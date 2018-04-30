Как оформить загородный дом?

А-ля рюс

Конечно, «русский» стиль — пожалуй, самый родной для нас вариант кантри. Прообраз — интерьер избы и ее традиционные атрибуты: русская печь, бревенчатые стены. В таком доме хочется увидеть украшенную резьбой или росписью мебель из дуба (березы, ясеня, сосны), натуральный текстиль с цветочными мотивами, вышивкой. Вспоминаются самовар или прялка, изделия русского промысла (гжель, хохлома). Лоскутные одеяла оживят обстановку и наполнят комнаты уютом. Мы все отлично представляем себе подобный интерьер. Но именно поэтому он рискует оказаться обыденным или лубочным. Чтобы избежать этого, добавьте такие детали, как изразцы, ковку, витражи, шерстяные ковры.

Французский стиль, прованс

Вы привезли из французской провинции веточку лаванды? Мечтаете о завтраках с круассанами? Вам приятны цвета, будто смешанные с мягкими лучами солнца: сливочный, светло-серый, зеленая гортензия, золотистые, голубые оттенки… Значит вы увлечены французским стилем. Загородный дом в стиле прованс — это окрашенные или оклеенные обоями стены, в отделке светлое дерево, цветы и пасторальные мотивы на орнаментах хлопковых тканей, нежная вышивка. На кухне — открытые полки с посудой, плетеные корзинки, круглые настенные часы, тарелки, таблички с надписями. Чтобы дом не выглядел таким уж зефирно-сиропным, не стоит использовать сразу все декоративные элементы.

Средиземноморский стиль

Будучи в отпуске у берегов Кипра, вы отметили для себя яркую бирюзу наличников на фоне белоснежной штукатурки? Вам нравится расписанная вручную плитка? — Тогда, вероятно, ваш «деревенский дом» стоит наделить средиземноморским колоритом. Такому интерьеру присущи легкость и свежесть. Основной цвет– белый, и его много. На стенах – штукатурка, на полу – плитка, камень, доска. В качестве цветовых акцентов — желто-зеленый, оливковый, вкрапления красно-оранжевой гаммы, насыщенная терракота. Сине-белая или разноцветная керамика – дань традициям Греции. Вазы, скульптура, теплый колорит присутствуют в итальянском варианте.

Выбирай и соединяй

Современные кантри-интерьеры, по большей части, являются стилизацией. Стилизацию часто выстраивают по принципу привнесения в современный интерьер нескольких ярких традиционных элементов кантри. Например, в качестве «основы» используют спокойный строгий contemporary, к которому добавляют нежную цветовую гамму прованса. Для каждого помещения выбирают по одному предмету, указывающему на кантри. Допустим, для столовой – резной комод, для гостиной – кованую люстру, для спальни– тумбы c художественными потертостями, для детской –плетеную корзину для игрушек.

Кантри-букет

Еще один прием заключается в смешении нескольких кантри-стилей. «Вологодское» кружево деревянных наличников великолепно смотрится в тандеме с нежной французской «розой» стен. Энергию средиземноморского кантри смягчают романтичный колорит и фактуры прованса. Важно: необходимо выбрать доминирующий стиль как фон, тогда несколько вещиц, взятых из другой кантри-стилистики, будут достойно акцентированы.

Эклектика в деталях

Классические предметы могут быть выкрашены в неожиданный яркий цвет – это один из актуальных трендов в интерьере. Другой прием: сочетание традиционного элемента с более современным, лаконичным по дизайну. Символ «деревенского» стиля – большой абажур над обеденным столом, вовсе не обязательно должен быть текстильным, с бахромой. Альтернатива – перфорированные абажуры, отбрасывающие красивые тени. Они бывают из ткани на металлическом каркасе, из дерева, крашеного металла, пластика или плетеные.

Как грамотно вписать бутовую технику в интерьер в стиле кантри?

Вопрос об уместности высокотехнологичных бытовых устройств в кантри-интерьере непременно встанет перед дизайнером. Очевидно, чем менее буквально цитирование конкретного стиля, тем проще найти ответ. В любом случае отказываться от благ цивилизации не стоит. Вариантов множество: стилизация под ретро, маскировка техники, например, за деревянными фасадами кухни или за драпировкой.

6 советов по оформлению загородного дома