Кирилл Истомин: русский классицизм

Кирилл Истомин

Меня всегда вдохновлял стиль русских дворцов XVIII века — то, чем знаменита Россия: Павловский дворец, Царское Село, усадьба «Кусково», Китайский дворец в Ораниенбауме. Часто думают, что эту архитектуру нельзя назвать русской, так как половина мастеров, работавших над созданием дворцов, были иностранцами. Тем не менее европейская эстетика была переосмыслена ими через призму именно русских традиций. Эти дворцы действительно феноменальны.

Этот период — один из самых ярких проявлений фантазии в декораторском искусстве.

Фаянсовые колонны из опочивальни Екатерининского дворца в Царском Селе стали прототипом для хрустальных колонн в дамской ванной комнате в проекте Кирилла Истомина.

Классическая эстетика XVIII века — строгая и сдержанная, но для меня именно этот период в истории является одним из самых ярких проявлений фантазии в декораторском искусстве. Это касается как общего решения интерьеров, так и отдельных предметов.

Фрагмент потолка в интерьерах Павловского дворца, архитекторы Чарльз Камерон, Виченцо Бренна (1782–1786).

Например, в Павловском дворце находятся невероятные кресло и секретер, в спинки которых вмонтированы кашпо. Где еще сейчас вы увидите кресло с кашпо? Я считаю, что практически любой декоративный элемент дворцового стиля XVIII века можно интегрировать в современный интерьер.

Акварель художника Константина Ухтомского.

Справа: современная интерпретация идеи цветового единства в холле, оформленном Кириллом Истоминым.

Например, в одном из холлов я использовал элементы настенного панелирования большой спальни Кусковского дворца. Вдохновившись белыми фаянсовыми колоннами из опочивальни Екатерининского дворца в Царском Селе, я сделал хрустальные колонны в дамской ванной комнате.

Но мой самый необычный опыт работы с дворцовыми интерьерами — проект в Царском Селе, где я занимался оформлением помещений одного из гостевых павильонов Китайской деревни. Белые стены стали фоном для ярких деталей: узоры на плинтусе в гостиной навеяны оформлением китайского кабинета в Большом Петергофском дворце, а форма ламбрекена бандо в столовой повторяет архитектурные мотивы пагоды в самой Китайской деревне.

Современную мебель, отсылающую к любимым историческим стилям, я делаю на заказ по своим эскизам, а для придания интерьеру исторического звучания использую раритетный антиквариат.

Современное звучание классической обстановки. Ткань Beverly, Cowtan & Tout. Ткань Moulins Damask Vieux Rose, Brunschwig & Fils. Люстра Belle de Nuit, Lladró. Современное звучание классической обстановки. Ткань Beverly, Cowtan & Tout. Ткань Moulins Damask Vieux Rose, Brunschwig & Fils. Люстра Belle de Nuit, Lladró.

Приемы Расписной потолок и плафоны — роскошный прием, который постоянно использовался в дворцовых интерьерах прошлого. Современная интерпретация — обои с гео­метрическим узором на потолке.

Во многих исторических дворцах можно увидеть комнаты, полностью оформленные в одном цвете. Этот прием легко повторить и сегодня — я называю его «одноцветием».

Вместо обоев для создания нужного настроения можно использовать текстиль на стенах. Кроме того, это создаст дополнительную звукоизоляцию — идеально для спальни. С обитыми тканью стенами помещение сразу станет уютнее.

Интересный прием — имитация наборного паркета при помощи росписи (еще один элемент дворцового стиля). После этого деревянные полы покрываются лаком.

Помните о симметрии — это основа строго выверенной и сбалансированной классической композиции.