Дизайнер Зоя Ти о «Цвете года 2019»

Каждую осень ведущие производители интерьерных красок объявляют свой «Цвет года». Почему их так много, как они выбираются и что будет актуально в интерьерной моде в ближайшее время, читайте в обзоре нашего эксперта, дизайнера Зои Ти

Зоя Ти — дизайнер, специализируется на дизайне интерьера, графическом и предметном дизайне, с 2006 года работает в Санкт-Петербурге. Считает. что хороший интерьер, как платье, сшитое на заказ: должен быть максимально «подогнан» под конкретного заказчика, соответствовать его образу жизни и предпочтениям.

Behr

Самым заметным этой осенью (возможно, потому, что оно было одним из первых), стало объявление «Цвета года» от компани Behr: им стал сложный и спокойный оттенок синего — Blueprint S470-5. Behr — бренд американской лакокрасочной компании The Home Depot, который всего второй раз в своей истории выбирает «Цвет года». Надо сказать, что в какой-либо значимой исследовательской деятельности в области цветовых трендов данная компания замечена не была, что не мешает ей каждый месяц выбирать один оттенок из своей палитры и присуждать ему почетное звание «Цвет месяца». Данные прогнозы носят скорее коммерческий характер и в большей степени ориентированы на пользователей соцсетей.

В Behr существует отдел Color & Creative Services, во главе с экспертом в области цвета Эрикой Воелфель (Erika Woelfel). По ее словам главным аргументом в поддержку выбранного «Цветом года 2019» Blueprint является то, что «это оттенок, который выдержит испытание временем» и что «синий цвет — это любимый цвет в мире». Таким образом, Behr признает, что они не изобретали велосипед, а просто сделали ставку на общемировую любовь к синим оттенкам, выбрав его приятную приглушенную версию, которая будет гарантированно хорошо смотреться на стенах. Если вам понравился выбор Behr, очень рекомендуем познакомиться с их палитрами дополнительных цветов для Blueprint. Подбор сделан профессионально и заслуживает внимания. www.behr.com

PPG Paints

Также «Цвет года 2019» представила американская компания PPG Paints. Они сделали ставку на спокойный темно-зеленый оттенок Night Watch. PPG — мировой лидер в области автомобильных покрытий и интерьерные краски не являются для компании приоритетным направлением. Они так же не занимаются какими-либо серьезными исследованиями интерьерных трендов, что не помешало им в свой прогноз на 2019 год включить аж 100 актуальных оттенков. www.ppgpaints.com

Dunn-Edwards

Однако есть компании со своими исследовательскими отделами, к мнению которых имеет смысл прислушиваться. Одной из них является Dunn-Edwards, которая предлагает свои прогнозы и тренд-буки с 2014 года. На 2019 год они предложили оттенок Spice of Life.

Выбор именно этого оттенка компания обосновывает тем, что «наша жизнь наводнена технологиями, постоянной коммуникацией и большим количеством стресса. Мы начинаем жаждать реальное, неподдельное, объединяющее c Землей и друг другом». «Spice of Life — это праздник того, что делает жизнь интересной и увлекательной. Этот теплый, манящий, авантюрный и жизнеутверждающий оттенок побуждает нас исследовать, размышлять, жить!»

Помимо «Цвета года» специалисты Dunn-Edwards предложили пять актуальных палитр по 12 цветов в каждой. На сайте компании в разделе Color Trends можно найти эти палитры, примеры использования в интерьере и забавные сопроводительные мультфильмы к каждой из них. www.dunnedwards.com

Sherwin-Williams

На оттенки земли обратили внимание и специалисты из Global Color and Design Center (GCDC) компании Sherwin-Williams. Их «Цвет года» — Cavern Clay SW 7701.

«Cavern Clay — простой способ принести тепло внутрь дома. Представьте себе пляжи, каньоны и пустыни, а также солнечные лучи позднего летнего дня -все это воплощено в одном цвете». Компания также предложила шесть актуальных и весьма профессиональных палитр на 2019 год, которые можно найти на их официальном сайте. www.sherwin-williams.com

Dutch Boy

Dutch Boy — еще одна лакокрасочная американская компания со столетней историей, объявившая «Цвет года 2019». Они выбрали приятный светло-зеленый оттенок Garden Patch за его спокойность и природность, однако и за этим выбором какой-либо особой исследовательской работы не стоит. www.dutchboy.com

Dulux

К теплому и очень интересному оттенку в качестве «Цвета Года» пришли и специалисты из Dulux. Данный бренд принадлежит британскому концерну Akzonobel, который с 2013 года проводит серьезные исследования и делает прогнозы относительно модных, а главное востребованных цветов в интерьерной индустрии. В 2019 году «Цветом Года» по версии Dulux был назван оттенок Spiced Honey — «теплый янтарный тон, воодушевленный красотой и многогранностью меда. Spiced Honey может быть успокаивающим, уютным или ярким, в зависимости от палитры, с которой вы его сочетаете».

Палитры можно посмотреть на сайте компании, так же как и примеры использования Цвета Года в различных интерьерах. Но я вам рекомендую поискать в сети трендбуки от Dulux (Dulux Colour Forecast 2019). Австралийское подразделение Dulux каждый год выкладывает их в свободный доступ и если вам посчастливится их найти, удовольствие гарантировано. www.dulux.co.uk

Benjamin Moore

Завершаем наш обзор «Цветом года» от опять-таки американского производителя красок: одним из последних раскрыл свои карты Benjamin Moore. На смену огненному и театральному Caliente, пришел блеклый и невнятный оттенок серого Metropolitan AF-690. По словам креативного директора компании Эллен О’Нил (Ellen O’Neill), «Metropolitan AF-690 построен на нюансах, излучает гармонию и экстравагантную легкость. Всегда адаптируется, то с мягкой матовостью, то с сияющими отблесками. Он нейтральный. Он непонятный». В дополнение к Metropolitan на сайте компании можно найти палитру еще из 15 оттенков. www.benjaminmoore.com