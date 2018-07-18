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18 июля 2018

Практика: декор для дачной террасы

О том, как легко и быстро обновить любимую дачную террасу, рассказывает Светлана Буеракова

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Вариант для тех, кто хочет быть ближе к природе: стол-бревно, табуреты-пни и знаменитые светильники Gras, DCWEditions.
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Светлана Буеракова — директор по развитию интерьерного бренда Crate and Barrel.

Летом хочется больше времени проводить на улице, чаще встречаться с друзьями. Лучше всего — на веранде за городом. Но для начала ее следует обновить. Итак, если вы являетесь обладателем крытой террасы, создать уют помогут занавески и полог.

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Веранда, пристроенная к существующему дому, США. Скамья XIX века дополнена подушками, сшитыми из старых мешков.

У самого края крыши повесьте несколько карнизов, а на них — легкий тюль из цветной органзы или шторы из натуральных тканей. Пространство при этом станет не слишком закрытым, но более уединенным. Над креслом или диваном повесьте полог: он защитит от ветра и насекомых.

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Пример любви к природе из Швеции: терраса-палуба сделана в обход растущего в саду дерева.

Сами диваны и кресла на открытой террасе должны быть стойкими к воздействию влаги и выгоранию. Не будет лишним и большой зонт: он укроет от солнца и дождя. Стол для небольшой террасы лучше выбрать круглый. За ним поместится больше людей, чем за квадратным или прямоугольным. Стулья могут быть складные: разложите пару-тройку, а остальные уберите до прихода гостей.

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Дом в Мехико. Белоснежная мебель и мраморные столы стоят на террасе из тика в окружении густой зелени.

Дополните образ конструкциями для растений. Их можно расставить на террасе или развесить на стенах. Всегда хороши предметы, сочетающие в себе несколько функций. Например, лавки, совмещенные с кашпо. Или деревянные табуреты, которые можно использовать как столики и подставки под аксессуары. Смелый вариант: повесьте табуреты на стену, превратив их в полки для растений ампельной формы.

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Необходимые элементы модной веранды — вазы из цветного стекла и крупные растения в кадках. Абсолютный хит этого сезона — банановое дерево.

Что касается посуды, для улицы лучше выбрать гальванизированные, акриловые и деревянные блюда. Они не выцветают, не бьются и легко моются. Романтики добавят закрытые уличные подсвечники. Размещать их лучше группами из предметов разных стилей. Для открытой террасы подойдут подушки из непромокаемых и стойких к выгоранию материалов.

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Дом в Южной Африке — проект лондонского бюро Seth Stein Architects. Стены и навес сделаны из обвязанных проволокой стволов эвкалипта. Кресло Tokyo Pop, Driade.

Обычные подушки следует убирать, например, в диван: так они будут всегда под рукой и сохранят свою привлекательность. Мягким, пушистым коврикам стоит предпочесть напольные покрытия из жестких материалов, которые легко содержать в чистоте. И последний штрих. Какими бы жаркими ни были летние дни, вечера чаще всего прохладные. Запаситесь разноцветными пледами: они не только согреют вас, но и завершат образ террасы, расставив цветовые акценты. Приятного отдыха! 

Практика: декор для дачной террасы (фото 13)

Кресло Husk, дизайн Патрисии Уркиолы, для B&B Italia.

Ковер Trèfle, Fermob.

Подушка Cabanon, Fermob.

Подушка, Crate and Barrel.

Светильник Belvedere, Flos.

Стол, Crate and Barrel.

Ваза, Serax.

Садовый павильон Cottage, дизайн Патрисии Уркиолы для Kettal.

Шезлонг Na Xemena, Gandiablasco.

Подсвечники, Crate and Barrel.

Столики, Diesel Living для Moroso.

Диван, Crate and Barrel.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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