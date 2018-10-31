Привет из Катманду: Макс Касымов о поездке в Непал

Дизайнер Макс Касымов

Все получилось спонтанно. Я был в Москве, ехал с архнадзором на объект, мне позвонили и спросили, как я смотрю на то, чтобы на днях вылететь в Непал на производство ковров дизайнера Яна Ката (Jan Kath). Ну, во-первых, для человека, у которого есть собственное производство, в моем случае мебельное, посмотреть как это устроено «у других» всегда любопытно. Тем более, о том как делаются ковры, у меня имелось очень приблизительное представление. А во-вторых, и в главных, — сам Непал. Я люблю Азию. Для меня это место силы, где я не только бесконечно черпаю вдохновение, но и место, с которым я связан генетически. Мои предки из Северного Китая. Правда до этого, мне доводилось посещать исключительно развитые страны этого региона и их крупные мегаполисы: Сингапур, Гонконг, Тайланд.

Обожаю все эти небоскребы, смешение стилей, «жирную» отделку интерьеров. Очень много моих проектов «родом» из таких путешествий. Однако Непал — одна из самых беднейших стран мира — это, мягко говоря, совсем не та Азия, к которой я привык. И тем интересней. На этот раз, я хотел поехать не за архитектурным вдохновением, а за новым культурным и, если повезет, духовным опытом.

КАТМАНДУ В столицу Непала мы прилетели рано утром. На подлете при попытке рассмотреть в иллюминатор через плотный заслон облаков ландшафт, удалось увидеть лишь слабые намеки на горы — картинка совершенно не походила на то, что показывают на фотографиях. Никаких тебе заснеженных шапок на величественных пиках Гималаев. Я, конечно, понимал, что Катманду, не город-сад, но, тем не менее, это достаточно популярный туристический центр и Мекка альпинистов. Учитывая эти факторы, международный аэропорт, на мой взгляд, должен был выглядеть достаточно презентабельно. Нет. Он выглядел как автовокзал, где-нибудь на периферии нашей Родины. Мы выдвинулись в отель. В окнах машины мелькал город, который пережил сильнейшее землетрясение в 2015 году. И хотя многое уже восстановлено, «след» остался и это видно. Отправляясь в Непал, я хотел увидеть жизнь, которая сильно отличается от нашей.

И я ее увидел. Азия и Европа — это в принципе две разные цивилизации, а Непал — вообще отдельная история. Непал выглядит грязным, страшным и местами даже чудовищным. Но при этом здесь живут удивительно добрые люди. В Катманду практически отсутствует преступность. Я не понимаю как, но, несмотря на бедность, непальцы производят впечатление счастливых людей. Внутренне счастливых. На их фоне, мы вечно куда-то спешим, стремимся что-то урвать, получить какие-то блага, доказать соседу, что у тебя блага круче. В этой гонке мы утратили ощущение счастья. Умение радоваться простым вещам. А у непальцев — это есть. И этот контраст внешней нищеты и внутреннего счастья — завораживает и заставляет многое переосмыслить. Люди, которые спят на полу и ютятся в домах практически без стекол, ткут ковры невероятной красоты, по которым мы будем ходить в своих теплых уютных домах, погруженные в заботы, стрессы и проблемы.

Я очень люблю гулять по городу один. По-моему, для того, чтобы получить полноценные впечатления, погрузиться в атмосферу, пропустить через себя все вибрации места, необходимо остаться с городом один на один. С каждым шагом ты все больше и больше сливаешься с городом, начинаешь чувствовать его дыхание, ритм, запах его воздуха. Конечно, одним из самых сильных впечатлений было посещение великой буддистской святыни — Ступы. Сделав три положенных круга вокруг ступы, я отправился в… отель, работать. Увы, цивилизация еще не отпускала. Хотя я запретил себе пользоваться соцсетями, чтобы хоть немного отключиться от внешнего мира.

КОВРЫ «Ковер — задавал тон всей комнате». Эта фраза главного героя из фильма «Большой Лебовски» пожалуй лучше всего описывает мое отношение к коврам в интерьере. Ковер не только придает уют и служит приятным тактильным дополнением, он является своеобразным основанием, которое позволяет собрать воедино композицию интерьера, связать вместе все детали и предметы. Это отличный «инструмент» дизайнера. Теперь же мне предстояло узнать процесс его создания. Помимо Непала, у Яна имеются производства еще и в Индии, однако именно в Непале создаются ковры исключительно ручной работы.

Дизайнер Макс Касымов с Яном Катом, дизайнером и основателем бренда Jan Kath, на производстве ковров в Непале.

Рано утром мы отправились в цех, где ткут ковры. Производство ковра — это сложный процесс, состоящий из многих этапов. В каждом узелочке заложен труд человека. Рисунок будущего ковра создается на компьютере, где каждый пиксель — это один узелок. В качестве материала используется шерсть тибетских овец, тончайший китайский шелк, кашемир и волокна крапивы . Их количественное соотношение, комбинации и вариации зависят от того, какой рисунок или эффект необходимо воплотить. А воплотить можно все что угодно, вплоть до эффекта 3D. Так же учитывается разная длина ворса и его плотность, многоуровневость и толщина материала. Это можно сравнить с программой Photoshop, где изображение получается путем наложения друг друга слоев с различными фрагментами рисунка. Так же и у ковров: одни узелки накладываются на другие и получается картинка. И все это вручную. Узелок за узелком. Кстати, в зависимости от того, как падает свет, у ковра есть светлая и темная сторона. Этот важный нюанс надо учитывать располагая ковер в интерьере.

Над созданием одного ковра может трудиться от 3 до 8 человек. Они сидят в ряд и должны работать максимально слаженно, как оркестр, где рисунок ковра — это ноты. Это напоминает игру на фортепиано в несколько рук (в данном случае их количество может доходить до 12 и больше). Стоит одному сбиться и начнется какофония. Когда видишь трудоемкость процесса понимаешь, почему цена на эти ковры такая высокая.

После того, как ковер соткан — а это занимает примерно 10 (!)недель — его отправляют в другой цех на мойку. Там ковры выкладывают на специальное плато, заливают водой и при помощи деревянных лопат начинают прогонять воду в различных направлениях. Благодаря промывке, узлы скрепляются и материал уплотняется. После, ковры просушивают и растягивают на специальных рамах-растяжках, что позволяет закрепить форму. Когда ковер высох, его отправляются на стрижку. И тут как в настоящем барбершопе: ковер вручную стригут, подбривают, иногда даже выстригают рисунок. Далее обметывают по краям, подшивают бирку.

Кстати окраска нитей и производство натуральных красителей происходит так же в ручную в специальной лаборатории, расположенной в одном из цехов.

ЯН КАТ После производства мы отправились с Яном в его студию. Здесь же неподалеку строится новый большой 3-х этажный шоу-рум. Место выбрано не случайно. Больше 20-ти лет назад именно здесь он начинал свое дело. Сегодня в компании работает более 2000 человек. В производстве занято исключительно местное население. Многие здесь с самого начала бизнеса. И тому есть много причин. Главная — это условия труда и забота о людях, которые заняты на производстве. Один из ярких примеров — организация Foundation for the solidarity and development of woman — проект помощи местным женщинам, подвергшимся насилию.