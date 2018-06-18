Лейла Улуханли: Ар-деко

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Знаменитые декораторы — о любимых классических стилях
Популярность стиля ар-деко приходится по большей части на 1930–1940-е годы. Я — поклонница более поздних американских стилей. Все, что мы делаем, тесно связано также и со стилистикой 1960-х годов, и с mid-century modern. В то же время в ар-деко множество черт, которые мне импонируют.
Атмосфера интерьера в стиле ар-деко провоцирует на эмоции.
Например, мне близка эклектичность этого стиля. Позволялось смешивать в интерьере все, что нравилось декоратору: искусство, экзотические мотивы, новые дорогие материалы. В этот период работали художники с тонким эстетическим вкусом, который помогал им балансировать, удерживаясь от чрезмерного.
Размышляя об эпохе ар-деко, нельзя не сказать про Уильяма Хейнса. Он делал действительно революционные для своего времени интерьеры. Его заказчиками была вся американская элита. Именно он заложил основы голливудского стиля в дизайне. Он также автор потрясающей лаконичной линейки мебели, которая послужила для меня вдохновением при создании собственной коллекции Leyla Uluhanli Collection.
В отделке мы часто используем латунь, лакированное дерево, инкрустацию, кожу ската. В эстетике ар-деко очень важна геометрия. Это касается и архитектуры, и интерьеров. В современных проектах мы часто используем элементы ар-деко в дизайне витражных дверей и отделке потолка, в узорах штор и обивке мягкой мебели.
Важный момент: атмосфера интерьера в стиле ар-деко провоцирует на эмоции. Она призвана поразить гостей, удивить роскошью, поэтому крайне важно, чтобы и само пространство было соответствующим: большие окна, высокие потолки.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)