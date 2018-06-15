Томас Физант: античная классика

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Знаменитые декораторы — о любимых классических стилях
Томас Физант: «Моя любовь к классической архитектуре безгранична — она распространяется как на мебельные коллекции, где всегда угадываются параллели с вдохновляющими меня историческими примерами, так и на интерьеры. Пожалуй, наибольшее влияние на формирование моего эстетического вкуса оказали Древняя Греция и Рим.
Масштаб, симметрия, пропорции — ключевые для меня понятия.
Я регулярно обращаюсь к этому наследию. Мои работы красноречивее расскажут за меня. Основания журнальных столиков напоминают аркады римских амфитеатров. В ножках кресел я стремился повторить изгиб древнегреческого стула клисмоса. Панели на стенах в одном из моих проектов имитируют фасады античных греческих храмов, сложенных из тяжелых каменных плит.
Когда я путешествую, я всегда фотографирую архитектурные детали — будь то фрагменты фасадов, декор зданий, колонны. От моего взгляда не ускользает ни малейшая деталь. Кроме того, я постоянно изучаю архивы. Масштаб, симметрия, пропорции — вот ключевые понятия, которыми следует оперировать, обращаясь к наследию прошлого. Я всегда стремился найти эффективный метод транслировать традиции античности в современном интерьере.
Мой опыт показывает, что это достигается путем упрощения. Ткани в моих интерьерах по большей части однотонные, акцент — на фактуре материала. Рисуя эскизы мебели, я всегда отбрасываю все лишнее, отказываюсь от декоративных деталей. Этот подход помогает гармонично вписать предмет «из прошлого» в современный контекст. Ведь цитировать дословно — значит создавать историческую стилизацию. У меня другая задача — отдать должное любимому историческому периоду.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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