие решения при реконструкции зданий города. Компания ESI Design из Нью-Йорка делает зданиям «подтяжку», используя светодиодное освещение, видео и графику. Без всякого сноса стен скучные офисные интерьеры внезапно оживают изображениями ниспадающих водопадов, порхающих бабочек или цветущих вишневых деревьев.



ПОЛНАЯ АВТОНОМИЯ Экокапсула в форме яйца от компании Nice Architects из Словакии — это последнее слово в футуристическом жилье без электро­проводов. Автономный микродом оснащен солнечными батареями, ветряной турбиной с низким уровней шума и системой сбора и фильтрации дождевой воды. Его можно перенести куда только пожелаете. Внизу: интерьер капсулы.

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА Голландский дизайнер Марьян ван Обель разработала люстру «Цианометр» для Swarovski. Название дано в честь изобретения 1789 года, которое измеряло цвет неба. Люстра украшена инкрустацией из опаловых кристаллов, которые благодаря особой огранке повышают эффективность портативных солнечных элементов.



Природные материалы Одно из логичных решений при экологичном строительстве, реновации или декорировании — отдавать предпочтение возобно­вляемым природным материалам: дереву, бамбуку, пробке, пеньке, льну... Количество «зеленых» технологий в производстве строительных материалов и мебели продолжает расти, однако приходится проявлять осторожность: звучащие повсюду слова «зеленый», «экологичный» и «природный» могут оказаться маркетинговым ходом «эконадувательства» — неминуемый результат захватывающего мир тренда.

Хотя экологичные продукты иногда выглядят скорее как научный эксперимент, а не как объекты дизайна, новое поколение дизайнеров совмещает утонченную эстетику с радикальным подходом к экологичности. Голландцы Эрик Кларенбек и Мартье Дрос вместе с французским ателье Luma разработали биопластик из морских водорослей, из которого можно делать посуду, бутылки и прочие бытовые предметы.

Выпускник дизайн-школы из Германии Басс Штитген создал небольшую коллекцию угольно-черных предметов, таких как шкатулка для украшений и пашотница, изготовленных из высушенной порошковой крови животных, отхода промышленного мясного производства.

Мицелий — природная субстанция, которая представляет собой основу корневой системы гриба, — новейший синтетический материал, который используется в проектах перерабатываемой композитной мебели и объектов от различных дизайнеров, в том числе Яна Берби из Голландии и Себастьяна Кокса из Лондона. А компания Ecovative из Нью-Йорка разработала упаковку на основе грибов, которую со временем можно будет использовать повсеместно, как пенопласт.

НИКАКИХ ОТХОДОВ Линейка предметов «Модный терраццо», разработанная голландскими дизайнерами Super Local, OSΔOOS и Клаасом Кёйкеном, сделана в Занзибаре из осколков стекла и известнякового бетона и производится местными кустарными мастерами.

ТОЛЬКО МЕСТНОЕ Дизайнеры Надин Стерк и Лонни ван Рысвик из Аtelier NL сделали ZandGlas — стеклянные изделия из расплавленного песка различного цвета и текстуры, собранного с голландского побережья, песчаных дюн и лесов. По задумке дизайнеров, это должно обратить внимание на возможности использования материалов местного происхождения.



Экологичное будущее Не только молодые дизайнеры делают экологичность и осознанность своим главным принципом работы, мировые гиганты вроде Lego или ИКЕА идут тем же путем. Даже Дом Hermès несколько лет назад создал студию petit h, задача которой — креативно переработать отходы производства сумок Birkin и других культовых вещей знаменитого бренда и создать набор эксклюзивных мелочей: молотков, отверток, штопоров, игрушек и брелоков.

Чтобы исправить тот вред, что мы уже нанесли планете, и строить новый экологичный мир, требуется образование, скромность, осознанность и самоотверженность. Но это не означает, что мы должны отказываться от комфорта и красивых вещей. Важно искать новые решения, которые позволят нам жить в гармонии с природой и друг с другом. В этом сложном и часто разочаровывающим мире надежду нам предлагает отличный — и экологичный — дизайн.