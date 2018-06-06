Ксения Мезенцева: как быстро изменить интерьер к лету

Дизайнер Ксения Мезенцева рассказала о простых декораторских приемах, с помощью которых можно создать летнее настроение в доме

Дизайнер Ксения Мезенцева.

«Лето — жаркое и одновременно легкое время года, наполненное такими же цветами: нежные пастельные закаты и рассветы перемешаны с жизнерадостной зеленью, желтым солнечным светом и морской синевой. Так же как времена года сменяют друг друга, наш интерьер должен обновляться и модифицироваться, хотя бы два раза в год. И это не значит, что каждое лето вам надо перекрашивать стены и менять мебель — интерьер можно обновить с помощью простых декораторских приемов!

Шторы Избавьтесь от плотных штор темных и глубоких оттенков. Замените их на легкую тюль, которая подчеркнет вертикаль окна и не будет препятствовать летнему солнцу. Если все же вы хотите оставить шторы, выбирайте светлые тона, в соответствии с колористической палитрой вашего интерьера и натуральные ткани — лен, хлопок, шелк.

Фрагмент гостиной из проекта, реализованного Ксенией Мезенцевой.

Растения Покупайте раз в неделю полевые и кустовые цветы или зеленые листья. Летом их появляется особенно много — ромашки, кустовые розы, нарциссы, георгины. Не собирайте строгие композиции, а просто ставьте в большую вазу целую охапку. Посадите свежую зелень в красивые горшки — петрушка, кинза и базилик уже через пару недель будут украшать ваш подоконник!

Фрукты и ягоды Яркая красная клубника, лимоны, персики, арбузы — выкладывайте их на большое зеленое блюдо и ставьте в центр стола!

Текстиль Поменяйте полотенца на кухне и в ванных комнатах на летние — отдавайте предпочтение желтым, белым, зеленым и лиловым оттенкам. Они привнесут солнце в интерьер. Постелите на стол яркую скатерть с цветочным или экзотическим принтом и подберите салфетки в тон. Используйте тематические держатели для салфеток и мелкий декор — ракушки, кораллы, речные камни, керамику.

Фрагмент столовой из проекта, реализованного Ксенией Мезенцевой.

Воздух Если у вас есть балкон, патио или сад — поставьте плетеные кресла, зонт от солнца, украсьте перила и пол горшками с живыми цветами, повесьте легкие фонари и зажгите свечи. Что может быть лучше, чем бокал любимого напитка на свежем воздухе в теплую летнюю ночь!

Искусство Лавандовые поля, морской прибой, песчаные дюны или современная жизнерадостная абстракция — фото или картины в ярком обрамлении можно расположить на подоконнике, консоли или стеллаже в виде временной инсталляции».