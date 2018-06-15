Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
15 июня 2018

Томас Физант: античная классика

Знаменитые декораторы — о любимых классических стилях

Сlassy (фото 0)

Томас Физант: «Моя любовь к классической архитектуре безгранична — она распространяется как на мебельные коллекции, где всегда угадываются параллели с вдохновляющими меня историческими примерами, так и на интерьеры. Пожалуй, наибольшее влияние на формирование моего эстетического вкуса оказали Древняя Греция и Рим.

Масштаб, симметрия, пропорции — ключевые для меня понятия.
Томас Физант: Античная классика (фото 3)
Проектируя табуреты Thassos и стол Pedestal, дизайнер взял за основу элементы архитектуры античных древнегреческих храмов.

Я регулярно обращаюсь к этому наследию. Мои работы красноречивее расскажут за меня. Основания журнальных столиков напоминают аркады римских амфитеатров. В ножках кресел я стремился повторить изгиб древнегреческого стула клисмоса. Панели на стенах в одном из моих проектов имитируют фасады античных греческих храмов, сложенных из тяжелых каменных плит.

Томас Физант: Античная классика (фото 5)
Проектируя табуреты Thassos и стол Pedestal, дизайнер взял за основу элементы архитектуры античных древнегреческих храмов.

Когда я путешествую, я всегда фотографирую архитектурные детали — будь то фрагменты фасадов, декор зданий, колонны. От моего взгляда не ускользает ни малейшая деталь. Кроме того, я постоянно изучаю архивы. Масштаб, симметрия, пропорции — вот ключевые понятия, которыми следует оперировать, обращаясь к наследию прошлого. Я всегда стремился найти эффективный метод транслировать традиции античности в современном интерьере.

Томас Физант: Античная классика (фото 7)
Создавая коллекцию сантехники для марки Waterworks, дизайнер взял за основу каменные чаши римских ванн. Современное звучание классическому силуэту придает полированный никель в отделке.
Томас Физант: Античная классика (фото 8)
Создавая коллекцию сантехники для марки Waterworks, дизайнер взял за основу каменные чаши римских ванн. Современное звучание классическому силуэту придает полированный никель в отделке.

Мой опыт показывает, что это достигается путем упрощения. Ткани в моих интерьерах по большей части однотонные, акцент — на фактуре материала. Рисуя эскизы мебели, я всегда отбрасываю все лишнее, отказываюсь от декоративных деталей. Этот подход помогает гармонично вписать предмет «из прошлого» в современный контекст. Ведь цитировать дословно — значит создавать историческую стилизацию. У меня другая задача — отдать должное любимому историческому периоду.

Томас Физант: Античная классика (фото 10)
Столик Arcade Table из коллекции Томаса Физанта для Baker. Дизайн основания из дерева напоминает классические аркады римских амфитеатров.
Томас Физант: Античная классика (фото 11)
Столик Arcade Table из коллекции Томаса Физанта для Baker. Дизайн основания из дерева напоминает классические аркады римских амфитеатров.

Приемы

  • Не нужно воссоздавать в современном доме римские термы с фресками и мозаиками. Зато ничто не мешает вам установить ванну классической формы. Отделка может быть современной, но палитра должна быть строгой.
  • Сложенные из каменных блоков стены древнегреческих храмов можно сымитировать в гостиной при помощи современных настенных покрытий. Подойдут лакированные или замшевые панели оттенка известняка.
  • Греческий меандр на текстиле в обивке мебели — тонкий намек на античность. Для мебели с ярко выраженным классическим силуэтом подойдут однотонные ткани. Я использую текстиль Romo, Donghia, Rubelli, Manuel Canovas.
  • Комбинируйте простое и сложное. Антикварные кресла обтяните лаконичной однотонной тканью, на пол бросьте ковер из грубой сизали. Шторам из современных тканей подойдут классические тяжелые подхваты. Все-таки у вас современная квартира, а не музей. Классическая тема должна проходить тонкой нитью, а не доминировать.
Томас Физант: Античная классика (фото 13.1)
Чаша этрусков (VII–VI век до н.э.) вдохновила Томаса Физанта на создание модели стола Olympia. А силуэт светильника Moderne Chandelier для Baker повторяет форму старинных масляных ламп.
Томас Физант: Античная классика (фото 13.2)
А силуэт светильника Moderne Chandelier для Baker повторяет форму старинных масляных ламп.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
классический стильТомас Физант
Блоги
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
 