Кирилл Истомин: русский классицизм

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Знаменитые декораторы — о любимых классических стилях
Меня всегда вдохновлял стиль русских дворцов XVIII века — то, чем знаменита Россия: Павловский дворец, Царское Село, усадьба «Кусково», Китайский дворец в Ораниенбауме. Часто думают, что эту архитектуру нельзя назвать русской, так как половина мастеров, работавших над созданием дворцов, были иностранцами. Тем не менее европейская эстетика была переосмыслена ими через призму именно русских традиций. Эти дворцы действительно феноменальны.
Этот период — один из самых ярких проявлений фантазии в декораторском искусстве.
Классическая эстетика XVIII века — строгая и сдержанная, но для меня именно этот период в истории является одним из самых ярких проявлений фантазии в декораторском искусстве. Это касается как общего решения интерьеров, так и отдельных предметов.
Например, в Павловском дворце находятся невероятные кресло и секретер, в спинки которых вмонтированы кашпо. Где еще сейчас вы увидите кресло с кашпо? Я считаю, что практически любой декоративный элемент дворцового стиля XVIII века можно интегрировать в современный интерьер.
Например, в одном из холлов я использовал элементы настенного панелирования большой спальни Кусковского дворца. Вдохновившись белыми фаянсовыми колоннами из опочивальни Екатерининского дворца в Царском Селе, я сделал хрустальные колонны в дамской ванной комнате.
Но мой самый необычный опыт работы с дворцовыми интерьерами — проект в Царском Селе, где я занимался оформлением помещений одного из гостевых павильонов Китайской деревни. Белые стены стали фоном для ярких деталей: узоры на плинтусе в гостиной навеяны оформлением китайского кабинета в Большом Петергофском дворце, а форма ламбрекена бандо в столовой повторяет архитектурные мотивы пагоды в самой Китайской деревне.
Современную мебель, отсылающую к любимым историческим стилям, я делаю на заказ по своим эскизам, а для придания интерьеру исторического звучания использую раритетный антиквариат.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)