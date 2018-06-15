Томас Физант: античная классика

Томас Физант: «Моя любовь к классической архитектуре безгранична — она распространяется как на мебельные коллекции, где всегда угадываются параллели с вдохновляющими меня историческими примерами, так и на интерьеры. Пожалуй, наибольшее влияние на формирование моего эстетического вкуса оказали Древняя Греция и Рим.

Масштаб, симметрия, пропорции — ключевые для меня понятия.

Проектируя табуреты Thassos и стол Pedestal, дизайнер взял за основу элементы архитектуры античных древнегреческих храмов.

Я регулярно обращаюсь к этому наследию. Мои работы красноречивее расскажут за меня. Основания журнальных столиков напоминают аркады римских амфитеатров. В ножках кресел я стремился повторить изгиб древнегреческого стула клисмоса. Панели на стенах в одном из моих проектов имитируют фасады античных греческих храмов, сложенных из тяжелых каменных плит.

Проектируя табуреты Thassos и стол Pedestal, дизайнер взял за основу элементы архитектуры античных древнегреческих храмов.

Когда я путешествую, я всегда фотографирую архитектурные детали — будь то фрагменты фасадов, декор зданий, колонны. От моего взгляда не ускользает ни малейшая деталь. Кроме того, я постоянно изучаю архивы. Масштаб, симметрия, пропорции — вот ключевые понятия, которыми следует оперировать, обращаясь к наследию прошлого. Я всегда стремился найти эффективный метод транслировать традиции античности в современном интерьере.

Создавая коллекцию сантехники для марки Waterworks, дизайнер взял за основу каменные чаши римских ванн. Современное звучание классическому силуэту придает полированный никель в отделке. Создавая коллекцию сантехники для марки Waterworks, дизайнер взял за основу каменные чаши римских ванн. Современное звучание классическому силуэту придает полированный никель в отделке.

Мой опыт показывает, что это достигается путем упрощения. Ткани в моих интерьерах по большей части однотонные, акцент — на фактуре материала. Рисуя эскизы мебели, я всегда отбрасываю все лишнее, отказываюсь от декоративных деталей. Этот подход помогает гармонично вписать предмет «из прошлого» в современный контекст. Ведь цитировать дословно — значит создавать историческую стилизацию. У меня другая задача — отдать должное любимому историческому периоду.

Столик Arcade Table из коллекции Томаса Физанта для Baker. Дизайн основания из дерева напоминает классические аркады римских амфитеатров. Столик Arcade Table из коллекции Томаса Физанта для Baker. Дизайн основания из дерева напоминает классические аркады римских амфитеатров.

Приемы Не нужно воссоздавать в современном доме римские термы с фресками и мозаиками. Зато ничто не мешает вам установить ванну классической формы. Отделка может быть современной, но палитра должна быть строгой.

Сложенные из каменных блоков стены древнегреческих храмов можно сымитировать в гостиной при помощи современных настенных покрытий. Подойдут лакированные или замшевые панели оттенка известняка.

Греческий меандр на текстиле в обивке мебели — тонкий намек на античность. Для мебели с ярко выраженным классическим силуэтом подойдут однотонные ткани. Я использую текстиль Romo, Donghia, Rubelli, Manuel Canovas.

Комбинируйте простое и сложное. Антикварные кресла обтяните лаконичной однотонной тканью, на пол бросьте ковер из грубой сизали. Шторам из современных тканей подойдут классические тяжелые подхваты. Все-таки у вас современная квартира, а не музей. Классическая тема должна проходить тонкой нитью, а не доминировать.