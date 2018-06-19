Келли Уэстлер: mid-century modern

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Знаменитые декораторы — о любимых классических стилях
Блестящее качество производства и идеальное соответствие формы предметов функции — это, пожалуй, меня особенно восхищает в дизайне 1950-х годов. По тем объектам, которые сохранились, отлично видно, что мебельщики не халтурили и действительно вкладывали душу в свою работу. Так как дизайн шел по пути упрощения, на первом месте стояло качество материалов.
Так как дизайн шел по пути упрощения, на первом месте стояло качество материалов.
Особенно мне нравится, как дизайнеры работали с экзотической древесиной. Что касается палитры, для меня чистое вдохновение — все без исключения проекты итальянского архитектора и дизайнера Джо Понти. Как раз недавно я закончила реновацию интерьера отеля Avalon Beverli Hills, где угадывается его влияние. Важно понимать, что в основе моего собственного стиля — микширование: старое — новое, мужское — женское, грубое — тонкое.
Я с большим интересом изучаю, как работали с контрастами Карло ди Карли, Дэн Джонсон, Пьер Шапо — кстати, журнальные столики последнего идеально вписываются в стилистику современного калифорнийского дома. В Avalon Beverli Hills я их поставила на террасе у бассейна.
К счастью, многие предметы, придуманные в 1950-е годы, до сих пор переиздаются многими брендами: Knoll, Vitra, Herman Miller. С их помощью всегда можно привнести в интерьер нужную атмосферу. Многие дизайнеры разрабатывают мебель в духе mid-century modern, и в моей линии есть такие предметы: лампа Coquette или кресло Souffle с округлым силуэтом в стиле работ бразильянки Лины Бо Барди. Mid-century modern из Южной Америки — отдельная тема для изучения. Кроме Бо Барди, обратите внимание на проекты Серхио Родригеса и Хорхе Зальзупина.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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