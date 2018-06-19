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19 июня 2018

Келли Уэстлер: mid-century modern

Знаменитые декораторы — о любимых классических стилях

Келли Уэстлер: Mid-century modern (фото 0)
Келли Уэстлер

Блестящее качество производства и идеальное соответствие формы предметов функции — это, пожалуй, меня особенно восхищает в дизайне 1950-х годов. По тем объектам, которые сохранились, отлично видно, что мебельщики не халтурили и действительно вкладывали душу в свою работу. Так как дизайн шел по пути упрощения, на первом месте стояло качество материалов.

Так как дизайн шел по пути упрощения, на первом месте стояло качество материалов.

Особенно мне нравится, как дизайнеры работали с экзотической древесиной. Что касается палитры, для меня чистое вдохновение — все без исключения проекты итальянского архитектора и дизайнера Джо Понти. Как раз недавно я закончила реновацию интерьера отеля Avalon Beverli Hills, где угадывается его влияние. Важно понимать, что в основе моего собственного стиля — микширование: старое — новое, мужское — женское, грубое — тонкое.

Келли Уэстлер: Mid-century modern (фото 4.1)
Кресла 1950-х годов по дизайну Карло ди Карли.
Келли Уэстлер: Mid-century modern (фото 4.2)
Пентхаус в Нью-Йорке, оформленный Келли Уэстлер для Лесли Блоджет, главы компании Bare Escentuals.

Я с большим интересом изучаю, как работали с контрастами Карло ди Карли, Дэн Джонсон, Пьер Шапо — кстати, журнальные столики последнего идеально вписываются в стилистику современного калифорнийского дома. В Avalon Beverli Hills я их поставила на террасе у бассейна.

Келли Уэстлер: Mid-century modern (фото 6.1)
Ткань Tempest — объект в любимой стилистике 1950-х из коллекции Kelly Wearstler.
Келли Уэстлер: Mid-century modern (фото 6.2)
Настольная лампа Coquette Table Lamp — объект в любимой стилистике 1950-х из коллекции Kelly Wearstler.

К счастью, многие предметы, придуманные в 1950-е годы, до сих пор переиздаются многими брендами: Knoll, Vitra, Herman Miller. С их помощью всегда можно привнести в интерьер нужную атмосферу. Многие дизайнеры разрабатывают мебель в духе mid-century modern, и в моей линии есть такие предметы: лампа Coquette или кресло Souffle с округлым силуэтом в стиле работ бразиль­янки Лины Бо Барди. Mid-century modern из Южной Америки — отдельная тема для изучения. Кроме Бо Барди, обратите внимание на проекты Серхио Родригеса и Хорхе Зальзупина.

Келли Уэстлер: Mid-century modern (фото 8)
Интерьер кабинета в его знаменитом проекте виллы для семьи Планшар в Каракасе.

Приемы

  • Мебель как скульптура — это вполне в духе mid-century modern. Харизматичная форма плюс вдумчивое использование материалов (то есть я использую этот материал не потому, что так принято, а потому, что он действительно подходит) — вот формула успеха.
  • Когда вы выстраиваете ансамбль из мебели, всегда учитывайте «диалог», который ведут между собой предметы. Они не должны перебивать друг друга. Старое и новое может и должно «дружить» в современном доме.
  • Любовь к истории, а не к трендам. Черно-белый мотив — моя страсть на всю жизнь. Это сочетание всегда выглядит шикарно. Ч/б-принты можно использовать и для создания оптических эффектов, которые так любили дизайнеры в 1950-е годы.
Келли Уэстлер: Mid-century modern (фото 10.1)
Серия кресел Bowl, дизайн Лины Бо Барди (сейчас модель ограниченным тиражом перевыпускает компания Arper).
Келли Уэстлер: Mid-century modern (фото 10.2)
Кресло Souffle в обивке из бежевой плиссированной кожи из коллекции Кelly Wearstler. Округлый силуэт навеян работами Лины Бо Барди 1950-х годов.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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