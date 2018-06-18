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18 июня 2018

Лейла Улуханли: Ар-деко

Знаменитые декораторы — о любимых классических стилях

Лейла Улуханли: Ар-деко (фото 0)
Лейла Улуханли

Популярность стиля ар-деко приходится по большей части на 1930–1940-е годы. Я — поклонница более поздних американских стилей. Все, что мы делаем, тесно связано также и со стилистикой 1960-х годов, и с mid-century modern. В то же время в ар-деко множество черт, которые мне импонируют.

Атмосфера интерьера в стиле ар-деко провоцирует на эмоции.

Например, мне близка эклектичность этого стиля. Позволялось смешивать в интерьере все, что нравилось декоратору: искусство, экзотические мотивы, новые дорогие материалы. В этот период работали художники с тонким эстетическим вкусом, который помогал им балансировать, удерживаясь от чрезмерного.

Лейла Улуханли: Ар-деко (фото 4)
Интерьер декоратора Уильяма Хейнса, 1939 год.

Размышляя об эпохе ар-деко, нельзя не сказать про Уильяма Хейнса. Он делал действительно революционные для своего времени интерь­еры. Его заказчиками была вся американская элита. Именно он заложил основы голливудского стиля в дизайне. Он также автор потрясающей лаконичной линейки мебели, которая послужила для меня вдохновением при создании собственной коллекции Leyla Uluhanli Collection.

Лейла Улуханли: Ар-деко (фото 6)
Для своих интерьеров Уильям Хейнс проектировал все, вплоть до пепельниц. Вазы Prism, основание — из латуни, 1950-е годы. Они по-новому интерпретируют эстетику ар-деко.

В отделке мы часто используем латунь, лакированное дерево, инкрустацию, кожу ската. В эстетике ар-деко очень важна геометрия. Это касается и архитектуры, и интерьеров. В современных проектах мы часто используем элементы ар-деко в дизайне витражных дверей и отделке потолка, в узорах штор и обивке мягкой мебели.

Важный момент: атмосфера интерьера в стиле ар-деко провоцирует на эмоции. Она призвана поразить гостей, удивить роскошью, поэтому крайне важно, чтобы и само пространство было соответствующим: большие окна, высокие потолки.

Лейла Улуханли: Ар-деко (фото 9.1)
Бар Manhattan, Leyla Uluhanli Collection.
Лейла Улуханли: Ар-деко (фото 9.2)
Оформление входа в квартиру Уильяма Хейнса в Беверли-Хиллз.

Приемы

  • Воссоздать обстановку, характерную для стиля ар-деко, можно за счет материалов. В отделке мебели — редкие породы дерева, серебро, слоновая кость.
  • Характерная цветовая палитра может быть воссоздана за счет контраста лаковых красного и черного цветов. Фон может быть молочно-белый или оттенка слоновой кости.
  • Используйте ткани с роскошной фактурой и стилизованными геометрическими узорами.
  • Предметный дизайн эпохи характеризуется внешней простотой. Несмотря на драгоценную отделку, мебель имеет лаконичные силуэты и очень эргономична. Коллекции в стиле ар-деко встречаются у Nancy Corzine, The Rug Company, Baker, Galimberti Nino.
  • Особое внимание — к деталям. Стекло Lalique, скульптура Деметра Чипаруса привносят историческое звучание даже в лаконичный интерьер.
Лейла Улуханли: Ар-деко (фото 11)
Методистская церковь на Бостон-авеню в Талсе — яркий образец стиля ар-деко в архитектуре.
Лейла Улуханли: Ар-деко (фото 12.1)
Коллаж, Leyla Uluhanli Collection.
Лейла Улуханли: Ар-деко (фото 12.2)
Фрагмент интерьера шоу-рума Лейлы Улуханли в Москве.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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