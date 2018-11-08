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8 ноября 2018

Как привести дом в порядок в новом году: советы Мари Кондо

Чем ближе Новый год, тем сильнее наше стремление привести все дела в порядок и начать с чистого листа. Автор бестселлера «Магическая уборка» Мари Кондо поделилась советами, как организовать пространство и определить место вещей в доме

Как привести дом в порядок в новом году: советы Мари Кондо (фото 0)
Фото: 
MK Sadler

Начать нужно с визуализации: чего вы хотите в новом году?

Как только у вас будет ясная цель, появится мотивация для изменений по методу КонМари. Пересмотрите ваши вещи и спросите себя, что каждая из них для вас значит и как вписывается в вашу картину жизни в 2019 году. Если ваши шкафы забиты до отказа, и мысль об масштабной уборке вызывает у вас панику, то начинайте постепенно, по одной категории за раз.

Как привести дом в порядок в новом году: советы Мари Кондо (фото 2)
Фото: 
JAKE CURTIS

В небольшом пространстве — храните рядом вещи одного типа

Я начинала работать в Японии, где все помещения маленькие. Лучше всего хранить похожие вещи в одном пространстве и располагать их вертикально: это даст вам больше места и вы будете лучше видеть все предметы.

Располагайте вещи так, чтобы их удобно было возвращать на место

Подумайте об особенностях каждой комнаты, чтобы найти удобное место для каждой вещи. Например, в ванной постарайтесь очистить область вокруг раковины: вас точно не обрадует, если вещи, оставленные там, намокнут. В спальне центральное место всегда занимает кровать. Возьмите за правило первым делом с утра заправлять постель. Если вы этого не сделаете, спальня будет выглядеть неопрятно. Кухня, как правило, очень быстро обрастает мелким хламом, который занимает много места. Чтобы избежать беспорядочной кучи в ящиках и шкафах, разделите продукты по категориям.

Как привести дом в порядок в новом году: советы Мари Кондо (фото 5)
Фото: 
A beautiful mess

Поддерживайте чистоту в доме

Каждое утро я открываю все окна в доме и зажигаю ароматическую свечу, чтобы очистить воздух. Наведение порядка помогает обрести чувство меры и стать осознаннее, понять, что действительно приносит вам радость и делает вас счастливие.

Как привести дом в порядок в новом году: советы Мари Кондо (фото 7)
Фото: 
elle decoration

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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