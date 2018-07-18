Практика: декор для дачной террасы

Вариант для тех, кто хочет быть ближе к природе: стол-бревно, табуреты-пни и знаменитые светильники Gras, DCWEditions.

Светлана Буеракова — директор по развитию интерьерного бренда Crate and Barrel.

Летом хочется больше времени проводить на улице, чаще встречаться с друзьями. Лучше всего — на веранде за городом. Но для начала ее следует обновить. Итак, если вы являетесь обладателем крытой террасы, создать уют помогут занавески и полог.

Веранда, пристроенная к существующему дому, США. Скамья XIX века дополнена подушками, сшитыми из старых мешков.

У самого края крыши повесьте несколько карнизов, а на них — легкий тюль из цветной органзы или шторы из натуральных тканей. Пространство при этом станет не слишком закрытым, но более уединенным. Над креслом или диваном повесьте полог: он защитит от ветра и насекомых.

Пример любви к природе из Швеции: терраса-палуба сделана в обход растущего в саду дерева.

Сами диваны и кресла на открытой террасе должны быть стойкими к воздействию влаги и выгоранию. Не будет лишним и большой зонт: он укроет от солнца и дождя. Стол для небольшой террасы лучше выбрать круглый. За ним поместится больше людей, чем за квадратным или прямоугольным. Стулья могут быть складные: разложите пару-тройку, а остальные уберите до прихода гостей.

Дом в Мехико. Белоснежная мебель и мраморные столы стоят на террасе из тика в окружении густой зелени.

Дополните образ конструкциями для растений. Их можно расставить на террасе или развесить на стенах. Всегда хороши предметы, сочетающие в себе несколько функций. Например, лавки, совмещенные с кашпо. Или деревянные табуреты, которые можно использовать как столики и подставки под аксессуары. Смелый вариант: повесьте табуреты на стену, превратив их в полки для растений ампельной формы.

Необходимые элементы модной веранды — вазы из цветного стекла и крупные растения в кадках. Абсолютный хит этого сезона — банановое дерево.

Что касается посуды, для улицы лучше выбрать гальванизированные, акриловые и деревянные блюда. Они не выцветают, не бьются и легко моются. Романтики добавят закрытые уличные подсвечники. Размещать их лучше группами из предметов разных стилей. Для открытой террасы подойдут подушки из непромокаемых и стойких к выгоранию материалов.

Дом в Южной Африке — проект лондонского бюро Seth Stein Architects. Стены и навес сделаны из обвязанных проволокой стволов эвкалипта. Кресло Tokyo Pop, Driade.

Обычные подушки следует убирать, например, в диван: так они будут всегда под рукой и сохранят свою привлекательность. Мягким, пушистым коврикам стоит предпочесть напольные покрытия из жестких материалов, которые легко содержать в чистоте. И последний штрих. Какими бы жаркими ни были летние дни, вечера чаще всего прохладные. Запаситесь разноцветными пледами: они не только согреют вас, но и завершат образ террасы, расставив цветовые акценты. Приятного отдыха!