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21 июня 2018

Тренды Милана 2018: неожиданные сочетания

Римские арки и 1970-е годы, яркие цвета и винтажные материалы — новые фавориты дизайнеров

Nemo

«On Lines — это не просто лампа, но световая скульптура, построенная на эффектной игре света и цвета», — говорит про свою работу дизайнер Жан Нувель. Светильник состоит из цветных квадратов и прямоугольников и действительно напоминает арт-объект. www.nemolighting.com

Неожиданные сочетания (фото 1)

Altreforme

В честь своего десятилетия Altreforme пригласила пятерых молодых дизайнеров разработать коллекцию Raw & Rainbow, посвященную двум ключевым элементам марки: алюминию и цвету. На фото: светильник Mrs. Rainbow, дизайн Дзанеллато Бортотто. www.altreforme.com

Porro

Кресло Draped Chair подойдет не только для обычных семейных обедов, но и для особых случаев. Так считают его создатели, дизайнеры шведской студии Front, которые черпали вдохновение в нарядной драпировке мебели для банкетов. www.porro.com

Неожиданные сочетания (фото 3.1)
Неожиданные сочетания (фото 3.2)

Cassina 

Трудно сказать, что поражает больше: новинки Cassina или обновленный шоу-рум на via Durini, где они демонстрируются. Патрисии Уркиоле удалось преобразить пространство в духе актуальных трендов и при этом сохранить и отразить в интерьере ДНК бренда. www.cassina.com

Неожиданные сочетания (фото 5)

Moroso

Коллекция Tape разработана для Moroso студией Layer и отражает популярный тренд athleisure (от athletic — «спортивный» и leisure — «отдых»). Разноцветные модули перетянуты эластичными лентами наподобие тейпов, которые используют спортсмены.

www.moroso.it

Неожиданные сочетания (фото 7)

Glas Italia

Rayures — модульная ширма, состоящая из цветных стеклянных «створок» разного размера и формы. По задумке авторов, братьев Буруллек, ее можно использовать как для красоты, так и для сложного зонирования пространства. www.glasitalia.com

Baxter 

Дизайнеры Baxter не боятся смешивать контрастные материалы, цвета и фактуры. Пример — комод с разноцветными ящиками разного размера, которые придают этой модели в стиле ретро яркий модный look. Выпущен в единственном экземпляре. www.baxter.it

Неожиданные сочетания (фото 9.1)
Неожиданные сочетания (фото 9.2)

Twils 

Односпальный диван-кровать U-Bed — работа студии Thesia Progetti для марки Twils. Его главная изюминка — яркая контрастная обивка, благодаря которой диван выглядит нестандартно. www.twils.it

Dimore Studio 

Законодатели интерьерной моды Dimore Studio представили свое видение будущего дизайна в рамках выставки Perfettamente Imperfetto в шоу-руме студии. Если верить трендсеттерам, стилистика группы Memphis и цветовые миксы Color block все еще на волне.

www.dimorestudio.eu

Неожиданные сочетания (фото 11.1)
Неожиданные сочетания (фото 11.2)

HEM 

В коллекции Alphabeta по дизайну Луки Никетто для Hem пополнение. Теперь помимо подвесных светильников в ней представлены также торшеры. На выбор предлагается восемь форм абажуров, выполненных в разных цветах. www.hem.com

Baleri Italia

Коллекция Picos состоит из трех журнальных столиков-перевертышей. Столешница и основание у них двухсторонние: можно поставить их вверх дном и получить вместо столика в зеленых тонах черно-синий. www.baleri-italia.it

Неожиданные сочетания (фото 13.1)
Неожиданные сочетания (фото 13.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
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Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

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