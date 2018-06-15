Практика: подхваты для штор

Квартира фэшн-дизайнера Джованны Рэндалл на Манхэттене — проект декоратора Фауна Галли. Шторы из шелка с градиентным рисунком, Jim Thompson, «подпоясаны» подхватами в виде крупных ажурных цепей.

Илья Сологубовский Архитектор по интерьеру, основатель «Студии Деко Интериорс» (работает с 1996 года) и Дома тканей French Touch. www.studiodeco.ru, www.frenchtouch.ru

Подхваты использовались с незапамятных времен. И, кстати, не только для оконных драпировок, но и в убранстве кровати, если она располагалась в алькове или под балдахином. Утилитарный смысл прост — поддержать откинутую портьеру, для того чтобы дневной свет попал в помещение. Но нас интересует декоративный аспект. Ткань любит складки, а подхват позволяет с ними играть. Складки собираются, а потом разбегаются, вырываясь из-под власти подхвата и преображая весь интерьер.

Апартаменты в Милане — проект архитектора Франчески Нери. Спальня оформлена в спокойных тонах. Темные подхваты подобраны в тон решетке радиатора и прекрасно дополняют льняные шторы.

Во времена Людовика ХIV модели драпировок были приведены к общим канонам. Некоторые из этих правил важны и нам. Линия подхватов располагается на высоте 1/3 или 2/3 драпировки, но не ниже 100 см от пола. Это расстояние позволяет использовать кисти. При этом видимая точка крепления подхвата (обычно это латунный или деревянный держатель) располагается на ½ высоты драпировки.

Оригинальная идея — как украсить не только себя, но и свой дом: в качестве подхвата для штор использован женский браслет на магнитной застежке.

Современные интерьеры склонны к упрощению, казалось бы, не до подхватов. Но происходит как раз наоборот: чем проще штора, тем интереснее подхват. В сочетании с лаконичной шторой он становится своего рода ювелирным украшением интерьера. В ход идет кожа, дерево, перья, а сами подхваты принимают вид коралла или нитки жемчуга.

Вариант классического оформления окна. Основная штора, Rubelli. Подшторник, Veraseta. Басонные изделия, Declercq Passementiers.

Другой вариант — лаконичные подхваты с креплением на магнитах. Они позволяют подхватить крайние 3–4 складки, обозначив плавные линии драпировки, которая остается строгой, прямой. И если современный декор окна строится на контрастах, то выбор подхвата для классической портьеры определяет сочетание цветов и материалов всей басонной отделки: шелк к шелку (моя любимая пара!), хлопок к хлопку, полиэстр к смесовым тканям.

В доме Венделина и Бриджит фон Бох шторы дополнены оторочкой и подхватами из искусственного меха. «Они похожи на теплые варежки и делают комнату уютной», — говорит хозяйка, она же автор интерьера.

Интересным решением на стыке сложной классической драпировки и ее облегченной версии являются тонкие металлические подхваты: по форме они напоминают изгиб шеи лебедя и носят такое же название. Иногда выбор подхвата подсказывает само помещение. В детской он вполне может принять вид гирлянды из игрушек.

Во времена Людовика ХIV модели драпировок были приведены к общим канонам.

Интерьер парижского музея Жакмар-Андре, расположенного во дворце XIX века. Подхваты, подобранные в тон портьер, выглядят как естественное продолжение драпировок и превращают их в монолитный скульптурный рельеф.

В ванной чаще делают римские шторы, им подхват не нужен. Но если это большая ванная со свободным подходом к окну, то мой вариант — тюль из влагостойкой ткани, красиво заложенной за подхват, и обязательно с «касаном» (от франц. сassant — «ломкий, хрупкий»). Это когда штора делается не в обрез пола, а с припуском 5–10 см и больше — таким образом драпировка красиво лежит на полу. Но это уже наша следующая тема.