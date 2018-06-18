Лейла Улуханли: Ар-деко

Лейла Улуханли

Популярность стиля ар-деко приходится по большей части на 1930–1940-е годы. Я — поклонница более поздних американских стилей. Все, что мы делаем, тесно связано также и со стилистикой 1960-х годов, и с mid-century modern. В то же время в ар-деко множество черт, которые мне импонируют.

Атмосфера интерьера в стиле ар-деко провоцирует на эмоции.

Например, мне близка эклектичность этого стиля. Позволялось смешивать в интерьере все, что нравилось декоратору: искусство, экзотические мотивы, новые дорогие материалы. В этот период работали художники с тонким эстетическим вкусом, который помогал им балансировать, удерживаясь от чрезмерного.

Интерьер декоратора Уильяма Хейнса, 1939 год.

Размышляя об эпохе ар-деко, нельзя не сказать про Уильяма Хейнса. Он делал действительно революционные для своего времени интерь­еры. Его заказчиками была вся американская элита. Именно он заложил основы голливудского стиля в дизайне. Он также автор потрясающей лаконичной линейки мебели, которая послужила для меня вдохновением при создании собственной коллекции Leyla Uluhanli Collection.

Для своих интерьеров Уильям Хейнс проектировал все, вплоть до пепельниц. Вазы Prism, основание — из латуни, 1950-е годы. Они по-новому интерпретируют эстетику ар-деко.

В отделке мы часто используем латунь, лакированное дерево, инкрустацию, кожу ската. В эстетике ар-деко очень важна геометрия. Это касается и архитектуры, и интерьеров. В современных проектах мы часто используем элементы ар-деко в дизайне витражных дверей и отделке потолка, в узорах штор и обивке мягкой мебели.

Важный момент: атмосфера интерьера в стиле ар-деко провоцирует на эмоции. Она призвана поразить гостей, удивить роскошью, поэтому крайне важно, чтобы и само пространство было соответствующим: большие окна, высокие потолки.

Бар Manhattan, Leyla Uluhanli Collection. Оформление входа в квартиру Уильяма Хейнса в Беверли-Хиллз.

Приемы Воссоздать обстановку, характерную для стиля ар-деко, можно за счет материалов. В отделке мебели — редкие породы дерева, серебро, слоновая кость.

Характерная цветовая палитра может быть воссоздана за счет контраста лаковых красного и черного цветов. Фон может быть молочно-белый или оттенка слоновой кости.

Используйте ткани с роскошной фактурой и стилизованными геометрическими узорами.

Предметный дизайн эпохи характеризуется внешней простотой. Несмотря на драгоценную отделку, мебель имеет лаконичные силуэты и очень эргономична. Коллекции в стиле ар-деко встречаются у Nancy Corzine, The Rug Company, Baker, Galimberti Nino.

Особое внимание — к деталям. Стекло Lalique, скульптура Деметра Чипаруса привносят историческое звучание даже в лаконичный интерьер.

Методистская церковь на Бостон-авеню в Талсе — яркий образец стиля ар-деко в архитектуре.