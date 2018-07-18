Практика: декор для дачной террасы

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
О том, как легко и быстро обновить любимую дачную террасу, рассказывает Светлана Буеракова
Летом хочется больше времени проводить на улице, чаще встречаться с друзьями. Лучше всего — на веранде за городом. Но для начала ее следует обновить. Итак, если вы являетесь обладателем крытой террасы, создать уют помогут занавески и полог.
У самого края крыши повесьте несколько карнизов, а на них — легкий тюль из цветной органзы или шторы из натуральных тканей. Пространство при этом станет не слишком закрытым, но более уединенным. Над креслом или диваном повесьте полог: он защитит от ветра и насекомых.
Сами диваны и кресла на открытой террасе должны быть стойкими к воздействию влаги и выгоранию. Не будет лишним и большой зонт: он укроет от солнца и дождя. Стол для небольшой террасы лучше выбрать круглый. За ним поместится больше людей, чем за квадратным или прямоугольным. Стулья могут быть складные: разложите пару-тройку, а остальные уберите до прихода гостей.
Дополните образ конструкциями для растений. Их можно расставить на террасе или развесить на стенах. Всегда хороши предметы, сочетающие в себе несколько функций. Например, лавки, совмещенные с кашпо. Или деревянные табуреты, которые можно использовать как столики и подставки под аксессуары. Смелый вариант: повесьте табуреты на стену, превратив их в полки для растений ампельной формы.
Что касается посуды, для улицы лучше выбрать гальванизированные, акриловые и деревянные блюда. Они не выцветают, не бьются и легко моются. Романтики добавят закрытые уличные подсвечники. Размещать их лучше группами из предметов разных стилей. Для открытой террасы подойдут подушки из непромокаемых и стойких к выгоранию материалов.
Обычные подушки следует убирать, например, в диван: так они будут всегда под рукой и сохранят свою привлекательность. Мягким, пушистым коврикам стоит предпочесть напольные покрытия из жестких материалов, которые легко содержать в чистоте. И последний штрих. Какими бы жаркими ни были летние дни, вечера чаще всего прохладные. Запаситесь разноцветными пледами: они не только согреют вас, но и завершат образ террасы, расставив цветовые акценты. Приятного отдыха!
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)