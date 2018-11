Привет из Катманду: Макс Касымов о поездке в Непал

ЯН КАТ

После производства мы отправились с Яном в его студию. Здесь же неподалеку строится новый большой 3-х этажный шоу-рум. Место выбрано не случайно. Больше 20-ти лет назад именно здесь он начинал свое дело. Сегодня в компании работает более 2000 человек. В производстве занято исключительно местное население. Многие здесь с самого начала бизнеса. И тому есть много причин. Главная — это условия труда и забота о людях, которые заняты на производстве. Один из ярких примеров — организация Foundation for the solidarity and development of woman — проект помощи местным женщинам, подвергшимся насилию.