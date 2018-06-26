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26 июня 2018

Практика: бархат в интерьере

Незаслуженно забытый бархат вновь возвращается в моду. Дизайнер Наталья Белоногова объясняет, почему это произошло и как претворить эту тенденцию в жизнь

Синий бархат (фото 0)

Наталья Белоногова

архитектор, глава бюро «НБ-студия», автор интерьеров самых модных ресторанов Москвы.

www.nb-studio.ru

Бархат стал модным не вдруг. Вдруг — это наши телефоны с кучей функций, которые активируются одним касанием к стеклянной поверхности.

Вдруг — это машины с автопилотом, отрицающие саму необходимость человеческого присутствия и мягких прикосновений. Но прикосновений все-таки хочется. Поэтому к нам возвращаются материалы, которые могут подарить их. Бархат как раз такой.

Синий бархат (фото 3)
Квартира декоратора Тодда Александра Романо в Нью-Йорке. Диван обит бархатом, Lee Jofa, в тон стенам, покрытым серо-голубым глянцевым лаком.

Самая модная ткань сезона, а это, бесспорно, так, подбиралась к нам незаметно. Вначале возникло увлечение винтажной мебелью. Мы ринулись на блошиные рынки, сплошь уставленные прекрасными бархатными креслами и диванами. Эту волну подхватили современные фабрики, которые начали выпускать подобные вещи. Последние несколько лет они играли с разными вариациями льна. И вот наигрались.

Синий бархат (фото 5)
Обитые бархатом стены в нью-йоркской резиденции фэшн-дизайнера Тори Берч — проект Даниэля Ромуальдеса.

Бархат пришел не один, а вместе с модой на стилистику mid-century modern. Крадучись, на мягких кошачьих лапах, он проник в наши дома, разлегся и посмотрел нам в глаза, так что стало понятно: мы пропали и оставляем его, раз он такой милый.

Я сдалась пару лет назад, когда, въехав в съемную квартиру в Доме на набережной, переобила диван зеленым бархатом. Впрочем, зеленый он довольно условно. Ведь одно из удивительных свойств бархата — способность менять цвет в зависимости от освещения и времени суток.

Синий бархат (фото 7)
Современные коллекции бархатных тканей отличает богатая цветовая палитра, благодаря чему они подходят практически к любому интерьеру.

Почти во всех своих проектах я вешаю бархатные шторы. Плотные, с красивыми складками, они отлично поглощают шум. Бархат делает интерьер не просто мягким, но роскошным и даже мистическим, как в фильмах Дэвида Линча, один из которых — «Синий бархат» (Blue Velvet) — не случайно назван в честь этой ткани.

Из новых приобретений — бархатный халат, покупкой которого закончилось мое недавнее путешествие в Марокко. Я думала, что буду носить его только дома. Но потом вышла в нем на завтрак в ресторан «Северяне» и идеально вписалась в интерьер, который сама же и оформляла.

Синий бархат (фото 9)
Диван обит бархатом цвета абсента, Rubelli, который сочетается с висящей на стене фотографией Даррена Алмонда «Полнолуние».

Там я использовала бархат в двух вариантах. Обила им мебель и специальным образом покрасила бетонные синие стены, чтобы сделать их бархатистыми на ощупь. Над созданием этой фактуры пришлось немало потрудиться. Зато теперь мне звонят и спрашивают: это вы бархатный бетон придумали?

Синий бархат (фото 11)
Квартира в Нью-Йорке. Сочетание бархатных штор и обивки мебели с гладкими бетонными стенами делает интерьер гламурным и уютным.

Бархат надолго пропадал из нашего поля зрения — последний всплеск моды на него пришелся на 1950–1960-е годы. Но мы должны были по-настоящему соскучиться, чтобы вернуться к этой большой любви. 

Синий бархат (фото 13)

Чехол для диванной подушки Orphée, состаренный бархат, Élitis.

Кресло, дизайн Ники Зупанк для Sé.

Ковер Unico, Sahco. 

Зеркало Vanity Fair в бархатной раме, Arketipo.

Ширма Empire, Munna.

Диван Josephine, Munna.

Кресло Serene, Paulo Antunes.

Жаккардовый бархат Coup de foudre с узором икат, ручное плетение, Dedar.

Торшер Velvet, Axo Light. 

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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