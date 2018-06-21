Тренды Милана 2018: неожиданные сочетания

Nemo «On Lines — это не просто лампа, но световая скульптура, построенная на эффектной игре света и цвета», — говорит про свою работу дизайнер Жан Нувель. Светильник состоит из цветных квадратов и прямоугольников и действительно напоминает арт-объект. www.nemolighting.com

Altreforme В честь своего десятилетия Altreforme пригласила пятерых молодых дизайнеров разработать коллекцию Raw & Rainbow, посвященную двум ключевым элементам марки: алюминию и цвету. На фото: светильник Mrs. Rainbow, дизайн Дзанеллато Бортотто. www.altreforme.com Porro Кресло Draped Chair подойдет не только для обычных семейных обедов, но и для особых случаев. Так считают его создатели, дизайнеры шведской студии Front, которые черпали вдохновение в нарядной драпировке мебели для банкетов. www.porro.com

Cassina Трудно сказать, что поражает больше: новинки Cassina или обновленный шоу-рум на via Durini, где они демонстрируются. Патрисии Уркиоле удалось преобразить пространство в духе актуальных трендов и при этом сохранить и отразить в интерьере ДНК бренда. www.cassina.com

Moroso Коллекция Tape разработана для Moroso студией Layer и отражает популярный тренд athleisure (от athletic — «спортивный» и leisure — «отдых»). Разноцветные модули перетянуты эластичными лентами наподобие тейпов, которые используют спортсмены. www.moroso.it

Glas Italia Rayures — модульная ширма, состоящая из цветных стеклянных «створок» разного размера и формы. По задумке авторов, братьев Буруллек, ее можно использовать как для красоты, так и для сложного зонирования пространства. www.glasitalia.com Baxter Дизайнеры Baxter не боятся смешивать контрастные материалы, цвета и фактуры. Пример — комод с разноцветными ящиками разного размера, которые придают этой модели в стиле ретро яркий модный look. Выпущен в единственном экземпляре. www.baxter.it

Twils Односпальный диван-кровать U-Bed — работа студии Thesia Progetti для марки Twils. Его главная изюминка — яркая контрастная обивка, благодаря которой диван выглядит нестандартно. www.twils.it Dimore Studio Законодатели интерьерной моды Dimore Studio представили свое видение будущего дизайна в рамках выставки Perfettamente Imperfetto в шоу-руме студии. Если верить трендсеттерам, стилистика группы Memphis и цветовые миксы Color block все еще на волне. www.dimorestudio.eu