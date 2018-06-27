Практика: экологичные отделочные материалы

«Архитектура — это сочетание пользы, прочности и красоты», — говорил Витрувий. И польза в этом определении не случайно стоит на первом месте. Специалисты рассказывают, как выбрать самые безопасные и экологичные материалы для строительства и отделки

Алексей Прупес (Напольные покрытия BOEN) При выборе напольного покрытия обращайте внимание на три вещи: во-первых, производитель — в европейских странах продукт, который потенциально опасен для здоровья, никогда не попадет в продажу. Во-вторых, материал — да, строгий контроль за качеством и экологичностью дерева для паркета или пробки увеличивает цену, однако можно быть уверенным в их долговечности, а значит, снизить потребление. И наконец, покрытие — недавно у нас появился новый продукт Live Natural, созданный на основе только натуральных компонентов: масел подсолнечника, чертополоха, сои и воска природного происхождения. Считается, что масла недостаточно влагостойкие. Но покрытия нового поколения лишены этого недостатка и надежно защищают от внешних воздействий, оставаясь при этом абсолютно безопасными. boen.com/ru

﻿﻿﻿﻿ Алексей Елисеев (Краски MANDERS) Выбирая краску, обращайте внимание на запах. Чем он сильнее, тем выше концентрация в продукте летучих органических соединений — побочных продуктов нефтепереработки, легко попадающих в окружающую среду и обладающих канцерогенным действием. Существуют четкие европейские нормы по содержанию ЛОС (или VOC в английской аббревиатуре) в лакокрасочных изделиях, и они почти всегда соблюдаются. Но следует понимать, что материалы средней ценовой категории приближаются к этой границе, а материалы премиального сегмента, хотя и дороже, отличаются более качественными компонентами. При этом формально и те и другие признаются экологически чистыми. Ну а чтобы не рисковать, можно выбрать краску, сделанную полностью из натуральных природных компонентов, которые по своим характеристикам уже не уступают традиционным. В ассортименте бренда Argile, например, есть водорастворимые составы, сделанные на основе подсолнечного масла. По словам основателя бренда Жан-Фредерика Нортомба, уже в скором будущем акриловые и полиуретановые полимеры уступят место материалам из подсолнечного масла. www.manders.ru

﻿﻿﻿ Александр Китушкин (Спеченный камень LAPITEC) Как ни странно, когда речь идет о камне в интерьере, экологичные материалы оказываются не дороже своих неэкологичных аналогов, а с точностью до наоборот. У спеченного камня, например, нет радиационного фона, который часто оказывается неочевидной опасностью, если речь идет о слэбе гранита. Кроме того, в отличие от натурального камня он полностью лишен пор — а значит, ничего не впитывает и на 100 процентов гипоаллергенен. Абсолютно экологичный, спеченный камень еще и очень практичен: устойчив к ультрафиолету и не выцветает на солнце, благодаря тому что окрашен по всей толщине, и выдерживает температуру до -50° С. ru.lapitec.com

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Марина Потокер (Изоляция ROCKWOOL) По маркировке EcoMaterial можно узнать продукты, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Мы получили ее в 2010 году первыми в России. А в прошлом году прошли сертификацию EPD (Экологическая декларация продукции). Наличие этого документа необходимо, если материалы применяются в зданиях, строящихся по «зеленым» стандартам. Такая тепло-, звукоизоляция и огнезащита производится из камня, поэтому срок ее службы — минимум 50 лет, а значит, часто ее менять и увеличивать потребление не придется. И не забудьте убедиться в пожарной безопасности: материал должен быть негорючим, а продукты горения — нетоксичными. Ищите в сертификатах на продукцию аббревиатуры НГ и КМ0. www.rockwool.ru