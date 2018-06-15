Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир
15 июня 2018

Практика: подхваты для штор

Завершающий штрих оформления окна, а порой и всего интерьера — подхваты для штор. Илья Сологубовский рассказывает, как сделать правильный выбор

Мягкий захват (фото 2)
Квартира фэшн-дизайнера Джованны Рэндалл на Манхэттене — проект декоратора Фауна Галли. Шторы из шелка с градиентным рисунком, Jim Thompson, «подпоясаны» подхватами в виде крупных ажурных цепей.
Мягкий захват (фото 0)

Илья Сологубовский

Архитектор по интерьеру, основатель «Студии Деко Интериорс» (работает с 1996 года) и Дома тканей French Touch. www.studiodeco.ru,

www.frenchtouch.ru

Подхваты использовались с незапамятных времен. И, кстати, не только для оконных драпировок, но и в убранстве кровати, если она располагалась в алькове или под балдахином. Утилитарный смысл прост — поддержать откинутую портьеру, для того чтобы дневной свет попал в помещение. Но нас интересует декоративный аспект. Ткань любит складки, а подхват позволяет с ними играть. Складки собираются, а потом разбегаются, вырываясь из-под власти подхвата и преображая весь интерьер.

Мягкий захват (фото 4)
Апартаменты в Милане — проект архитектора Франчески Нери. Спальня оформлена в спокойных тонах. Темные подхваты подобраны в тон решетке радиатора и прекрасно дополняют льняные шторы.

Во времена Людовика ХIV модели драпировок были приведены к общим канонам. Некоторые из этих правил важны и нам. Линия подхватов располагается на высоте 1/3 или 2/3 драпировки, но не ниже 100 см от пола. Это расстояние позволяет использовать кисти. При этом видимая точка крепления подхвата (обычно это латунный или деревянный держатель) располагается на ½ высоты драпировки.

Мягкий захват (фото 6)
Оригинальная идея — как украсить не только себя, но и свой дом: в качестве подхвата для штор использован женский браслет на магнитной застежке.

Современные интерьеры склонны к упрощению, казалось бы, не до подхватов. Но происходит как раз наоборот: чем проще штора, тем интереснее подхват. В сочетании с лаконичной шторой он становится своего рода ювелирным украшением интерьера. В ход идет кожа, дерево, перья, а сами подхваты принимают вид коралла или нитки жемчуга.

Мягкий захват (фото 8)
Вариант классического оформления окна. Основная штора, Rubelli. Подшторник, Veraseta. Басонные изделия, Declercq Passementiers.

Другой вариант — лаконичные подхваты с креплением на магнитах. Они позволяют подхватить крайние 3–4 складки, обозначив плавные линии драпировки, которая остается строгой, прямой. И если современный декор окна строится на контрастах, то выбор подхвата для классической портьеры определяет сочетание цветов и материалов всей басонной отделки: шелк к шелку (моя любимая пара!), хлопок к хлопку, полиэстр к смесовым тканям.

Мягкий захват (фото 10)
В доме Венделина и Бриджит фон Бох шторы дополнены оторочкой и подхватами из искусственного меха. «Они похожи на теплые варежки и делают комнату уютной», — говорит хозяйка, она же автор интерьера.

Интересным решением на стыке сложной классической драпировки и ее облегченной версии являются тонкие металлические подхваты: по форме они напоминают изгиб шеи лебедя и носят такое же название. Иногда выбор подхвата подсказывает само помещение. В детской он вполне может принять вид гирлянды из игрушек.

Во времена Людовика ХIV модели драпировок были приведены к общим канонам.
Мягкий захват (фото 13)
Интерьер парижского музея Жакмар-Андре, расположенного во дворце XIX века. Подхваты, подобранные в тон портьер, выглядят как естественное продолжение драпировок и превращают их в монолитный скульптурный рельеф.

В ванной чаще делают римские шторы, им подхват не нужен. Но если это большая ванная со свободным подходом к окну, то мой вариант — тюль из влагостойкой ткани, красиво заложенной за подхват, и обязательно с «касаном» (от франц. сassant — «ломкий, хрупкий»). Это когда штора делается не в обрез пола, а с припуском 5–10 см и больше — таким образом драпировка красиво лежит на полу. Но это уже наша следующая тема. 

Мягкий захват (фото 15)

Кисти-подхваты Celebrity, Togas Couture Interiors.

Подхват для штор, Dedar.

Подхват в форме коралла, www.urbanoutfitters.com. 

Фиксатор штор, бронза, Anthropologie.

Держатель для штор Handheld, Anthropologie.

Подхват на магнитах, Nia Nordisca.

Подхват для штор, Dedar.

Фиксаторы для штор из агатов, Ballard Designs, www.ballarddesigns.com.

Подхват для штор, Sahco.

Витые подхваты для штор, Laura Ashley.

Хлопковый подхват Summer Palace, Laura Ashley.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
ШторыИлья Сологубовскийдекор окна
Блоги
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
 